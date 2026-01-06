Marc Guéhi a nyáron nagyon közel állt hozzá, hogy a Liverpool futballistája legyen, a végén azonban mégsem tudták nyélbe ütni az üzletet, így a 25 esztendős angol válogatott védő maradt a Crystal Palace-nál. Bár akkor úgy tűnt, hogy a Vörösök legkésőbb 2026 nyarán, a játékos szerződésének lejártával megszerzik a bekket, a friss fejlemények miatt könnyen lehet, hogy végül hoppon marad Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata.

Marc Guéhit a Liverpool és a Manchester City is szívesen megszerezné

Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

A Manchester City ugyanis szintén beszáll a játékos kegyeiért folyó küzdelembe, Pep Guardiola együttese a rengeteg sérülés miatt szánhatja rá magát az átigazolásra. A Chelsea ellen 1-1-re végződött rangadón Rúben Dias és Josko Gvardiol is megsérült, különösen a sípcsonttörést szenvedett horvát kiesése lehet aggasztó. Gvardiolt még a héten megműtik, és bár egyelőre nem lehet tudni, hogy mennyi időt kell kihagynia, a Citynél nem akarnak semmit a véletlenre bízni. John Stones szintén sérült jelenleg, a szűkös választék miatt a 20 éves Max Alleyne már visszatért a Watfordnál töltött kölcsönjátékából, de ezt nem érzik elégnek a klubnál, így kerülhet szóba Guéhi is.

A Liverpool mellett más is képben van

A Crystal Palace játékosa már régóta a manchesteriek kívánságlistáján szerepel, eredetileg csak nyáron akartak lecsapni rá, amikor már ingyen szerződtethető, a friss sérülések miatt azonban rákényszerülhet a klub, hogy már januárban tényleges lépést tegyen. A helyzetet bonyolítja, hogy a Cityn és a Liverpoolon kívül a Bayern München és a Barcelona is érdeklődik a védő iránt.

A londoni egyesületnél figyelembe veszik, hogy ez az utolsó alkalom, amikor pénzt kaphatnak az egyik legjobb futballistájukért, és ezt szem előtt tartva határozhatják meg Guéhi árát, ami viszont a sok érdeklődő miatt még így sem lehet annyira alacsony. A Liverpool tavaly nyáron 35 millió fontos vételárban egyezett meg a Palace-szal, amikor végül meghiúsult az üzlet.