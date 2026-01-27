Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: Trumpnak komoly feltételei vannak Ukrajnát illetően

Ezt látnia kell!

Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában Szoboszlai Dominikék a Qarabagot fogadják az Anfield Roadon. A BL meglepetéscsapata a szerdai mérkőzésre nem hangolt jól, ugyanis hazai pályán meglepő vereséget szenvedett az azeri bajnokságban. A Liverpool is kudarccal hangolt a meccsre, a Premier League címvédője a Bournemouth otthonában bukott el.

A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll a BL-alapszakaszban, így egy győzelemmel biztosan a legjobb nyolc között végez, tehát egyenes ágon jut be a nyolcaddöntőbe. Arne Slot együttesének ehhez hazai pályán kellene legyőznie a Qarabagot, amely a rájátszást érő 18. helyen áll, olyan klubokat megelőzve, mint a Leverkusen, a Monaco, vagy éppen az Ajax.

A Liverpool következő ellenfele, a Qarabag remekül szerepel a BL-ben
A Liverpool következő ellenfele, a Qarabag remekül szerepel a BL-ben
Fotó: TOFIK BABAYEV / AFP

A Liverpool BL-ellenfele megalázó vereséget szenvedett a bajnokságban 

A Bajnokok Ligájában erőn felül teljesítő azeri klub a saját bajnokságában kellemetlen pofonba szaladt bele, mivel a hétvégén hazai pályán 2-0-ra kikapott a 12 csapatos ligában mindössze 10. helyen álló Kapaz együttesétől. A bajnoki címért küzdő együttes számára ez a vereség hatalmas érvágással ért fel, ráadásul a klub riválisa, a Sabah Baku nyerni tudott, így már négy ponttal vezet a Qarabag előtt. Gurban Gurbanov vezetőedző a Liverpool elleni BL-meccsre készülve 11 változtatást hajtott végre a keretben a hétvégi bajnokin. 

Az azeri csapat trénere az előző BL-fordulóban aratott Frankfurt elleni siker után gyakorlatilag az egész csapatát lecserélte, ami végül egy kínos vereséget eredményezett.

Qarabag's Azerbaijan coach Gurban Gurbanov attends a press conference at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on December 9, 2025, on the eve of the UEFA Champions League league phase football match between Qarabag and Ajax. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
Gurban Gurbanov csapata a Liverpoolt is meglepné
Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE / AFP

Egyenes ágon juthat BL-nyolcaddöntőbe a Liverpool

A Qarabag viszonylag teljes kerettel utazott Liverpoolba – ahova már hétfő este megérkezett –, csak az egyik védő, Badavi Guseynov, valamint a Ferencváros korábbi középpályása, Kady Borges hiányzik majd az azeriektől.

Szoboszlai Dominikék sem hangoltak túl jól a hétközi BL-meccsre, bár a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is remekelt, a Bournemouth ellen gólt lőtt és gólpasszt adott. Ennek ellenére Arne Slot együttese 3-2-re kikapott, az elitsorozatban viszont egy sikerrel a legjobb nyolc közé juthat szerda este.

  • Kapcsolódó cikkek
Így még nem látta Szoboszlait, elképesztő kép született róla
Megvan Szoboszlaiék új edzője?
Tóth Alex egy mondattal üzent, miután legyőzték Szoboszlai Dominiket és a Liverpoolt – fotó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!