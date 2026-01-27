A Liverpool jelenleg a negyedik helyen áll a BL-alapszakaszban, így egy győzelemmel biztosan a legjobb nyolc között végez, tehát egyenes ágon jut be a nyolcaddöntőbe. Arne Slot együttesének ehhez hazai pályán kellene legyőznie a Qarabagot, amely a rájátszást érő 18. helyen áll, olyan klubokat megelőzve, mint a Leverkusen, a Monaco, vagy éppen az Ajax.

A Liverpool következő ellenfele, a Qarabag remekül szerepel a BL-ben

A Liverpool BL-ellenfele megalázó vereséget szenvedett a bajnokságban

A Bajnokok Ligájában erőn felül teljesítő azeri klub a saját bajnokságában kellemetlen pofonba szaladt bele, mivel a hétvégén hazai pályán 2-0-ra kikapott a 12 csapatos ligában mindössze 10. helyen álló Kapaz együttesétől. A bajnoki címért küzdő együttes számára ez a vereség hatalmas érvágással ért fel, ráadásul a klub riválisa, a Sabah Baku nyerni tudott, így már négy ponttal vezet a Qarabag előtt. Gurban Gurbanov vezetőedző a Liverpool elleni BL-meccsre készülve 11 változtatást hajtott végre a keretben a hétvégi bajnokin.

Az azeri csapat trénere az előző BL-fordulóban aratott Frankfurt elleni siker után gyakorlatilag az egész csapatát lecserélte, ami végül egy kínos vereséget eredményezett.

Gurban Gurbanov csapata a Liverpoolt is meglepné

Egyenes ágon juthat BL-nyolcaddöntőbe a Liverpool

A Qarabag viszonylag teljes kerettel utazott Liverpoolba – ahova már hétfő este megérkezett –, csak az egyik védő, Badavi Guseynov, valamint a Ferencváros korábbi középpályása, Kady Borges hiányzik majd az azeriektől.

Szoboszlai Dominikék sem hangoltak túl jól a hétközi BL-meccsre, bár a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is remekelt, a Bournemouth ellen gólt lőtt és gólpasszt adott. Ennek ellenére Arne Slot együttese 3-2-re kikapott, az elitsorozatban viszont egy sikerrel a legjobb nyolc közé juthat szerda este.