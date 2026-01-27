A Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcadik, vagyis zárófordulója előtt 15 ponttal a 36 csapatos táblázat negyedik helyén áll, így minden bizonnyal a legjobb nyolc között fog végezni, ami automatikusan nyolcaddöntőbe jutást ér. Arne Slot együttesének erre minden esélye megvan, ugyanis szerdán az azeri Qarabagot fogadja – a selejtező utolsó körében a Ferencvárost búcsúztatta – amely a 18. helyen áll, ám még soha nem nyert angol rivális ellen.

A Liverpool holland védője, Jeremie Fimpong gratulál Szoboszlai Dominiknak a Bournemouth elleni góljához

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A Liverpool számára, ha nem is létfontosságú a győzelem (akár már egy döntetlennel is biztosítja a legjobb 16 közé kerülést), a csapat önbizalmának mindenképpen jót tenne egy siker, különösen hogy hétvégén 3-2-re kapott ki a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth vendégeként a Premier League-ben, ahol ebben a naptári évben még nem nyert bajnokit.

Jeremie Frimpong a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy egyre jobb formában érzi magát, ugyanakkor:

„Minden játékos álma, hogy a Bajnokok Ligájában játsszon. Mindent bele fogunk adni. Néha számunkra kedvezően alakulnak az eredmények, néha viszont nem. Ettől függetlenül minden meccsen a maximumot próbáljuk nyújtani, de van, hogy az sem elég. A Bajnokok Ligájában eddig jól teljesítettünk, így jó helyzetben vagyunk. Ha holnap sikerül nyernünk, akkor bejutunk a legjobb 16 csapat közé. Ráadásul a BL mellett még az FA-kupában is versenyben vagyunk” – emlékeztetett a holland jobbhátvéd.

A Liverpool a címvédő, márpedig minden csapat a bajnokot akarja legyőzni. Ez normális. Egy kicsit hasonló volt a helyzet az előző szezonban a Leverkusennél is. Ha bajnok vagy, te vagy a rosszfiú, akit mindenki el akar kapni”

– mondta Frimpong, majd a hétvégi Bournemouth elleni vereségre is kitért.

„Nagyon frusztráló és bosszantó, különösen az utolsó pillanatban bekapott gól. A meccs napján még lehetsz dühös, de másnap már a következő feladatra kell koncentrálni, és mi már csak is a Qarabagra koncentrálunk”.

Szoboszlai újra a védelemben kaphat helyet?

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot szerint a Liverpoolnak muszáj nyernie valamit idén

Arne Slot elmondta, a sérült Joe Gomez felépülése jó ütemben halad, ám a játékos szerdán még nem léphet pályára, ellenben Andrew Robertsonnal, aki sajtóhírek szerint hamarosan távozhat, a holland edző ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Kerkez Milos posztriválisa maradni fog. A hétvégi vereséggel kapcsolatban Slot elmondta, megérti a szurkolók frusztrációját, joguk van a véleménynyilvánításhoz.