A Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcadik, vagyis zárófordulója előtt 15 ponttal a 36 csapatos táblázat negyedik helyén áll, így minden bizonnyal a legjobb nyolc között fog végezni, ami automatikusan nyolcaddöntőbe jutást ér. Arne Slot együttesének erre minden esélye megvan, ugyanis szerdán az azeri Qarabagot fogadja – a selejtező utolsó körében a Ferencvárost búcsúztatta – amely a 18. helyen áll, ám még soha nem nyert angol rivális ellen.
A Liverpool számára, ha nem is létfontosságú a győzelem (akár már egy döntetlennel is biztosítja a legjobb 16 közé kerülést), a csapat önbizalmának mindenképpen jót tenne egy siker, különösen hogy hétvégén 3-2-re kapott ki a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth vendégeként a Premier League-ben, ahol ebben a naptári évben még nem nyert bajnokit.
Jeremie Frimpong a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy egyre jobb formában érzi magát, ugyanakkor:
„Minden játékos álma, hogy a Bajnokok Ligájában játsszon. Mindent bele fogunk adni. Néha számunkra kedvezően alakulnak az eredmények, néha viszont nem. Ettől függetlenül minden meccsen a maximumot próbáljuk nyújtani, de van, hogy az sem elég. A Bajnokok Ligájában eddig jól teljesítettünk, így jó helyzetben vagyunk. Ha holnap sikerül nyernünk, akkor bejutunk a legjobb 16 csapat közé. Ráadásul a BL mellett még az FA-kupában is versenyben vagyunk” – emlékeztetett a holland jobbhátvéd.
A Liverpool a címvédő, márpedig minden csapat a bajnokot akarja legyőzni. Ez normális. Egy kicsit hasonló volt a helyzet az előző szezonban a Leverkusennél is. Ha bajnok vagy, te vagy a rosszfiú, akit mindenki el akar kapni”
– mondta Frimpong, majd a hétvégi Bournemouth elleni vereségre is kitért.
„Nagyon frusztráló és bosszantó, különösen az utolsó pillanatban bekapott gól. A meccs napján még lehetsz dühös, de másnap már a következő feladatra kell koncentrálni, és mi már csak is a Qarabagra koncentrálunk”.
Arne Slot szerint a Liverpoolnak muszáj nyernie valamit idén
Arne Slot elmondta, a sérült Joe Gomez felépülése jó ütemben halad, ám a játékos szerdán még nem léphet pályára, ellenben Andrew Robertsonnal, aki sajtóhírek szerint hamarosan távozhat, a holland edző ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Kerkez Milos posztriválisa maradni fog. A hétvégi vereséggel kapcsolatban Slot elmondta, megérti a szurkolók frusztrációját, joguk van a véleménynyilvánításhoz.
„Nagyon nehéz lenne megmondani, hogy hányadik helyen fogunk végezni. Minden kiábrándító eredménnyel felerősödnek a kritikus hangok. Erre lehetett számítani.
Lehetetlen elhallgattatni a külső hangokat egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, különösen ha nem a bajnoki címért küzd. De az elmúlt 30 évben a Liverpoolnak csak kétszer sikerült bajnokságot nyernie. Minden sorozatban versenyben akarunk lenni, mindig ez a cél, de a valóság az, hogy az elmúlt három évben egy Premier League-t és egy Ligakupát nyertünk. Hogy ez mennyire elfogadható, arról mindenkinek megvan a saját véleménye, nekem is, de azt ne fogom megosztani. Sok szó esett már a 450 millió fontról, de az emberek hajlamosak elfelejteni azt a 300 millió fontot, amit a PL megnyerése hozott a klub kasszájába”
– mondta a holland, aki ugyanakkor elismerte, hogy csapatának még fejlődnie kell.
„Nem igazán számít, hányadik helyen végzel a BL-ben, ahogy azt már a tavalyi szezonban is láttuk. Hogy van-e nehézség a Bajnokok Ligája és a Premier League között? Nincs, a nehézség az, hogy mindkettőben versenyben vagyunk – de éppenséggel pont ez a célunk. Túl sok meccset veszítettünk el közvetlenül a BL-forduló után. Hat győzelmet arattunk, amennyit a szezon elején szerettünk volna, de mindegyiken az utolsó percig küzdenünk kellett, hogy meglegyen a három pont.
A bajnokságban túl sok esélyt adunk az ellenfeleknek, teljesen felborult az egyensúly. Nagyon rossz koktélt kevertek nekünk. De ha mindkét sorozatban tudunk fejlődni, akkor még elérhetünk valami igazán különlegeset a szezon végén. Ha csak az egyikben tudunk fejlődni, legalább megmentjük a szezonunkat, viszont ha egyikben sem, akkor nagy baj lesz
– jelentette ki Slot, hozzátéve, ha a szurkolók tisztában lennének azzal, milyen nehézségekkel küzd a csapat, akkor talán jobban megértenék egyes döntéseit.
„Most egy-két játékossal kevesebben vagyunk, mint a tavalyi szezonban, és ha ehhez hozzávesszük még a három sérült játékosunkat, akkor azért az már jelentős különbség.
Lehet nem leszek túl népszerű, ha azt mondom, tavaly talán azért nyertük meg a bajnokságot, mert a PSG ellen kellett játszanunk a BL-ben a legjobb 16 között.
Kiejtettek minket, onnantól pedig folyamatosan egy teljes hetünk volt felkészülni a következő bajnokira, miközben az Arsenal kettős terhelés alatt volt, és elhullajtott néhány pontot ez idő alatt. Minden edző tisztában van vele, hogy minél nagyobb a keret, annál nagyobb az esélye a meccsek megnyerésére, de nekem így is csalódást kell okoznom néhány játékosnak, akik nem kapnak elég lehetőséget.
A sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport újságírója, Gyenge Balázs megkérdezte Slotot, elképzelhető-e, hogy a sérültek miatt Szoboszlai Dominiknak ismét jobbhátvéd szerepben kell-e játszania, amire a tréner sejtelmesen így felel: „Mindig fontolóra veszem, de azt is, hogy az eredeti posztján, vagyis a középpályán játszassam” – mondta Slot, majd arra is válaszolt, hogy miről beszélgetett Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal az edzőközpontban. - Általában ők mindig az elsők között mennek ki a pályára. Lehet ennek valami különleges oka? Talán ez ilyen tipikus magyar dolog, de mindig ők ketten mennek ki elsőként az edzőpályára. Beszéltünk egy kicsit a Qarabagról, a taktikáról, arról, mit szeretnénk csinálni holnap, még mielőtt a csapat többi tagjával is beszéltem volna. Illetve az előttünk álló kihívásokról, különösen a Qarabag elleni kihívásokról. Szóval erről beszélgettünk hárman”.
