A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató angol bajnoki címvédő Liverpool szerdán az azeri Qarabag csapatát fogadja a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának zárófordulójában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Liverpool edzője, Arne Slot többek között a rá nehezedő nyomásról és a szezon hátralévő részéről is beszélt.

A Liverpool a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcadik, vagyis zárófordulója előtt 15 ponttal a 36 csapatos táblázat negyedik helyén áll, így minden bizonnyal a legjobb nyolc között fog végezni, ami automatikusan nyolcaddöntőbe jutást ér. Arne Slot együttesének erre minden esélye megvan, ugyanis szerdán az azeri Qarabagot fogadja – a selejtező utolsó körében a Ferencvárost búcsúztatta – amely a 18. helyen áll, ám még soha nem nyert angol rivális ellen.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
A Liverpool holland védője, Jeremie Fimpong gratulál Szoboszlai Dominiknak a Bournemouth elleni góljához
Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

A Liverpool számára, ha nem is létfontosságú a győzelem (akár már egy döntetlennel is biztosítja a legjobb 16 közé kerülést), a csapat önbizalmának mindenképpen jót tenne egy siker, különösen hogy hétvégén 3-2-re kapott ki a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth vendégeként a Premier League-ben, ahol ebben a naptári évben még nem nyert bajnokit.

Jeremie Frimpong a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy egyre jobb formában érzi magát, ugyanakkor:

„Minden játékos álma, hogy a Bajnokok Ligájában játsszon. Mindent bele fogunk adni. Néha számunkra kedvezően alakulnak az eredmények, néha viszont nem. Ettől függetlenül minden meccsen a maximumot próbáljuk nyújtani, de van, hogy az sem elég. A Bajnokok Ligájában eddig jól teljesítettünk, így jó helyzetben vagyunk. Ha holnap sikerül nyernünk, akkor bejutunk a legjobb 16 csapat közé. Ráadásul a BL mellett még az FA-kupában is versenyben vagyunk” – emlékeztetett a holland jobbhátvéd.

A Liverpool a címvédő, márpedig minden csapat a bajnokot akarja legyőzni. Ez normális. Egy kicsit hasonló volt a helyzet az előző szezonban a Leverkusennél is. Ha bajnok vagy, te vagy a rosszfiú, akit mindenki el akar kapni” 

– mondta Frimpong, majd a hétvégi Bournemouth elleni vereségre is kitért.

„Nagyon frusztráló és bosszantó, különösen az utolsó pillanatban bekapott gól. A meccs napján még lehetsz dühös, de másnap már a következő feladatra kell koncentrálni, és mi már csak is a Qarabagra koncentrálunk”.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (2L) and teammates take part in a team training session at their training ground in Kirkby, Liverpool, north-west England on January 27, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Qarabag. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai újra a védelemben kaphat helyet?
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot szerint a Liverpoolnak muszáj nyernie valamit idén

Arne Slot elmondta, a sérült Joe Gomez felépülése jó ütemben halad, ám a játékos szerdán még nem léphet pályára, ellenben Andrew Robertsonnal, aki sajtóhírek szerint hamarosan távozhat, a holland edző ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Kerkez Milos posztriválisa maradni fog. A hétvégi vereséggel kapcsolatban Slot elmondta, megérti a szurkolók frusztrációját, joguk van a véleménynyilvánításhoz.

„Nagyon nehéz lenne megmondani, hogy hányadik helyen fogunk végezni. Minden kiábrándító eredménnyel felerősödnek a kritikus hangok. Erre lehetett számítani. 

Lehetetlen elhallgattatni a külső hangokat egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, különösen ha nem a bajnoki címért küzd. De az elmúlt 30 évben a Liverpoolnak csak kétszer sikerült bajnokságot nyernie. Minden sorozatban versenyben akarunk lenni, mindig ez a cél, de a valóság az, hogy az elmúlt három évben egy Premier League-t és egy Ligakupát nyertünk. Hogy ez mennyire elfogadható, arról mindenkinek megvan a saját véleménye, nekem is, de azt ne fogom megosztani. Sok szó esett már a 450 millió fontról, de az emberek hajlamosak elfelejteni azt a 300 millió fontot, amit a PL megnyerése hozott a klub kasszájába”

– mondta a holland, aki ugyanakkor elismerte, hogy csapatának még fejlődnie kell.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot attends a press conference at Anfield stadium in Liverpool, north-west England on January 27, 2026, on the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Qarabag. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Arne Slot, a Liverpool edzője
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Nem igazán számít, hányadik helyen végzel a BL-ben, ahogy azt már a tavalyi szezonban is láttuk. Hogy van-e nehézség a Bajnokok Ligája és a Premier League között? Nincs, a nehézség az, hogy mindkettőben versenyben vagyunk – de éppenséggel pont ez a célunk. Túl sok meccset veszítettünk el közvetlenül a BL-forduló után. Hat győzelmet arattunk, amennyit a szezon elején szerettünk volna, de mindegyiken az utolsó percig küzdenünk kellett, hogy meglegyen a három pont. 

A bajnokságban túl sok esélyt adunk az ellenfeleknek, teljesen felborult az egyensúly. Nagyon rossz koktélt kevertek nekünk. De ha mindkét sorozatban tudunk fejlődni, akkor még elérhetünk valami igazán különlegeset a szezon végén. Ha csak az egyikben tudunk fejlődni, legalább megmentjük a szezonunkat, viszont ha egyikben sem, akkor nagy baj lesz

– jelentette ki Slot, hozzátéve, ha a szurkolók tisztában lennének azzal, milyen nehézségekkel küzd a csapat, akkor talán jobban megértenék egyes döntéseit.

„Most egy-két játékossal kevesebben vagyunk, mint a tavalyi szezonban, és ha ehhez hozzávesszük még a három sérült játékosunkat, akkor azért az már jelentős különbség. 

Lehet nem leszek túl népszerű, ha azt mondom, tavaly talán azért nyertük meg a bajnokságot, mert a PSG ellen kellett játszanunk a BL-ben a legjobb 16 között.

Kiejtettek minket, onnantól pedig folyamatosan egy teljes hetünk volt felkészülni a következő bajnokira, miközben az Arsenal kettős terhelés alatt volt, és elhullajtott néhány pontot ez idő alatt. Minden edző tisztában van vele, hogy minél nagyobb a keret, annál nagyobb az esélye a meccsek megnyerésére, de nekem így is csalódást kell okoznom néhány játékosnak, akik nem kapnak elég lehetőséget.

A sajtótájékoztatón a Nemzeti Sport újságírója, Gyenge Balázs megkérdezte Slotot, elképzelhető-e, hogy a sérültek miatt Szoboszlai Dominiknak ismét jobbhátvéd szerepben kell-e játszania, amire a tréner sejtelmesen így felel: „Mindig fontolóra veszem, de azt is, hogy az eredeti posztján, vagyis a középpályán játszassam” – mondta Slot, majd arra is válaszolt, hogy miről beszélgetett Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal az edzőközpontban. - Általában ők mindig az elsők között mennek ki a pályára. Lehet ennek valami különleges oka? Talán ez ilyen tipikus magyar dolog, de mindig ők ketten mennek ki elsőként az edzőpályára. Beszéltünk egy kicsit a Qarabagról, a taktikáról, arról, mit szeretnénk csinálni holnap, még mielőtt a csapat többi tagjával is beszéltem volna. Illetve az előttünk álló kihívásokról, különösen a Qarabag elleni kihívásokról. Szóval erről beszélgettünk hárman”.

