A Liverpool az első félidőben megszenvedett a Marseille csapatával, azonban Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljának köszönhetően az angol csapat előnnyel mehetett a szünetre.
A fordulás után a Mersey-parti csapat kézben tartotta a mérkőzést, növelni tudta az előnyét és végül háromgólos győzelmet aratott.
A Liverpool edzője nem csak most volt elégedett
A Bajnokok Ligája keddi eredményei alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de ezzel a győzelemmel az is valószínűvé vált, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.
A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool holland edzője elégedett volt csapata teljesítményével.
„A labdával szerintem uraltuk a játékot – bár lehet, hogy jobb nem használni ezt a szót, mert az utóbbi időben többször félreértették – de sikerült megtalálnunk a játékosokat a vonalak között, és ígéretes pozícióba hoztuk a támadóinkat. Időbe telt a második gól megszerzése, bár korábban is megvolt a lehetőségünk rá.
A korábbi meccseken amikor nagy helyzetünk volt a második gólra, akkor a kapufán csattant a labda, majd tíz másodperccel később az ellenfélnek is volt egy nagy lehetősége. Általában ilyenkor a labda bement, és mindenki panaszkodott, de most nem lett belőle gól, mi pedig növeltük az előnyünket 2-0-ra, majd 3-0-ra. A teljesítmény ugyanaz maradt, de a perspektíva, ahogy az emberek beszélnek rólunk, valószínűleg teljesen más”
– mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta, hogy csapata az utóbbi időkben nagyon jó meccseket játszott, csak a balszerencse miatt csúsztak be a döntetlenek, mint legutóbb a Burnley elleni bajnokin is.
Slotot ezt követően az egyiptomi Mohamed Szalah visszatéréséről is kérdezték. Mint ismert, Mohamed Szalah visszatért a Liverpool csapatához. Az Afrika-kupa előtt az egyiptomi támadó helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől.
Segít, hogy már régóta velünk van, ismeri a csapattársait, és tudja, hogyan akarunk játszani. Sokat elmond a profizmusáról, hogy egy hónap távollét után más is olyan jó fizikai állapotban volt, hogy kilencven percet játszhatott. Közel volt a gólhoz, Cody jó labdát adott neki, és ez nála az ilyenekből általában gól születik. Most este nem lett az, de nem probléma, mert így is három gólt szereztünk”
– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy több remek egyéni teljesítményt is látott.
A holland szakember arról is beszélt, miért fontos a Liverpoolnak, hogy elkerülje a rájátszást a Bajnokok Ligájában.
„Az idény elejétől kezdve nem volt olyan nagy keretünk, mint néhány ellenfelünknek. Ha mindig ugyanazoknak a játékosoknak kell játszaniuk, akkor előfordulhatott, hogy néha elfogyott az energiájuk, amikor gólt kaptunk. Ez többet jelent, mint amit az emberek gondolnak.
Már hét-nyolc hónapja tart a szezon, és nem hiszem, hogy Virgil van Dijk három napnál többet pihenhetett. Ugyanez Ryan Gravenberch-re és az összes többi játékosra is igaz. De folyamatosan teljesítenek, mentálisan erősek, bármennyi visszaesés is történt idén, és ma este ismét nagyon jó teljesítményt nyújtottunk csapatként”
– tette hozzá Arne Slot, akinek csapata legközelebb szombat este lép pályára a Bournemouth otthonában.
