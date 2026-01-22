A Liverpool az első félidőben megszenvedett a Marseille csapatával, azonban Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljának köszönhetően az angol csapat előnnyel mehetett a szünetre.

Szoboszlai Dominik góljával szerzett vezetést a Liverpool

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A fordulás után a Mersey-parti csapat kézben tartotta a mérkőzést, növelni tudta az előnyét és végül háromgólos győzelmet aratott.

A Liverpool edzője nem csak most volt elégedett

A Bajnokok Ligája keddi eredményei alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de ezzel a győzelemmel az is valószínűvé vált, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool holland edzője elégedett volt csapata teljesítményével.

„A labdával szerintem uraltuk a játékot – bár lehet, hogy jobb nem használni ezt a szót, mert az utóbbi időben többször félreértették – de sikerült megtalálnunk a játékosokat a vonalak között, és ígéretes pozícióba hoztuk a támadóinkat. Időbe telt a második gól megszerzése, bár korábban is megvolt a lehetőségünk rá.

A korábbi meccseken amikor nagy helyzetünk volt a második gólra, akkor a kapufán csattant a labda, majd tíz másodperccel később az ellenfélnek is volt egy nagy lehetősége. Általában ilyenkor a labda bement, és mindenki panaszkodott, de most nem lett belőle gól, mi pedig növeltük az előnyünket 2-0-ra, majd 3-0-ra. A teljesítmény ugyanaz maradt, de a perspektíva, ahogy az emberek beszélnek rólunk, valószínűleg teljesen más”

– mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta, hogy csapata az utóbbi időkben nagyon jó meccseket játszott, csak a balszerencse miatt csúsztak be a döntetlenek, mint legutóbb a Burnley elleni bajnokin is.

Arne Slot úgy érzi, csapata jól teljesített az utóbbi időben, csak nem mindig volt szerencséje

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Slotot ezt követően az egyiptomi Mohamed Szalah visszatéréséről is kérdezték. Mint ismert, Mohamed Szalah visszatért a Liverpool csapatához. Az Afrika-kupa előtt az egyiptomi támadó helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől.

Segít, hogy már régóta velünk van, ismeri a csapattársait, és tudja, hogyan akarunk játszani. Sokat elmond a profizmusáról, hogy egy hónap távollét után más is olyan jó fizikai állapotban volt, hogy kilencven percet játszhatott. Közel volt a gólhoz, Cody jó labdát adott neki, és ez nála az ilyenekből általában gól születik. Most este nem lett az, de nem probléma, mert így is három gólt szereztünk”

– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy több remek egyéni teljesítményt is látott.