Szerdán este a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3-0-ra nyert a francia Marseille vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában, ezzel az angol csapat óriási lépést tett a nyolcaddöntős szereplés kiharcolása felé. A találkozó után Arne Slot, a Liverpool holland edzője beszélt csapata teljesítményéről, és elmondta, miért volt kulcsfontosságú a győzelem.

A Liverpool az első félidőben megszenvedett a Marseille csapatával, azonban Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljának köszönhetően az angol csapat előnnyel mehetett a szünetre. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szoboszlai Dominik góljával szerzett vezetést a Liverpool
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A fordulás után a Mersey-parti csapat kézben tartotta a mérkőzést, növelni tudta az előnyét és végül háromgólos győzelmet aratott. 

A Liverpool edzője nem csak most volt elégedett

A Bajnokok Ligája keddi eredményei alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de ezzel a győzelemmel az is valószínűvé vált, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool holland edzője elégedett volt csapata teljesítményével. 

„A labdával szerintem uraltuk a játékot – bár lehet, hogy jobb nem használni ezt a szót, mert az utóbbi időben többször félreértették – de sikerült megtalálnunk a játékosokat a vonalak között, és ígéretes pozícióba hoztuk a támadóinkat. Időbe telt a második gól megszerzése, bár korábban is megvolt a lehetőségünk rá. 

A korábbi meccseken amikor nagy helyzetünk volt a második gólra, akkor a kapufán csattant a labda, majd tíz másodperccel később az ellenfélnek is volt egy nagy lehetősége. Általában ilyenkor a labda bement, és mindenki panaszkodott, de most nem lett belőle gól, mi pedig növeltük az előnyünket 2-0-ra, majd 3-0-ra. A teljesítmény ugyanaz maradt, de a perspektíva, ahogy az emberek beszélnek rólunk, valószínűleg teljesen más”

 – mondta a holland szakember, aki hangsúlyozta, hogy csapata az utóbbi időkben nagyon jó meccseket játszott, csak a balszerencse miatt csúsztak be a döntetlenek, mint legutóbb a Burnley elleni bajnokin is. 

Arne Slot úgy érzi, csapata jól teljesített az utóbbi időben, csak nem mindig volt szerencséje
Arne Slot úgy érzi, csapata jól teljesített az utóbbi időben, csak nem mindig volt szerencséje
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Slotot ezt követően az egyiptomi Mohamed Szalah visszatéréséről is kérdezték. Mint ismert, Mohamed Szalah visszatért a Liverpool csapatához. Az Afrika-kupa előtt az egyiptomi támadó helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy távozik a Premier League címvédőjétől.

Segít, hogy már régóta velünk van, ismeri a csapattársait, és tudja, hogyan akarunk játszani. Sokat elmond a profizmusáról, hogy egy hónap távollét után más is olyan jó fizikai állapotban volt, hogy kilencven percet játszhatott. Közel volt a gólhoz, Cody jó labdát adott neki, és ez nála az ilyenekből általában gól születik. Most este nem lett az, de nem probléma, mert így is három gólt szereztünk” 

– folytatta Slot, aki hangsúlyozta, hogy több remek egyéni teljesítményt is látott. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian forward #11 Mohamed Salah embrace at the end of the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szalah és Szoboszlai remek kapcsolatot ápolnak egymással
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

A holland szakember arról is beszélt, miért fontos a Liverpoolnak, hogy elkerülje a rájátszást a Bajnokok Ligájában.

„Az idény elejétől kezdve nem volt olyan nagy keretünk, mint néhány ellenfelünknek. Ha mindig ugyanazoknak a játékosoknak kell játszaniuk, akkor előfordulhatott, hogy néha elfogyott az energiájuk, amikor gólt kaptunk. Ez többet jelent, mint amit az emberek gondolnak. 

Már hét-nyolc hónapja tart a szezon, és nem hiszem, hogy Virgil van Dijk három napnál többet pihenhetett. Ugyanez Ryan Gravenberch-re és az összes többi játékosra is igaz. De folyamatosan teljesítenek, mentálisan erősek, bármennyi visszaesés is történt idén, és ma este ismét nagyon jó teljesítményt nyújtottunk csapatként”

 – tette hozzá Arne Slot, akinek csapata legközelebb szombat este lép pályára a Bournemouth otthonában. 

