Szoboszlai óriási gólt lőtt, a Liverpool a szezon legőrültebb meccsét játszotta Tóth Alex csapatával

Magyar szempontból rendkívül különleges mérkőzésre volt kilátás a Premier League 23. fordulójában. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost fogalkoztató Liverpool annak a Bournemouth-nak az otthonába látogatott, amely a téli átigazolási időszakban szerződtette Tóth Alexet a Ferencvárostól. A 20 éves középpályás már ott volt a keretben, de egyelőre a kispadon kapott helyet, míg a vendégeknél mindkét magyar bekerült a kezdőcsapatba.

Szoboszlai Dominik természetesen ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpoolt két góllal sokkolták az első félidőben

Arne Slot kezdőjében ezúttal is ott volt az Afrika-kupáról nemrég visszatért Mohamed Szalah, az egyiptomi Cody Gakpóval alkotta a csatársort, mögöttük Florian Wirtz és Szoboszlai feleltek a játék szervezéséért. A 10. percben a magyar válogatott csapatkapitánya kiválóan ugratta ki Szalah-t, de az előző PL-idény legjobbja nem lőtt kapura, hanem csatártársát akarta helyzetbe hozni, a védők viszont menteni tudtak. Folyamatosan jött előre a Liverpool, Szoboszlai szinte minden akcióban részt vett, de a hazai védelem egyelőre állta a sarat.

A 26. percben aztán óriási meglepetésre a Bournemouth szerzett vezetést:

Van Dijk hatalmasat hibázott, amit Scott kihasznált, és még az alapvonal előtt visszapasszolta a labdát Evanilsonnak, a brazil pedig azonnal a jobb alsóba lőtt.

Evanilson szerezte a Bournemouth első gólját

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Nem telt el sok idő, jött az újabb pofon a vendégek számára. A 33. percben Adli ugratta ki Jimenezt, aki megelőzte Kerkezt, és Alisson mellett a kapuba lőtt.

A címvédő pillanatok alatt kétgólos hátrányba került,

majd Slotnak Joe Gomezt kényszerűségből le kellett hoznia, mivel az angol válogatott védő ismét megsérült. A 40. percben Wirtz vállalkozott távolról lövésre, kísérlete azonban elzúgott a jobb alsó sarok mellett. A Liverpoolt láthatóan megfogta a két bekapott gól, a Bournemouth pedig továbbra is veszélyesen futballozott.

A szünet előtt összejött a szépítés a vendégeknek, Szoboszlai remekül középre kanyarított szögletét Van Dijk a kapuba fejelte.

Szoboszlai Dominik szögletből adott gólpasszt a szünet előtt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Őrületes fordulattal ért véget a Bournemouth-Liverpool meccs

A szünetben a távozás szélén álló Andy Robertsont hozta be Kerkez helyére a Liverpool edzője, így biztossá vált, hogy Tóth Alex beállása esetén sem lesz egyszerre három magyar válogatott játékos a pályán egy PL-meccsen. Az eredménykényszerben lévő Liverpool nagy elánnal kezdte a második félidőt, a Bournemouth stabil védekezésre és kontrákra rendezkedett be. Az 59. percben kettőt cserélt Slot, Ektiké mellett Curtis Jonest is beküldte, így Szoboszlai visszahúzódott a jobbhátvéd pozíciójába, mivel Frimpong is elhagyta a pályát.