Szoboszlai óriási gólt lőtt, a Liverpool a szezon legőrültebb meccsét játszotta Tóth Alex csapatával

Magyar szempontból rendkívül különleges mérkőzésre volt kilátás a Premier League 23. fordulójában. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost fogalkoztató Liverpool annak a Bournemouth-nak az otthonába látogatott, amely a téli átigazolási időszakban szerződtette Tóth Alexet a Ferencvárostól. A 20 éves középpályás már ott volt a keretben, de egyelőre a kispadon kapott helyet, míg a vendégeknél mindkét magyar bekerült a kezdőcsapatba.
A Liverpoolt két góllal sokkolták az első félidőben
Arne Slot kezdőjében ezúttal is ott volt az Afrika-kupáról nemrég visszatért Mohamed Szalah, az egyiptomi Cody Gakpóval alkotta a csatársort, mögöttük Florian Wirtz és Szoboszlai feleltek a játék szervezéséért. A 10. percben a magyar válogatott csapatkapitánya kiválóan ugratta ki Szalah-t, de az előző PL-idény legjobbja nem lőtt kapura, hanem csatártársát akarta helyzetbe hozni, a védők viszont menteni tudtak. Folyamatosan jött előre a Liverpool, Szoboszlai szinte minden akcióban részt vett, de a hazai védelem egyelőre állta a sarat.
A 26. percben aztán óriási meglepetésre a Bournemouth szerzett vezetést:
Van Dijk hatalmasat hibázott, amit Scott kihasznált, és még az alapvonal előtt visszapasszolta a labdát Evanilsonnak, a brazil pedig azonnal a jobb alsóba lőtt.
Nem telt el sok idő, jött az újabb pofon a vendégek számára. A 33. percben Adli ugratta ki Jimenezt, aki megelőzte Kerkezt, és Alisson mellett a kapuba lőtt.
A címvédő pillanatok alatt kétgólos hátrányba került,
majd Slotnak Joe Gomezt kényszerűségből le kellett hoznia, mivel az angol válogatott védő ismét megsérült. A 40. percben Wirtz vállalkozott távolról lövésre, kísérlete azonban elzúgott a jobb alsó sarok mellett. A Liverpoolt láthatóan megfogta a két bekapott gól, a Bournemouth pedig továbbra is veszélyesen futballozott.
A szünet előtt összejött a szépítés a vendégeknek, Szoboszlai remekül középre kanyarított szögletét Van Dijk a kapuba fejelte.
Őrületes fordulattal ért véget a Bournemouth-Liverpool meccs
A szünetben a távozás szélén álló Andy Robertsont hozta be Kerkez helyére a Liverpool edzője, így biztossá vált, hogy Tóth Alex beállása esetén sem lesz egyszerre három magyar válogatott játékos a pályán egy PL-meccsen. Az eredménykényszerben lévő Liverpool nagy elánnal kezdte a második félidőt, a Bournemouth stabil védekezésre és kontrákra rendezkedett be. Az 59. percben kettőt cserélt Slot, Ektiké mellett Curtis Jonest is beküldte, így Szoboszlai visszahúzódott a jobbhátvéd pozíciójába, mivel Frimpong is elhagyta a pályát.
A 71. percben egy szöglet után került helyzetbe a Bournemouth, de tiszta lövésig nem jutott el a hazai csapat, Alisson könnyedén fogta a labdát. A Liverpool játékából hiányzott az átütő erő, az idő pedig egyre csak fogyott, és továbbra is 2-1 állt az eredményjelzőn.
Nagyon nyomott a hajrában a címvédő, a 80. percben pedig Szalah lekészítése után óriási bombagólt ragasztott a Bournemouth kapujának bal oldalába Szoboszlai.
A magyar játékos a gólpassza után a kapuba is betalált, a Liverpool pedig a győzelemért hajtott nagy erőkkel.
Hiába a címvédő rohamai, egy kontra után Evanilson lőhetett volna újabb gólt, de kimaradt az óriási hazai helyzet.
A 85. percben Tóth Alex debütálására is sor került,
a 20 éves középpályás Jimenezt váltotta.
Az utolsó percekben is mindent megtett a győztes gól megszerzéséért a Liverpool, de egy szöglet után a Bournemouth megszerezte a győztes gólt a 95. percben,
és 3-2-re legyőzte a címvédőt.
Premier League, 23. forduló:
Bournemouth-Liverpool FC 3-2 (2-1)
