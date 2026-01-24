Live
Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

Sport

Szoboszlai óriási gólt lőtt, a Liverpool a szezon legőrültebb meccsét játszotta Tóth Alex csapatával

A Premier League 23. fordulójában a bajnoki címvédő a Bournemouth otthonába látogatott. A hazai csapat az első félidőben alaposan meglepte a Liverpoolt, ugyanis bő fél óra elteltével már két góllal vezetett. A vendég együttes Szoboszlai Dominik vezérletével ugyan kiegyenlített, de a hazaiak az utolsó pillanatban megszerezték a győztes gólt, és 3-2-re nyertek.

Magyar szempontból rendkívül különleges mérkőzésre volt kilátás a Premier League 23. fordulójában. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost fogalkoztató Liverpool annak a Bournemouth-nak az otthonába látogatott, amely a téli átigazolási időszakban szerződtette Tóth Alexet a Ferencvárostól. A 20 éves középpályás már ott volt a keretben, de egyelőre a kispadon kapott helyet, míg a vendégeknél mindkét magyar bekerült a kezdőcsapatba.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai checks out the conditions ahead of the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik természetesen ezúttal is ott volt a Liverpool kezdőcsapatában
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A Liverpoolt két góllal sokkolták az első félidőben

Arne Slot kezdőjében ezúttal is ott volt az Afrika-kupáról nemrég visszatért Mohamed Szalah, az egyiptomi Cody Gakpóval alkotta a csatársort, mögöttük Florian Wirtz és Szoboszlai feleltek a játék szervezéséért. A 10. percben a magyar válogatott csapatkapitánya kiválóan ugratta ki Szalah-t, de az előző PL-idény legjobbja nem lőtt kapura, hanem csatártársát akarta helyzetbe hozni, a védők viszont menteni tudtak. Folyamatosan jött előre a Liverpool, Szoboszlai szinte minden akcióban részt vett, de a hazai védelem egyelőre állta a sarat. 

A 26. percben aztán óriási meglepetésre a Bournemouth szerzett vezetést: 

Van Dijk hatalmasat hibázott, amit Scott kihasznált, és még az alapvonal előtt visszapasszolta a labdát Evanilsonnak, a brazil pedig azonnal a jobb alsóba lőtt.

Bournemouth's Brazilian striker #09 Evanilson (R) shoots to score the opening goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Evanilson szerezte a Bournemouth első gólját
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Nem telt el sok idő, jött az újabb pofon a vendégek számára. A 33. percben Adli ugratta ki Jimenezt, aki megelőzte Kerkezt, és Alisson mellett a kapuba lőtt. 

A címvédő pillanatok alatt kétgólos hátrányba került, 

majd Slotnak Joe Gomezt kényszerűségből le kellett hoznia, mivel az angol válogatott védő ismét megsérült. A 40. percben Wirtz vállalkozott távolról lövésre, kísérlete azonban elzúgott a jobb alsó sarok mellett. A Liverpoolt láthatóan megfogta a két bekapott gól, a Bournemouth pedig továbbra is veszélyesen futballozott. 

A szünet előtt összejött a szépítés a vendégeknek, Szoboszlai remekül középre kanyarított szögletét Van Dijk a kapuba fejelte.

Bournemouth's Serbian goalkeeper #01 Dorde Petrovic kicks the ball up-field during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik szögletből adott gólpasszt a szünet előtt
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Őrületes fordulattal ért véget a Bournemouth-Liverpool meccs

A szünetben a távozás szélén álló Andy Robertsont hozta be Kerkez helyére a Liverpool edzője, így biztossá vált, hogy Tóth Alex beállása esetén sem lesz egyszerre három magyar válogatott játékos a pályán egy PL-meccsen. Az eredménykényszerben lévő Liverpool nagy elánnal kezdte a második félidőt, a Bournemouth stabil védekezésre és kontrákra rendezkedett be. Az 59. percben kettőt cserélt Slot, Ektiké mellett Curtis Jonest is beküldte, így Szoboszlai visszahúzódott a jobbhátvéd pozíciójába, mivel Frimpong is elhagyta a pályát. 

A 71. percben egy szöglet után került helyzetbe a Bournemouth, de tiszta lövésig nem jutott el a hazai csapat, Alisson könnyedén fogta a labdát. A Liverpool játékából hiányzott az átütő erő, az idő pedig egyre csak fogyott, és továbbra is 2-1 állt az eredményjelzőn. 

Nagyon nyomott a hajrában a címvédő, a 80. percben pedig Szalah lekészítése után óriási bombagólt ragasztott a Bournemouth kapujának bal oldalába Szoboszlai. 

A magyar játékos a gólpassza után a kapuba is betalált, a Liverpool pedig a győzelemért hajtott nagy erőkkel.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai óriási bombagólt lőtt
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Hiába a címvédő rohamai, egy kontra után Evanilson lőhetett volna újabb gólt, de kimaradt az óriási hazai helyzet. 

A 85. percben Tóth Alex debütálására is sor került, 

a 20 éves középpályás Jimenezt váltotta.

Az utolsó percekben is mindent megtett a győztes gól megszerzéséért a Liverpool, de egy szöglet után a Bournemouth megszerezte a győztes gólt a 95. percben, 

és 3-2-re legyőzte a címvédőt.

Premier League, 23. forduló:

Bournemouth-Liverpool FC 3-2 (2-1)

