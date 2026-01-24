A Liverpool győzelemmel hangolt a hétvégi Premier League-meccsre, Arne Slot együttese a Bajnokok Ligájában fölényes sikert aratott az Olympique de Marseille otthonában. Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólt lőtt a mérkőzésen, a magyar klasszis jó játékára pedig a PL-ben is szüksége lesz a címvédőnek, amely az utóbbi négy bajnokiján egyaránt döntetlent ért el.
Ettől függetlenül a Liverpool még mindig a negyedik helyen áll a tabellán, de a szurkolók már ki vannak éhezve egy bajnoki sikerre, és Arne Slot vezetőedző számára is megnyugvást jelentene, ha csapata a BL-ben aratott győzelem után a PL-ben is újra begyűjtené a három pontot.
A Liverpool edzője Szoboszlait és Kerkezt dicsérte
A Bournemouth elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Slot nem győzte dicsérni a remek szezont futó Szoboszlait, aki igazi vezére a csapatnak. A 25 éves középpályás nemrég két hibát is vétett – az FA-kupában gólt ajándékozott az ellenfélnek, a legutóbbi bajnokin pedig büntetőt rontott –, de ezek eltörpülnek a ragyogó teljesítménye mellett.
Ha vezető akarsz lenni, mindig azzal kell kezdened, hogy példát mutatsz. Ő mindig ezt teszi, és
labda nélkül is elképesztő módon gyakorol nyomást az ellenfélre. Ebben a szezonban javult a labdakezelése a tavalyi évadhoz képest, de már akkor is nagyon kedveltem a játékát. Idén még magabiztosabban futballozik, jobban részt vesz a helyzetek kialakításában, gólokat szerez. Csodás idényt fut” – méltatta Szoboszlait a holland szakember, aki az egyre jobban játszó Kerkez mellett sem ment el szó nélkül.
„Az új igazolások egyre jobb formába lendülnek, Kerkez Milosnál is tisztán látható a fejlődés, mind a csapatba való beilleszkedés, mind az erőnlét terén.
Milos eddig nem sokszor játszott heti két meccset, de egyre erősebb és erősebb,
Marseille-ben nagyon jól teljesített” – mondta Slot, majd Ibrahima Konatéra is kitért.
Gyászol a Liverpool sztárja, újabb meccset hagy ki
A francia válogatott védő gyászol – az édesapja, Hamady nemrég elhunyt –, ezért nem lépett pályára a hétközi BL-fordulóban.
A védelem alapembere a Bournemouth elleni bajnokit is kihagyja, mert a temetés pénteken volt.
Párizs külvárosában, Aulnay-sous-Bois-ban.
A 26 éves hátvéd a francia fővárosban született, nyolc testvére közül ő a második legfiatalabb. Szülei Maliból vándoroltak Párizsba, Konaté pedig 15 évesen elhagyta a metropoliszt, hogy csatlakozzon a Sochaux ifjúsági akadémiájához. Később az RB Leipzig csapatában futott be, majd 2021-ben igazolt a Premier League-be. A liverpooli érdekeltségű oldalak kiemelten foglalkoztak a futballistát érintő tragikus eseménnyel, majd Slot is megerősítette, hogy játékosa nem lép pályára a szombati bajnokin.
Néhányszor beszéltem vele, és úgy gondolom, hogy ez magánügy, aminek köztünk kell maradnia. Nyilvánvaló, hogy ha ilyen tragédia következik be, akkor a játékosnak időre van szüksége a történtek feldolgozásához,
és a családja mellett a helye” – szögezte le a Liverpool edzője Konatéval kapcsolatban, akinek a hétvégi meccs lesz az első bajnoki találkozója, amit a mostani idényben kihagy.
Tóth Alex már Szoboszlaiék ellen bemutatkozhat
A Bournemouth-Liverpool találkozó azért lesz rendkívül különleges, mert a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex Szoboszlai és Kerkez ellen mutatkozhat be új klubjában, ráadásul utóbbi éppen a Bournemouth-tól igazolt a Liverpoolhoz tavaly nyáron. Arra minden bizonnyal kevés az esély, hogy a 20 éves középpályás kezdőként kapjon lehetőséget, csereként ugyanakkor már bevetheti őt Andoni Iraola vezetőedző, így egyszerre három magyar válogatott futballista is ott lehet a pályán egy angol élvonalbeli mérkőzésen. A tehetséges játékos izgatottan várja a szombati meccset, de hangsúlyozta, hogy a pályán már nem fog barátkozni a honfitársaival.
Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság,
úgyhogy meglátjuk. Folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és üzenetet is szoktunk váltani. Jó viszonyt ápolunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a találkozót megelőzően Tóth Alex.
Meglepheti a Bournemouth a Liverpoolt?
A Bournemouth jelenleg a 15. helyen áll a tabellán, ugyanakkor a bennmaradásért egyelőre nem kell harcolnia, mivel 10 ponttal előzi meg a kieső pozícióban tanyázó, 18. helyezett West Ham Unitedet. A Liverpool elleni meccsnek természetesen nem a hazaiak az esélyesei, hiszen a Vörösök lényegesen erősebb kerettel rendelkeznek, és hiába játszottak zsinórban négy döntetlent a PL-ben, összességében már 13 tétmeccs óta veretlenek.
Ami a két klub egymás elleni mérlegét illeti, az eddigi 23 mérkőzésükön két döntetlen mellett csupán két Bournemouth-siker született, tizenkilenc alkalomal a Liverpool hagyhatta el győztesen a pályát.
Legutóbb a 2025/2026-os idény nyitófordulójában csapott össze egymással a két együttes, az augusztusi találkozót 4-2-re nyerte a címvédő. A vendégek góljait az az Antoine Semenyo szerezte, akit éppen a Liverpool elől happolt el télen a Manchester City. A legutóbbi Bournemouth-sikerig 2023 márcusáig kell visszamenni az időben, az akkor sereghajtó együttes 1-0-re nyert hazai pályán a Jürgen Klopp irányította sztárcsapat ellen.
A Bournemouth és a Liverpool hétvégi Premier League-találkozója magyar idő szerint szombaton 18.30 órakor kezdődik a Vitality Stadionban, a mérkőzést Michael Salisbury vezeti majd.
