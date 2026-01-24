Live
A Premier League 23. fordulójában magyar szempontból különleges mérkőzést rendeznek. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool annak a Bournemouth-nak az otthonába látogat, amely nemrég szerződtette a Ferencváros legnagyobb tehetségét, Tóth Alexet. A szombati bajnokin így egyszerre három magyar válogatott játékos is a pályán lehet, amire korábban még nem volt példa, de a találkozót egy tragikus esemény miatt a Liverpool egyik sztárja biztosan kihagyja.

A Liverpool győzelemmel hangolt a hétvégi Premier League-meccsre, Arne Slot együttese a Bajnokok Ligájában fölényes sikert aratott az Olympique de Marseille otthonában. Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólt lőtt a mérkőzésen, a magyar klasszis jó játékára pedig a PL-ben is szüksége lesz a címvédőnek, amely az utóbbi négy bajnokiján egyaránt döntetlent ért el.

Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett, a Liverpool 3-0-ra verte a Marseille-t a BL-ben
Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett, a Liverpool 3-0-ra verte a Marseille-t a BL-ben
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Ettől függetlenül a Liverpool még mindig a negyedik helyen áll a tabellán, de a szurkolók már ki vannak éhezve egy bajnoki sikerre, és Arne Slot vezetőedző számára is megnyugvást jelentene, ha csapata a BL-ben aratott győzelem után a PL-ben is újra begyűjtené a három pontot.

A Liverpool edzője Szoboszlait és Kerkezt dicsérte

A Bournemouth elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Slot nem győzte dicsérni a remek szezont futó Szoboszlait, aki igazi vezére a csapatnak. A 25 éves középpályás nemrég két hibát is vétett – az FA-kupában gólt ajándékozott az ellenfélnek, a legutóbbi bajnokin pedig büntetőt rontott –, de ezek eltörpülnek a ragyogó teljesítménye mellett. 

Ha vezető akarsz lenni, mindig azzal kell kezdened, hogy példát mutatsz. Ő mindig ezt teszi, és

labda nélkül is elképesztő módon gyakorol nyomást az ellenfélre. Ebben a szezonban javult a labdakezelése a tavalyi évadhoz képest, de már akkor is nagyon kedveltem a játékát. Idén még magabiztosabban futballozik, jobban részt vesz a helyzetek kialakításában, gólokat szerez. Csodás idényt fut” – méltatta Szoboszlait a holland szakember, aki az egyre jobban játszó Kerkez mellett sem ment el szó nélkül.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London on November 30, 2025. Liverpool won the game 2-0.
Arne Slot ennél nem is lehetne elégedettebb Szoboszlaival
Fotó: BEN STANSALL / AFP

„Az új igazolások egyre jobb formába lendülnek, Kerkez Milosnál is tisztán látható a fejlődés, mind a csapatba való beilleszkedés, mind az erőnlét terén. 

Milos eddig nem sokszor játszott heti két meccset, de egyre erősebb és erősebb,

Marseille-ben nagyon jól teljesített” – mondta Slot, majd Ibrahima Konatéra is kitért. 

Gyászol a Liverpool sztárja, újabb meccset hagy ki

A francia válogatott védő gyászol – az édesapja, Hamady nemrég elhunyt –, ezért nem lépett pályára a hétközi BL-fordulóban. 

A védelem alapembere a Bournemouth elleni bajnokit is kihagyja, mert a temetés pénteken volt. 

Párizs külvárosában, Aulnay-sous-Bois-ban. 

A 26 éves hátvéd a francia fővárosban született, nyolc testvére közül ő a második legfiatalabb. Szülei Maliból vándoroltak Párizsba, Konaté pedig 15 évesen elhagyta a metropoliszt, hogy csatlakozzon a Sochaux ifjúsági akadémiájához. Később az RB Leipzig csapatában futott be, majd 2021-ben igazolt a Premier League-be. A liverpooli érdekeltségű oldalak kiemelten foglalkoztak a futballistát érintő tragikus eseménnyel, majd Slot is megerősítette, hogy játékosa nem lép pályára a szombati bajnokin.

Néhányszor beszéltem vele, és úgy gondolom, hogy ez magánügy, aminek köztünk kell maradnia. Nyilvánvaló, hogy ha ilyen tragédia következik be, akkor a játékosnak időre van szüksége a történtek feldolgozásához, 

és a családja mellett a helye” – szögezte le a Liverpool edzője Konatéval kapcsolatban, akinek a hétvégi meccs lesz az első bajnoki találkozója, amit a mostani idényben kihagy.

Tényleg Ibrahima Konaté a Liverpool legnagyobb problémája?
Ibrahima Konaté a Bournemouth elleni meccset is kihagyja
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Alex már Szoboszlaiék ellen bemutatkozhat

A Bournemouth-Liverpool találkozó azért lesz rendkívül különleges, mert a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex Szoboszlai és Kerkez ellen mutatkozhat be új klubjában, ráadásul utóbbi éppen a Bournemouth-tól igazolt a Liverpoolhoz tavaly nyáron. Arra minden bizonnyal kevés az esély, hogy a 20 éves középpályás kezdőként kapjon lehetőséget, csereként ugyanakkor már bevetheti őt Andoni Iraola vezetőedző, így egyszerre három magyar válogatott futballista is ott lehet a pályán egy angol élvonalbeli mérkőzésen. A tehetséges játékos izgatottan várja a szombati meccset, de hangsúlyozta, hogy a pályán már nem fog barátkozni a honfitársaival.

Izgatott vagyok, mert Dominik és Milos személyében ismerős arcokat fogok látni. Nagyszerű lesz ellenük játszani hazai közönségünk előtt, a mi stadionunkban. Érdekes lesz, de a pályán nincs barátság, 

úgyhogy meglátjuk. Folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, telefonon beszélünk és üzenetet is szoktunk váltani. Jó viszonyt ápolunk, de majd meglátjuk, mi lesz a pályán. Minden fiú álma, hogy ilyen mérkőzéseken játszhasson, és ez az én álmom is” – nyilatkozta a találkozót megelőzően Tóth Alex. 

Tóth Alex éppen Szoboszlai Dominikék ellen debütálhat a Bournemouth-ban
Fotó: AFC Bournemouth

Meglepheti a Bournemouth a Liverpoolt?

A Bournemouth jelenleg a 15. helyen áll a tabellán, ugyanakkor a bennmaradásért egyelőre nem kell harcolnia, mivel 10 ponttal előzi meg a kieső pozícióban tanyázó, 18. helyezett West Ham Unitedet. A Liverpool elleni meccsnek természetesen nem a hazaiak az esélyesei, hiszen a Vörösök lényegesen erősebb kerettel rendelkeznek, és hiába játszottak zsinórban négy döntetlent a PL-ben, összességében már 13 tétmeccs óta veretlenek.

Ami a két klub egymás elleni mérlegét illeti, az eddigi 23 mérkőzésükön két döntetlen mellett csupán két Bournemouth-siker született, tizenkilenc alkalomal a Liverpool hagyhatta el győztesen a pályát. 

Legutóbb a 2025/2026-os idény nyitófordulójában csapott össze egymással a két együttes, az augusztusi találkozót 4-2-re nyerte a címvédő. A vendégek góljait az az Antoine Semenyo szerezte, akit éppen a Liverpool elől happolt el télen a Manchester City. A legutóbbi Bournemouth-sikerig 2023 márcusáig kell visszamenni az időben, az akkor sereghajtó együttes 1-0-re nyert hazai pályán a Jürgen Klopp irányította sztárcsapat ellen.

Bournemouth's Ghanaian striker #24 Antoine Semenyo (L) celebrates with Bournemouth's English defender #15 Adam Smith (R) after scoring their first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025.
Antoine Semenyo játékára már nem számíthat a Bournemouth
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Bournemouth és a Liverpool hétvégi Premier League-találkozója magyar idő szerint szombaton 18.30 órakor kezdődik a Vitality Stadionban, a mérkőzést Michael Salisbury vezeti majd.

