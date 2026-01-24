A Liverpool győzelemmel hangolt a hétvégi Premier League-meccsre, Arne Slot együttese a Bajnokok Ligájában fölényes sikert aratott az Olympique de Marseille otthonában. Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólt lőtt a mérkőzésen, a magyar klasszis jó játékára pedig a PL-ben is szüksége lesz a címvédőnek, amely az utóbbi négy bajnokiján egyaránt döntetlent ért el.

Szoboszlai Dominik fantasztikus gólt szerzett, a Liverpool 3-0-ra verte a Marseille-t a BL-ben

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Ettől függetlenül a Liverpool még mindig a negyedik helyen áll a tabellán, de a szurkolók már ki vannak éhezve egy bajnoki sikerre, és Arne Slot vezetőedző számára is megnyugvást jelentene, ha csapata a BL-ben aratott győzelem után a PL-ben is újra begyűjtené a három pontot.

A Liverpool edzője Szoboszlait és Kerkezt dicsérte

A Bournemouth elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Slot nem győzte dicsérni a remek szezont futó Szoboszlait, aki igazi vezére a csapatnak. A 25 éves középpályás nemrég két hibát is vétett – az FA-kupában gólt ajándékozott az ellenfélnek, a legutóbbi bajnokin pedig büntetőt rontott –, de ezek eltörpülnek a ragyogó teljesítménye mellett.

Ha vezető akarsz lenni, mindig azzal kell kezdened, hogy példát mutatsz. Ő mindig ezt teszi, és

labda nélkül is elképesztő módon gyakorol nyomást az ellenfélre. Ebben a szezonban javult a labdakezelése a tavalyi évadhoz képest, de már akkor is nagyon kedveltem a játékát. Idén még magabiztosabban futballozik, jobban részt vesz a helyzetek kialakításában, gólokat szerez. Csodás idényt fut” – méltatta Szoboszlait a holland szakember, aki az egyre jobban játszó Kerkez mellett sem ment el szó nélkül.

Arne Slot ennél nem is lehetne elégedettebb Szoboszlaival

Fotó: BEN STANSALL / AFP

„Az új igazolások egyre jobb formába lendülnek, Kerkez Milosnál is tisztán látható a fejlődés, mind a csapatba való beilleszkedés, mind az erőnlét terén.

Milos eddig nem sokszor játszott heti két meccset, de egyre erősebb és erősebb,

Marseille-ben nagyon jól teljesített” – mondta Slot, majd Ibrahima Konatéra is kitért.

Gyászol a Liverpool sztárja, újabb meccset hagy ki

A francia válogatott védő gyászol – az édesapja, Hamady nemrég elhunyt –, ezért nem lépett pályára a hétközi BL-fordulóban.

A védelem alapembere a Bournemouth elleni bajnokit is kihagyja, mert a temetés pénteken volt.

Párizs külvárosában, Aulnay-sous-Bois-ban.