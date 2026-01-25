Live
A Premier League címvédője óriási pofont kapott a 23. fordulóban, ugyanis a Bournemouth 3-2-re legyőzte. Szoboszlai Dominik bombagólt rúgott és egy gólpasszt is kiosztott, Kerkez Milost viszont már a félidőben lecserélte a Liverpool edzője, Arne Slot. A győztes csapatban Tóth Alex is bemutatkozott, aki ennél szebb debütálást aligha kívánhatott volna magának.

A Bournemouth a 33. percben már két góllal vezetett, kihasználva két hatalmas liverpooli védelmi hibát. A címvédő a gólpasszt adó, majd bombagólt rúgó Szoboszlai Dominik vezérletével ugyan kiegyenlített, de az utolsó szó a hosszabbításban a hazai együttesé volt, amely végül 3-2-re nyert.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) and teammates react to conceding late on in the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. Bournemouth won the game 3-2. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Sokkoló vereséget szenvedett a Liverpool
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai volt a Liverpool legjobbja

A Liverpool legjobbja, akárcsak a Marseille elleni BL-meccsen, ismét Szoboszlai volt, ez nem is lehetett kérdés a PL-találkozó után. Ezt a This is Anfield is így látta, a portál 7-es osztályzatot adott a magyar válogatott csapatkapitányának. 

„Szoboszlainak már volt jobb meccse az idényben, de gólt lőtt és egy gólpasszt is adott. Az első félidő végén Van Dijk fejére ívelt szögletből, majd a középpályán mutatott lendüetes játéka után egy óra elteltével jobbhátvédként folytatta. 

A héten a második szabadrúgásgólját szerezte, ebben a szezonban messze kiemelkedik a többiek közül” 

– hangzott az értékelés.

A Liverpool Echo szintén 7-est adott a 25 éves középpályásnak, akinek a produkcióját ekképpen értékelte: „A szünet előtt fel-felbukkant, majd pontosan ívelt be egy szögletet, amiből Van Dijk gólt szerzett. Az utolsó fél órában jobbhátvédként játszott, a hajrában újabb brilliáns szabadrúgásgóllal jelentkezett.”

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szalah már nem a régi, Kerkez szenvedett volt klubja ellen

A klub legnagyobb sztárjának, Mohamed Szalahnak a játékától nem voltak elragadtatva Liverpoolban, az egyiptomiról azt írták, hogy már nem a régi, labdával pedig borzalmas volt a szombat esti bajnokin. Az utóbbi hetekben sok pozitívumot írtak az ítészek Kerkezről, de a magyar válogatott balhátvéd ezúttal csak egy félidőt kapott Arne Slottól, ráadásul ez idő alatt többször is kifütyülték volt klubjának a drukkerei. A 22 éves játékos ezúttal nem kapott jó értékeléseket, csupán 5-ös osztályzattal minősítették.

Kerkez szenvedett korábbi klubja ellen, és a hazai szurkolók füttykoncertje valószínűleg hatással volt rá. 

Lemaradt Alex Jimenezről a Bournemouth második góljánál, rossz pillanatban vesztette el a koncenrációját, és nem nyújtott eleget támadásban. A félidőben lecserélték, ami sokat elárul teljesítményéről” – hangzott az egyik kemény ítélet.

„Jimenezről alaposan lemaradt a Bournemouth második góljánál. 

Valószínűleg érzelmileg túlságosan megérintette a meccs, hiszen ez volt az első visszatérése volt csapata stadionjába. 

A szünetben lecserélték” – értett egyet az előző véleménnyel egy másik értékelés.

Bournemouth's Spanish defender #20 Alex Jimenez (C) shoots to score their second goal during the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos ezúttal nem kapott pozitív értékeléseket, és a Bournemouth-szurkolók is kifütyülték
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Ami a Bournemouth magyarját, Tóth Alexet illeti, a 20 éves középpályás csak a 85. percben állt be, 

e rövid idő alatt pedig nem volt sok labdaérintése. Ettől függetlenül a bemutatkozása álomszerűre sikeredett, hiszen a címvédő elleni győzelemmel debütált, és a jövőben egyre több játéklehetőséghez juthat majd.

