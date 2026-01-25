A Bournemouth a 33. percben már két góllal vezetett, kihasználva két hatalmas liverpooli védelmi hibát. A címvédő a gólpasszt adó, majd bombagólt rúgó Szoboszlai Dominik vezérletével ugyan kiegyenlített, de az utolsó szó a hosszabbításban a hazai együttesé volt, amely végül 3-2-re nyert.

Sokkoló vereséget szenvedett a Liverpool

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai volt a Liverpool legjobbja

A Liverpool legjobbja, akárcsak a Marseille elleni BL-meccsen, ismét Szoboszlai volt, ez nem is lehetett kérdés a PL-találkozó után. Ezt a This is Anfield is így látta, a portál 7-es osztályzatot adott a magyar válogatott csapatkapitányának.

„Szoboszlainak már volt jobb meccse az idényben, de gólt lőtt és egy gólpasszt is adott. Az első félidő végén Van Dijk fejére ívelt szögletből, majd a középpályán mutatott lendüetes játéka után egy óra elteltével jobbhátvédként folytatta.

A héten a második szabadrúgásgólját szerezte, ebben a szezonban messze kiemelkedik a többiek közül”

– hangzott az értékelés.

A Liverpool Echo szintén 7-est adott a 25 éves középpályásnak, akinek a produkcióját ekképpen értékelte: „A szünet előtt fel-felbukkant, majd pontosan ívelt be egy szögletet, amiből Van Dijk gólt szerzett. Az utolsó fél órában jobbhátvédként játszott, a hajrában újabb brilliáns szabadrúgásgóllal jelentkezett.”

Megint Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szalah már nem a régi, Kerkez szenvedett volt klubja ellen

A klub legnagyobb sztárjának, Mohamed Szalahnak a játékától nem voltak elragadtatva Liverpoolban, az egyiptomiról azt írták, hogy már nem a régi, labdával pedig borzalmas volt a szombat esti bajnokin. Az utóbbi hetekben sok pozitívumot írtak az ítészek Kerkezről, de a magyar válogatott balhátvéd ezúttal csak egy félidőt kapott Arne Slottól, ráadásul ez idő alatt többször is kifütyülték volt klubjának a drukkerei. A 22 éves játékos ezúttal nem kapott jó értékeléseket, csupán 5-ös osztályzattal minősítették.

Kerkez szenvedett korábbi klubja ellen, és a hazai szurkolók füttykoncertje valószínűleg hatással volt rá.

Lemaradt Alex Jimenezről a Bournemouth második góljánál, rossz pillanatban vesztette el a koncenrációját, és nem nyújtott eleget támadásban. A félidőben lecserélték, ami sokat elárul teljesítményéről” – hangzott az egyik kemény ítélet.