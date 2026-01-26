Elképesztő mérkőzést játszott a Liverpool U21-es csapata, a kapuban Pécsi Árminnal, ugyanis 1-1 után a 90 percet követően, a ráadásban egy tizenegyessel győztek a Vörösök a Leeds ellen. A Liverpool támadó felfogásban kezdte a mérkőzést, és korán nyomást gyakorolt a vendégekre, emiatt Darryl Ombang, a Leeds kapusa már egészen korán megtornáztatta az izmait. Ennek ellenére az első játékrészben a vendégek szereztek vezetést.
Kemény meccset nyert meg a Liverpool
A mérkőzés első félidőjében a vendégek szerezték meg a vezetést, a hazaiak csak a második félidő derekán tudtak egyenlíteni. Majd jött a csattanó a 90 percet követően, amikor a Liverpool tizenegyeshez jutott kezezés miatt, amellyel végül 2-1-re győzött is.
Liverpool: Pecsi, Ramsay (Davidson, 66), Pinnington, Nallo, Ewing, Nyoni, Morrison, Pilling, W. Wright (Figueroa, 59), Laffey (Kelly, 59), Ngumoha (Bradshaw, 46).
A Vörösök U21-es csapata legközelebb pénteken (január 30-án) a Brighton & Hove Albionnal játszik a Premier League 2-ben.