Elképesztő mérkőzést játszott a Liverpool U21-es csapata, a kapuban Pécsi Árminnal, ugyanis 1-1 után a 90 percet követően, a ráadásban egy tizenegyessel győztek a Vörösök a Leeds ellen. A Liverpool támadó felfogásban kezdte a mérkőzést, és korán nyomást gyakorolt ​​a vendégekre, emiatt Darryl Ombang, a Leeds kapusa már egészen korán megtornáztatta az izmait. Ennek ellenére az első játékrészben a vendégek szereztek vezetést.

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kemény meccset nyert meg a Liverpool

A mérkőzés első félidőjében a vendégek szerezték meg a vezetést, a hazaiak csak a második félidő derekán tudtak egyenlíteni. Majd jött a csattanó a 90 percet követően, amikor a Liverpool tizenegyeshez jutott kezezés miatt, amellyel végül 2-1-re győzött is.

Liverpool: Pecsi, Ramsay (Davidson, 66), Pinnington, Nallo, Ewing, Nyoni, Morrison, Pilling, W. Wright (Figueroa, 59), Laffey (Kelly, 59), Ngumoha (Bradshaw, 46).

A Vörösök U21-es csapata legközelebb pénteken (január 30-án) a Brighton & Hove Albionnal játszik a Premier League 2-ben.