Két magyar is ott lesz a Liverpool kezdőjében a Fulham ellen: Szoboszlai Dominik támadó középpályásként kap szerepet, Kerkez Milos pedig balhátvédként bizonyíthat Londonban. A Vörösök egyik gólfelelőse, Hugo Ekitike viszont meglepetésre kimaradt – a Liverpool szerint csak kisebb sérülés miatt.

Arne Slot csapata így kénytelen volt átszervezni a Liverpool támadósorát, mert Ekitike az előző hat meccsen folyamatosan lehetőséget kapott, most azonban nincs a keretben. A helyére Cody Gakpo tér vissza a kezdőbe, aki közel egy hónap után lesz ott a pályán az első perctől, és ezúttal ő lehet az egyik fő befejező ember a Fulham ellen.

Ekitike kimaradt, Szoboszlai a támadó középpályások között kapott szerepet a Liverpool Fulham elleni meccsén Fotó: Oli Scarf/AFP
Ekitike kimaradt, Szoboszlai a támadó középpályások között kapott szerepet a Liverpool Fulham elleni meccsén
Fotó: Oli Scarf/AFP

Magyar szempontból a fókusz egyértelműen Szoboszlain van, aki a megadott kezdő alapján támadó szerepkörben, Mac Allisterrel és Gakpóval egy sorban, várhatóan a jobb oldalon futballozhat majd.

Átvariált Liverpool-kezdő 

Közben a Liverpoolnál figyelem kísérte Florian Wirtz állapotát is: Slot korábban combhajlító-terhelésről beszélt vele kapcsolatban, ennek ellenére a német klasszis kezdő, és ez komoly pluszt jelenthet a támadó harmadban.  A kiadott taktikai felállás szerint Wirtz lesz a (hamis) 9-es, Isak és Ekitike távollétében ugyanis elfogytak a bevethető befejező csatárok.

Kerkez Milos újra kezdő, Andy Robertson helyén kap lehetőséget.

A Fulham–Liverpool találkozó 16 órakor kezdődik.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo – Wirtz.

