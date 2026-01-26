A támadás helyi idő szerint vasárnap délután 5:20 körül (GMT 23:20-kor) történt Guanajuato államban, a Loma de Flores közösség futballpályáján. A beszámolók szerint a lövöldözésben tízen a helyszínen, egy további személy a kórházban hunyt el, 12-en pedig megsérültek.

A Nemzeti Gárda egyik tagja a mexikói lövöldözés helyszínén

Fotó: MARIO ARMAS / AFP

Lövöldözés egy mexikói futballmeccsen, több mint tízen meghaltak

A helyi média, valamint a salamancai városvezetés közlését idéző hírügynökségi jelentések szerint a pályán éppen futballmérkőzést tartottak, amikor az ismeretlen elkövetők két pickup teherautóval a helyszínre érkeztek, és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a játékosokra, valamint a nézőkre. Az El Sol de Salamanca című helyi lap beszámolója alapján a rendőrség legalább száz töltényhüvelyt gyűjtött be a helyszínen.

A guanajuatói ügyészség vizsgálatot indított, de vasárnap estig nem történtek letartóztatások. A biztonsági erők, beleértve az állami rendőrséget, a Nemzeti Gárdát és a mexikói hadsereget, műveletet indítottak az elkövetők felkutatására.

Cesar Prieto, Salamanca polgármestere közölte, hogy az áldozatok között egy nő és egy gyerek is van.

„Ez az incidens tovább súlyosbítja azt az erőszakhullámot, amely az országot és különösen Salamancát sújtja” – mondta a polgármester, aki a erőszak megfékezése érdekében Claudia Sheinbaum elnökhöz fordult segítségért.

Guanajuato állam Mexikó központi részén fekszik, és országosan a legmagasabb gyilkossági rátával rendelkezik. A Reuters hírügynökség Guanajuatót az egyik legveszélyesebb mexikói államként jellemzi, ahol két bűnbanda verseng a drog- és üzemanyagüzlet irányításáért, beleértve a Pemex állami olajvállalat vezetékeinek illegális megcsapolását. Salamanca városában található Mexikó egyik legfontosabb olajfinomítója - írja az MTI.