A szavazás végeredménye alapján két győztese is lett a „ki legyen Varga Barnabás utódja” kérdésnek: a felsorolt nevek közül Lukács Dániel végzett az élen 21 százalékkal, de ugyanennyien gondolják úgy, hogy nem kell új csatár, mert Pesics és Gruber megoldja. Csakhogy a „házon belüli” megoldást árnyalja, hogy Pesicsnek közben kifelé áll a szénája, hiszen nem vitték el a csapat spanyolországi edzőtáborába, ami finoman szólva sem a stabil szerepkör irányába mutat.
Köszönjük válaszát.
Ki legyen Varga Barnabás utódja a Ferencvárosnál?
Lukács Dániel (Puskás Akadémia) – 21%
A legtöbb voksot kapó jelölt Vargához hasonlóan „későn érő” magyar csatár, aki az NB I-ben már bizonyította, hogy a kapu előtt nem remeg meg a lába. A Fradi szempontjából külön pikáns, hogy korábban a Groupama Arénában is betalált, vagyis nem ismeretlen számára a nagy színpad. Olyannyira nem, hogy Marco Rossi válogatottjában is bizonyított már, éppen akkor, amikor Varga Barnabás nem állt a szövetségi kapitány rendelkezésére.
Ha valóban igaz, hogy a Ferencváros figyeli a helyzetét, a 29 éves Lukács logikus választás lehet: NB I-es rutin, magyar kvóta, és azonnali használhatóság – ezek mindig felértékelik egy támadó esélyeit.
Nem kell új csatár – Pesics és Gruber megoldja – 21%
A holtverseny másik „első helyezettje” azt üzeni: házon belül is megoldható Varga pótlása. Aleksandar Pesics rutinos középcsatár, csakhogy friss hír vele kapcsolatban, hogy a Fradi nem vitte el magával a spanyolországi edzőtáborba.
A 21 éves Gruber Zsombor az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy érdemes vele számolni: csereként, de akár kezdőként is rendre sokat hozzá tud tenni a Fradi játékához, és Marco Rossi is többször behívta már a magyar válogatott keretébe.
A felsorolt neveken kívül más jöjjön – 19%
A harmadik hely üzenete egyértelmű: a szurkolók közel ötöde szerint nem a felsorolt nevekből kellene választani, hanem „nagyobbat húzni” – például egy külföldön bizonyító, de még megfizethető csatárt, vagy egy olyan profilt, aki stílusában jobban pótolja Varga erősségeit (test a test ellen, fejjáték, rögzített helyzetek). Simán lehetséges, hogy listán kívüli, jó gólátlaggal rendelkező csatár érkezik majd, elsősorban külföldről.
Elton Acolatse (DVTK) – 15%
Acolatse neve inkább a támadószekció sokoldalúsága miatt merülhet fel: a DVTK támadójával a klub annyira elégedett, hogy szűk egy éve szerződést is hosszabbított vele.
Fontos ugyanakkor, hogy ő nem klasszikus “Varga-típusú” befejező csatár, inkább olyan játékos, akivel a Fradi a támadójáték dinamikáját és variációit növelheti – kérdés, hogy a távozó gólfelelőst ezzel mennyire lehet pótolni. A hírek szerint a Fradi valóban érdeklődik iránta.
Bárány Donát (DVSC) – 14%
Bárány Donát az egyik legjobb formában lévő magyar csatár, a megszerzése teljesen ésszerű opció, már ha a DVSC elengedi. Volt olyan meccse is, amikor három gólt rúgott, méghozzá a Diósgyőr elleni, 4-1-re megnyert bajnokin.
A teljesítményére a válogatottnál is felfigyeltek: Marco Rossi 2025. november 4-én újoncként behívta a magyar keretbe az Örményország és Írország elleni vb-selejtezőkre. Az ügynöke nemrég arról beszélt, hogy Bárány szeretné magát új helyen kipróbálni.
Afimico Pululu (Jagiellonia, lengyel élvonal) – 9%
Afimico Pululu már inkább a nemzetközi piac: a lengyel élvonalban a Jagiellonia egyik húzóembere, gólokkal és folyamatosan jó teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet. Nem véletlen, hogy a neve korábban a Ferencvárosnál is felmerült: sajtóhírek szerint az FTC korábban élénken érdeklődött iránta.
A 9% így is érthető: egy ilyen játékos megszerzése gyakran nemcsak szakmai kérdés, hanem piaci versenyfutás is – árban és fizetésben is komolyabb kategória lehet, és a Fradinak a riválisokkal szemben kellene dűlőre jutnia.
6. Kenan Kodro (ha visszahívható a Zaragozától) – 2%
Kodro esetében a kulcs a zárójeles rész: kölcsönben a Real Zaragozánál van. A 2% azt jelzi, hogy az olvasók többsége vagy nem látja reálisnak a visszahívást, vagy nem ebben a megoldásban hisz Varga pótlását illetően.
- Még több cikk