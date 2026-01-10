Lukács Dániel (Puskás Akadémia) – 21%

A legtöbb voksot kapó jelölt Vargához hasonlóan „későn érő” magyar csatár, aki az NB I-ben már bizonyította, hogy a kapu előtt nem remeg meg a lába. A Fradi szempontjából külön pikáns, hogy korábban a Groupama Arénában is betalált, vagyis nem ismeretlen számára a nagy színpad. Olyannyira nem, hogy Marco Rossi válogatottjában is bizonyított már, éppen akkor, amikor Varga Barnabás nem állt a szövetségi kapitány rendelkezésére.

Ha valóban igaz, hogy a Ferencváros figyeli a helyzetét, a 29 éves Lukács logikus választás lehet: NB I-es rutin, magyar kvóta, és azonnali használhatóság – ezek mindig felértékelik egy támadó esélyeit.

Nem kell új csatár – Pesics és Gruber megoldja – 21%

A holtverseny másik „első helyezettje” azt üzeni: házon belül is megoldható Varga pótlása. Aleksandar Pesics rutinos középcsatár, csakhogy friss hír vele kapcsolatban, hogy a Fradi nem vitte el magával a spanyolországi edzőtáborba.

A 21 éves Gruber Zsombor az elmúlt időszakban többször is jelezte, hogy érdemes vele számolni: csereként, de akár kezdőként is rendre sokat hozzá tud tenni a Fradi játékához, és Marco Rossi is többször behívta már a magyar válogatott keretébe.

A felsorolt neveken kívül más jöjjön – 19%

A harmadik hely üzenete egyértelmű: a szurkolók közel ötöde szerint nem a felsorolt nevekből kellene választani, hanem „nagyobbat húzni” – például egy külföldön bizonyító, de még megfizethető csatárt, vagy egy olyan profilt, aki stílusában jobban pótolja Varga erősségeit (test a test ellen, fejjáték, rögzített helyzetek). Simán lehetséges, hogy listán kívüli, jó gólátlaggal rendelkező csatár érkezik majd, elsősorban külföldről.