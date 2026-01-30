A Mac Allister videóján megjelenő feliratok alapján azonban nem puszta látványosságról van szó, hanem tudatosan felépített regenerációs folyamatról.

Mac Allister (b) nagyon odafigyel a testére, a videójában mindent megmutat

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Mac Allister modern módszerei

A felvétel első részében Mac Allister egy vörös LED-panel előtt áll. Ez az úgynevezett vörösfény-terápia, amely az elmúlt években egyre népszerűbb lett az elit sportban. A módszer lényege, hogy speciális hullámhosszú fény éri a testet, amely sejtszinten fejti ki hatását.

A videó feliratai szerint

a kezelés csökkenti a gyulladást, a fáradtságot és az izomfájdalmat, emellett „serkenti az ATP-termelést, vagyis a sejtek energiaszintjét.

A magyarázat itt még tovább megy: a vörös fény „javítja a vérkeringést”, valamint „segít szabályozni a biológiai ritmust és javítja az alvás minőségét”.

Magyarán, nem az izmok erősítéséről, hanem azok gyorsabb helyreállításáról van szó. A látvány sok kommentelőt megmosolyogtatott, de a cél egyértelmű: minél frissebb testtel érkezni a következő edzésre vagy mérkőzésre.

Oxigénkamra: több levegő, gyorsabb regeneráció

A videó második felében Mac Allister egy hiperbár oxigénkamrához készül. Ez a kapszula megnövelt légnyomás mellett magas oxigéntartalmú környezetet biztosít, amelyet elsősorban regenerációs céllal használnak.

A képsorokhoz tartozó feliratok szerint a kezelés oxigénnel látja el a szöveteket, javítja a sejtes anyagcserét, valamint felgyorsítja az izomrostok regenerációját.

A videó egyik kulcsmondatában pedig tömören össze is foglalják a lényeget: „Több oxigén = jobb teljesítmény.”

Ez már nem csupán pihenés, hanem tudatos teljesítményoptimalizálás – olyan terület, ahol a modern futballban egyre nagyobb különbségeket lehet kialakítani.

Messi és Haaland nyomában

Bár a videó futurisztikus képei sokakat megleptek, Mac Allister korántsem úttörő ezen a téren. Lionel Messi pályafutása során mindig kiemelt figyelmet fordított a regenerációra, legyen szó alvásról, pihenésről vagy speciális kezelésekről. Erling Haaland pedig nyíltan beszélt arról, hogy vörös fényt, tudatos alvásprogramot és szigorú regenerációs rutint használ annak érdekében, hogy teste bírja az extrém terhelést.