Nem futópálya, nem konditerem, nem labda. Alexis Mac Allister legfrissebb videóján egészen másképp készül a terhelésre: vörös fényben áll, majd egy futurisztikus kapszulába fekszik. A Liverpool és az argentin válogatott világbajnok középpályása megmutatta, milyen regenerációs módszerekkel próbálja a maximumot kihozni a testéből, a felvétel pedig egyszerre hat tudományos kísérletnek, sci-fi-jelenetnek és luxuswellnessnek.

A Mac Allister videóján megjelenő feliratok alapján azonban nem puszta látványosságról van szó, hanem tudatosan felépített regenerációs folyamatról.

Mac Allister (b) nagyon odafigyel a testére, a videójában mindent megmutat Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP
Mac Allister (b) nagyon odafigyel a testére, a videójában mindent megmutat
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Mac Allister modern módszerei

A felvétel első részében Mac Allister egy vörös LED-panel előtt áll. Ez az úgynevezett vörösfény-terápia, amely az elmúlt években egyre népszerűbb lett az elit sportban. A módszer lényege, hogy speciális hullámhosszú fény éri a testet, amely sejtszinten fejti ki hatását.

A videó feliratai szerint

a kezelés csökkenti a gyulladást, a fáradtságot és az izomfájdalmat, emellett „serkenti az ATP-termelést, vagyis a sejtek energiaszintjét.

A magyarázat itt még tovább megy: a vörös fény „javítja a vérkeringést”, valamint „segít szabályozni a biológiai ritmust és javítja az alvás minőségét”.

Magyarán, nem az izmok erősítéséről, hanem azok gyorsabb helyreállításáról van szó. A látvány sok kommentelőt megmosolyogtatott, de a cél egyértelmű: minél frissebb testtel érkezni a következő edzésre vagy mérkőzésre.

Oxigénkamra: több levegő, gyorsabb regeneráció

A videó második felében Mac Allister egy hiperbár oxigénkamrához készül. Ez a kapszula megnövelt légnyomás mellett magas oxigéntartalmú környezetet biztosít, amelyet elsősorban regenerációs céllal használnak.

A képsorokhoz tartozó feliratok szerint a kezelés oxigénnel látja el a szöveteket, javítja a sejtes anyagcserét, valamint felgyorsítja az izomrostok regenerációját.

A videó egyik kulcsmondatában pedig tömören össze is foglalják a lényeget: „Több oxigén = jobb teljesítmény.”

Ez már nem csupán pihenés, hanem tudatos teljesítményoptimalizálás – olyan terület, ahol a modern futballban egyre nagyobb különbségeket lehet kialakítani.

Messi és Haaland nyomában

Bár a videó futurisztikus képei sokakat megleptek, Mac Allister korántsem úttörő ezen a téren. Lionel Messi pályafutása során mindig kiemelt figyelmet fordított a regenerációra, legyen szó alvásról, pihenésről vagy speciális kezelésekről. Erling Haaland pedig nyíltan beszélt arról, hogy vörös fényt, tudatos alvásprogramot és szigorú regenerációs rutint használ annak érdekében, hogy teste bírja az extrém terhelést.

Argentina's forward #10 Lionel Messi controls the ball as Argentina's midfielder #20 Alexis Mac Allister looks on during the international friendly football match between Guatemala and Argentina at Commanders Field in Greater Landover, Maryland, on June 14, 2024. (Photo by Andrew Caballero-Reynolds / AFP)
Az argentin válogatottban Messitől minden téren sokat tanulhat Mac Allister
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Az argentin válogatottban Messitől minden téren sokat tanulhat Mac Allister
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ebben a sorban Mac Allister videója nem különcködésnek, hanem egy új futballfilozófia részének tűnik: a játékos már nemcsak edz, hanem karbantartja a testét, hogy hosszú távon is a csúcson maradjon.

A poszt alatt a rajongók reakciói jól tükrözik, mennyire megosztó a látvány. Sokan elismeréssel beszéltek a profizmusról, és megjegyezték, hogy „nem véletlen Mac Allister teljesítménye”. Mások inkább humorral közelítették meg a vörös fényben álló futballistát: volt, aki akciófilmhez hasonlította a jeleneteket, mások tréfásan „mesterlövésznek” nevezték a Liverpool játékosát.

