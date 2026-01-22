Live
Lionel Messi magyar csapattársa tavaly mutatkozott be az Inter Miami felnőtt csapatában. A floridai klub saját nevelésű magyar játékosa, a mindössze 18 éves Pintér Dániel most megkapta élete első profi szerződését.

Az észak-amerikai profi bajnokságban (MLS) tavaly aranyérmes együttes csütörtökön honlapján jelentette be, hogy az Egyesült Államokban született, magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel szerződése a 2027/28-as idény végéig érvényes, de az azt követő három szezonra opcionálisan meghosszabbítható.

Az Inter Miami magyar támadója, Pintér Dániel (j) profi szerződést kapott
Fotó: CHRIS ARJOON / AFP

Magához láncolta magyar tehetségét Messi csapata

A bajnok klub sportizgatója, Guillermo Hoyos is méltatta a fiatal magyar játékost. 

Igazi futballista. A játék iránti szenvedély a vérében van. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy elérkezett ez a pillanat, hogy szerződést adhatunk egy saját nevelésű játékosunknak. Nagyra becsüljük őt a klubnál, és most lehetősége lesz arra, hogy a legjobb játékosok mellett tovább fejlődjön

 – mondta a sportigazgató, hozzátéve, hogy Pintér munkamorálja miatt minden fiatal játékos számára példakép lehet az akadémián.

A 18 éves csatár az MLS legutóbbi idényében mutatkozott be az Inter Miami első csapatában: szeptemberben a Charlotte elleni, idegenben 3-0-ra elveszített találkozón a 70. percben lépett pályára a Lionel Messit is foglalkoztató együttesben.

Pintér korábban kétszer-kétszer szerepelt a magyar U16-os és az U17-es válogatottban, de azóta ötször már a korosztályos - U18-as és U19-es - amerikai nemzeti csapatban is játszott.

