125 éves a Magyar Labdarúgó Szövetség

Nagy nap ez a mai a magyar labdarúgás történelmében. Az MLSZ-t (Magyar Labdarúgó Szövetség, ahogy akkor hívták, a Magyar Labdarúgók Szövetsége) ugyanis 125 évvel ezelőtt, 1901. január 19-én alapították meg a hazai egyesületek képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatti István Főherceg Szálló különtermében.

Fotó: MLSZ

Hazánkban a labdarúgók nem egy átfogó sportszervezet keretein belül szerveződtek meg, hanem tudatosan törekedtek egy teljesen önálló labdarúgó-szövetség létrehozására. Ennek köszönhetően az 1901-es indulás Európa kontinentális részén egyedülállónak és úttörő jellegűnek számított.

Az alapító egyesületek a következők voltak: BAK, BEAC, BSC, BTC, Budai Ganzgyár, Ganz Vagongyár, "33" FC, MAC, MFC, MUE, Műegyetemi FC, Postás és az FTC. 

Az MLSZ a kontinentális Európában mindössze a kilencedik futballszövetség volt, míg Európán kívül ebben az időszakban csak elvétve, egy-két országban működött hivatalos nemzeti labdarúgó-szövetség.

Hetekkel később megrendezték az első bajnoki mérkőzést, majd 1902 őszén, Bécsben, az akkori Osztrák-Magyar Monarchia két országának csapata ma is hivatalosnak tartott, válogatott mérkőzést játszott egymással. Ez volt az első válogatott mérkőzés a kontinensünkön, az első olyan európai résztvevőkkel rendezett meccs, amelyen nem szerepelt valamelyik brit csapat – írja az MLSZ.

Az azóta eltelt minden évtizedből kiemelhetünk egy–egy nagy sikert, egy korszakos pillanatot. Így az elsőből az első bajnoki mérkőzést, az 1910-es évekből az 1912-es stockholmi olimpia Vigaszdíj-tornájának megnyerését, a következő évtizedből a Ferencváros első KK-győzelmét vagy az Uruguayban a kétszeres olimpiai bajnok ellen aratott diadalát. Az 1930-as években nyerte meg az Újpest a Bajnokok Tornáját,

 s diadalmaskodott az első csak magyar KK-döntőben, s még fontosabb, hogy 1938-ban világbajnoki ezüstérmes lett a válogatott.

Az 1940-es éveket kettétörte a háború, de a második felében Gallowich Tibor lerakta az Aranycsapat alapjait, s a regionális kupasorozatokban szinte legyőzhetetlenné vált a válogatott. Az 1950-es éveket nem nehéz az Aranycsapat sikereivel azonosítani, 

az olimpiai győzelemmel, a római stadionavatón aratott diadallal és az azzal megnyert Európa-kupával, az angolok kétszeri kiütésével (6:3 a Wembleyben, 7:1 a Népstadionban), a brazilok és az uruguayiak ellen 4:2-kkel elért 1954-es világbajnoki döntővel.

Az 1960-as években két olimpiai bajnoki címet szerzett a magyar csapat, az A-válogatott negyedik lett az 1964-es kontinensbajnokságon és kétszer is a legjobb nyolc közé jutott a világbajnokságon. A Ferencváros 1965-ben megnyerte a VVK-t. A hetvenes években újra vb-résztvevő lett a magyar csapat, a nyolcvanas években a Videoton mindmáig utolsó magyar csapatként nemzetközi kupadöntőt játszott, Mezey György válogatottját pedig a mexikói Mundial előtt, 1985-ös eredményei alapján Európa legjobbjai között jegyezték. Az 1990-es évektől hanyatlás kezdődött az eredményesség tekintetében, melynek az elmúlt évtized vetett véget.

A 2016-os és a következő, 2021-es részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra is kijutott a magyar válogatott, előbbin Bernd Storck vezetésével vett részt a csapat (sőt az első helyen tovább is jutott a csoportjából a nyolcaddöntőbe, úgy, hogy Gera Zoltán góljával és Dzsudzsák Balázs duplájával 3-3-as döntetlent játszott a későbbi aranyérmes portugálokkal), utóbbin pedig már Marco Rossi irányítása mellett.

Sőt meglett a triplázás is: Marco Rossi együttese 2024-ben is kvalifikálta magát a kontinensviadalra, miután veretlenül, elsőként zárt selejtezőcsoportjában.

A válogatott 2019 óta Európa egyik legkorszerűbb stadionjában, az új Puskás Arénában játssza mérkőzéseit, amelyben rendre telt ház, közel 60.000 néző buzdítja a nemzeti csapatot. A Puskás Arénában a bő hat év alatt Európa-bajnoki mérkőzéseket, UEFA Szuperkupa-döntőt és Európa-liga-döntőt is játszottak, 2026. május 30-án pedig itt rendezik az első számú európai klubsorozat, a Bajnokok Ligája döntőjét.

