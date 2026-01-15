Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója azt ugyan nem árulta el, hogy hová igazol Gera Dániel, azonban egybehangzó sajtóértesülések szerint a négyszeres magyar válogatott játékos az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz játékosa lesz, és már el is hagyta a Diósgyőr spanyolországi edzőtáborát.

A négyszeres magyar válogatott Gera Dániel távozik a Diósgyőr csapatától

Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP

„A klub és a játékos számára is kedvező ajánlatot kaptunk Gera Dániel játékjogára, ezért gondoskodnunk kell a pótlásáról, Szakos Bence nagyon tehetséges, korosztályos válogatott, ám egy jobbhátvéddel nem lehet nekivágni a tavasznak. Ezen kívül több belső védünk is sérüléssel bajlódik, erre is próbáltunk reagálni. A kiváló korban lévő Lirim Kastrati mindenekelőtt jobb oldali szélső védőként képes jó teljesítményt nyújtani, és a másik szélen is bevethető, de szükség esetén középen is tud játszani. A nagyszerű olasz iskoláinak köszönhetően gyakorlatilag a védelem minden posztján, három- és négyvédős rendszerben is használható. És nem mellesleg jól ismeri a magyar bajnokságot is” – idézi a DVTK honlapja Kovács Zoltán sportigazgatót.

Lehet pótolni a magyar válogatott játékost?

Lirim Kastrati Jugoszláviában született, majd gyerekként családjával Olaszországba költözött. Játszott az AS Roma és a Bologna korosztályos csapataiban, a felnőttek között viszont Magyarországon mutatkozott be. A 2020/21-es szezonban Magyar Kupát nyert az Újpesttel, majd 2024 januárjában lengyel Widzew Łódź csapatához igazolt.

A lengyel csapatban másfél év alatt 20 mérkőzésen lépett pályára. Ősszel azonban csapat nélkül edzett, így most csak vele kellett megállapodnia a miskolci klubnak.