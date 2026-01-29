Live
Szalai Attila, a magyar labdarúgó-válogatott alapembere a napokban viharos körülmények között távozott a török Kasimpasa együttesétől, a tavaszi szezont pedig a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin csapatánál tölti majd kölcsönben. A klubváltás után a magyar válogatott focista azt mondta, ki fog adni egy közleményt, melyben beszámol arról, miért kellett távoznia Isztambulból. Szalai Attila az Instagram-oldalán megjelent közleményben elbúcsúzott a Kasimpasa-szurkolóktól és részletezte távozása körülményeit.

A magyar válogatott Szalai Attila a német Hoffenheim csapatától került kölcsönbe a török Kasimpasához, ahol kezdetben stabil kezdőnek számított. Első 16 bajnoki mérkőzéséből 14-szer végig a pályán volt, egy alkalommal a 78. percben cserélték le, egyszer pedig sérülés miatt kihagyott egy meccset. 

A magyar válogatott Szalai Attila (középen) a semmiből lett kegyvesztett a Kasimpasánál
Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Az ezt követő hat bajnokiból viszont összesen csak 185 percet kapott a lehetséges 450-ből, a legutóbbi bajnokin pedig már pályára sem lépett.

Kitálalt a magyar válogatott védő

Miután kikerült a török csapatból, Szalai a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin együtteséhez került, a klubváltása után pedig közleményben reagált a történtekre a magyar válogatott védő. 

Az élet olykor váratlan kihívások elé állít. Azért igazoltam a Kasimpasához, hogy felelősséget vállaljak, mindent megtegyek a klubért és vezér legyek a pályán. Az elején minden rendben ment. A helyzet csak az idény második felében változott meg, amikor új edző érkezett” 

– utalt a december elején kinevezett Emre Belözoğlura a magyar védő. 

„Az első naptól kezdve olyan dolgok miatt vontak felelősségre, amelyek nem rám tartoznak. Ezek az ügyek még a Fenerbahcénál töltött időszakomból származtak. Nyílt beszélgetés helyett hallgatás volt, őszinteség helyett a hátam mögött tettek megjegyzéseket. 

Egyetlen személyes beszélgetés nélkül, csapatkapitányként a kispadra kerültem, noha ő is évekig volt csapatkapitány, így pontosan tudja, ennek milyen jelentősége van. Ennek ellenére csendben maradtam, tisztelettel dolgoztam és mindig profiként viselkedtem. A végén azonban döntenem kellett: a tisztelet, az őszinteség és az átláthatóság számomra nem képezik alku tárgyát. Ezért eljött az ideje annak, hogy továbblépjek”

– olvasható Szalai Attila Instagram-bejegyzésében

„Köszönöm, Kasimpasa. Köszönöm a csapattársaimnak, a stábnak, a vezetőknek, a szurkolóknak, és ennek a különleges városnak, Isztambulnak. Köszönöm mindenkinek a klubnál, aki őszinte, támogató és emberi volt, és ezzel értékessé tette számomra az itt töltött időszakot. Emelt fővel, tiszta lelkiismerettel és motiváltan várom, ami most jön” – zárta a sorait Szalai, aki vasárnap a Motor Lublin elleni bajnoki mérkőzésen mutatkozhat be új csapatában. 

