A magyar válogatott Szalai Attila a német Hoffenheim csapatától került kölcsönbe a török Kasimpasához, ahol kezdetben stabil kezdőnek számított. Első 16 bajnoki mérkőzéséből 14-szer végig a pályán volt, egy alkalommal a 78. percben cserélték le, egyszer pedig sérülés miatt kihagyott egy meccset.

A magyar válogatott Szalai Attila (középen) a semmiből lett kegyvesztett a Kasimpasánál

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Az ezt követő hat bajnokiból viszont összesen csak 185 percet kapott a lehetséges 450-ből, a legutóbbi bajnokin pedig már pályára sem lépett.

Kitálalt a magyar válogatott védő

Miután kikerült a török csapatból, Szalai a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecin együtteséhez került, a klubváltása után pedig közleményben reagált a történtekre a magyar válogatott védő.

Az élet olykor váratlan kihívások elé állít. Azért igazoltam a Kasimpasához, hogy felelősséget vállaljak, mindent megtegyek a klubért és vezér legyek a pályán. Az elején minden rendben ment. A helyzet csak az idény második felében változott meg, amikor új edző érkezett”

– utalt a december elején kinevezett Emre Belözoğlura a magyar védő.

„Az első naptól kezdve olyan dolgok miatt vontak felelősségre, amelyek nem rám tartoznak. Ezek az ügyek még a Fenerbahcénál töltött időszakomból származtak. Nyílt beszélgetés helyett hallgatás volt, őszinteség helyett a hátam mögött tettek megjegyzéseket.

Egyetlen személyes beszélgetés nélkül, csapatkapitányként a kispadra kerültem, noha ő is évekig volt csapatkapitány, így pontosan tudja, ennek milyen jelentősége van. Ennek ellenére csendben maradtam, tisztelettel dolgoztam és mindig profiként viselkedtem. A végén azonban döntenem kellett: a tisztelet, az őszinteség és az átláthatóság számomra nem képezik alku tárgyát. Ezért eljött az ideje annak, hogy továbblépjek”

– olvasható Szalai Attila Instagram-bejegyzésében.

„Köszönöm, Kasimpasa. Köszönöm a csapattársaimnak, a stábnak, a vezetőknek, a szurkolóknak, és ennek a különleges városnak, Isztambulnak. Köszönöm mindenkinek a klubnál, aki őszinte, támogató és emberi volt, és ezzel értékessé tette számomra az itt töltött időszakot. Emelt fővel, tiszta lelkiismerettel és motiváltan várom, ami most jön” – zárta a sorait Szalai, aki vasárnap a Motor Lublin elleni bajnoki mérkőzésen mutatkozhat be új csapatában.