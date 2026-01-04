A 24 éves támadó középpályás, Magyar Zsolt ősszel a Merkantil Bank Ligában kiemelkedő formában futballozott: 14 mérkőzésen 8 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, ezzel az NB II egyik legjobb őszi teljesítményét tette le az asztalra.

Magyar Zsolt 2029 írt alá Felcsúton

Fotó: Puskás Akadémia FC

Magyar Zsolt a Fradiban is megfordult

Magyar 2016-ban került a Puskás Akadémiára, végigjárta a korosztályos csapatokat, majd 2018 és 2020 között a klub második együttesében szerepelt. Ezután két idényt kölcsönben Csákváron töltött, 2023-ban a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához igazolt, egy veszprémi kitérő után pedig 2025 nyarán visszakerült Csákvárra – innen vezetett most az útja az NB I-be.

A Transfermarkt adatbázisa szerint Zircen született (2001. július 11.), és korábban a magyar U17-es válogatottban is pályára lépett, valamint a Ferencváros utánpótlásában is megfordult.