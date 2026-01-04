Live
Remek formában lévő középpályás került Felcsútra. A Puskás Akadémia hivatalos oldala arró számolt be, hogy partnercsapatától, az Aqvital FC Csákvártól visszatér Magyar Zsolt, aki 2029-ig szóló szerződést írt alá az NB I-es klubbal. A középpályás két és fél év után kerül ismét a Puskás első csapatához.

A 24 éves támadó középpályás, Magyar Zsolt ősszel a Merkantil Bank Ligában kiemelkedő formában futballozott: 14 mérkőzésen 8 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, ezzel az NB II egyik legjobb őszi teljesítményét tette le az asztalra. 

Magyar Zsolt 2029 írt alá Felcsúton Fotó: Puskás Akadémia FC
Magyar Zsolt a Fradiban is megfordult

Magyar 2016-ban került a Puskás Akadémiára, végigjárta a korosztályos csapatokat, majd 2018 és 2020 között a klub második együttesében szerepelt. Ezután két idényt kölcsönben Csákváron töltött, 2023-ban a Szeged-Csanád Grosics Akadémiához igazolt, egy veszprémi kitérő után pedig 2025 nyarán visszakerült Csákvárra – innen vezetett most az útja az NB I-be.

A Transfermarkt adatbázisa szerint Zircen született (2001. július 11.), és korábban a magyar U17-es válogatottban is pályára lépett, valamint a Ferencváros utánpótlásában is megfordult.

