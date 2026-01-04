Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen dolog történt Ukrajnában

Ezt látnia kell!

Enyhe vasárnap után brutális fordulat jön az időjárásban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az AC Milan 1-0-ra nyert a Cagliari otthonában a Serie A hétvégi fordulójában, a győztes gólt Rafael Leão szerezte a második félidő elején. A meccs után mégsem csak a három pont volt beszédtéma: Mike Maignan egy olyan mozdulattal került reflektorfénybe, amelyen úgy tűnik, mintha a francia kapus éppen egy NBA-s zsákolást mutatna be.

A jelenet egy előrevágott labdánál alakult ki: Mike Maignan agresszíven lépett ki, majd elképesztő magasságba emelkedve szerezte meg a labdát.

Maignan a rugóival a kosárpályán is megállná a helyét Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto
Maignan a rugóival a kosárpályán is megállná a helyét 
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A felvétel különlegessége nem (csak) maga a mentés, hanem a pillanat és a perspektíva: a labda, a kinyújtott kar olyan hatást keltettek, mintha a Milan kapusa a palánk felé emelkedne, és behúzná a labdát a gyűrűbe – futballban, kesztyűben, a tizenhatosnál.

A fotót Maignan osztotta meg az Instagramon

Nem véletlen, hogy a dupla kép, amelyet a kapus megosztott, pillanatok alatt végigszaladt a közösségi médián, és jöttek is rá a szurkolói reakciók: „NBA Maignan”, „zsákolás”, „dunk contest” – ezekhez hasonló fordulatokkal próbálták egy mondatban elmagyarázni a szurkolók, mit is látnak.

Ezek után még inkább érdemes lesz figyelni a párducmozgású Maignan vetődéseit és védéseit a Milan mérkőzésein.

  • Még több cikk
Ousmane Dembélé nyerte az Aranylabdát
Szoboszlai csodálatos góljával óriási BL-rangadót nyert a Liverpool
Brutális, amit az AC Milan a bajnokságban művel

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!