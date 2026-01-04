A jelenet egy előrevágott labdánál alakult ki: Mike Maignan agresszíven lépett ki, majd elképesztő magasságba emelkedve szerezte meg a labdát.

Maignan a rugóival a kosárpályán is megállná a helyét

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

A felvétel különlegessége nem (csak) maga a mentés, hanem a pillanat és a perspektíva: a labda, a kinyújtott kar olyan hatást keltettek, mintha a Milan kapusa a palánk felé emelkedne, és behúzná a labdát a gyűrűbe – futballban, kesztyűben, a tizenhatosnál.

A fotót Maignan osztotta meg az Instagramon

Nem véletlen, hogy a dupla kép, amelyet a kapus megosztott, pillanatok alatt végigszaladt a közösségi médián, és jöttek is rá a szurkolói reakciók: „NBA Maignan”, „zsákolás”, „dunk contest” – ezekhez hasonló fordulatokkal próbálták egy mondatban elmagyarázni a szurkolók, mit is látnak.

Ezek után még inkább érdemes lesz figyelni a párducmozgású Maignan vetődéseit és védéseit a Milan mérkőzésein.