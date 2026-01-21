A Manchester City játékosai visszatérítik minden Bodø/Glimt Bajnokok Ligája-meccsre kiutazott szurkolónak a belépőjük árát. Erling Haaland „szégyenletesnek” nevezte a saját teljesítményüket, mivel a norvég csapat 3-1-re nyert, Rodrit pedig a második félidőben egy perc alatt két sárga lappal kiállították.

A Manchester City vezetőedzőjének arcára minden rá van írva

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

A Manchester City nem a legjobb napjait futja

A gyalázatos teljesítményre négy nappal azután került sor, hogy könnyedén elvesztették a manchesteri derbit az Old Traffordon, így a City az elmúlt hét meccséből mindössze kettőt nyert meg minden versenysorozatot figyelembe véve. A csapat szurkolóinak többsége repülővel utazott Oslóba, mielőtt Bodóba mentek volna tovább, és a sarkkörön fagypont alatti hőmérsékletben álltak, miközben Pep Guardiola csapata harmatgyenge produkciót tett le az asztalra, jelesint a gyepre.

A City elkötelezte magát amellett, hogy visszafizeti a szurkolóknak a jegyek árát, összesen 9 357 fontot 374 szurkolónak, és Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri és Haaland a vezetőséggel együtt közleményt adott ki. „A szurkolóink ​​jelentenek számunkra mindent” – mondták. „Tudjuk, hogy a szurkolóink ​​mekkora áldozatot hoznak, amikor a világ minden tájára elutaznak, hogy támogassanak minket otthon és idegenben is, és ezt soha nem vesszük magától értetődőnek. Ők a világ legjobb szurkolói... A legkevesebb, amit tehetünk, hogy kifizetjük a Bodóba utazó szurkolók jegyeinek árát...”

A nyilatkozatot retweetelve Haaland megígérte, hogy ő és csapattársai mindent megtesznek, hogy javítsanak a gyenge formájukon. Kevin Parker a hivatalos szurkolói klub nevében nyilatkozva elmondta: „A City szurkolói a világ végére is elutaznak, hogy támogassák csapatunkat. Bodóba nem könnyű eljutni, és a hőmérséklet több szempontból is kihívásokkal teli estét eredményezett a szurkolóink ​​számára. A City szurkolóinak hihetetlen kapcsolata van a játékosokkal a meccsek napján, és ez a gesztus újabb emlékeztető erre a kapcsolatra – sokat jelent számunkra. Tudjuk, hogy a játékosok csalódottak a Bodó elleni vereség miatt, de a következő, szombati hazai mérkőzésünkön lehetőségünk van visszatérni a győzelemhez vezető útra, és a szurkolóink ​​teljes hangerővel fognak kiállni a csapat mellett.”