A Manchester City Norvégiában szerette volna kiköszörülni a csorbát a simán elbukott múlt hétvégi manchesteri rangadó után. Nem is várt lehetetlen feladat Pep Guardiola csapatára, hiszen az ellenfél az a Bodö/Glimt volt, amely 40 napja nem játszott tétmérkőzést, ráadásul hat kör után még nyeretlenül állt az alapszakaszban.

Pep Guardiola érzi, hogy baj van a Manchester Citynél

A City ugyan végig nagy fölényben futballozott, de a dermesztő norvég hidegben ráfázott a kihagyott helyzetekre és hatalmas meglepetésre 3-1-re kikapott. Guardiola együttese zsinórban második vereségét szenvedte el, ám ennél is aggasztóbb, hogy idei hét meccséből csak kettőt tudott eddig megnyerni.

Nagy lehetőség előtt álltunk, de most nagyon rosszul alakulnak a dolgaink. Az új évben minden apró részlet ellenünk dolgozik, ez tény, de meg kell próbálnunk változtatni. Ebben a sorozatban sosem lehet biztosra menni. Hétvégén a United jobb volt nálunk, de most a győzni akarásunk büntetett meg minket

– fogalmazott Guardiola.

Kasper Högh két perc alatt sokkolta a Manchester Cityt

„Tudtam, hogy jó csapat a Bodö, nem becsültem le őket. Nem ismerem őket annyira, de azt tudom, hogy az előző szezonban az Európa-liga elődöntőjéig meneteltek.

A csapat most kicsit törékeny, akárcsak az előző szezon bizonyos szakaszában.

Még emberhátrányban is láttam pozitívumot, de a csapat dinamikáját illetően gyorsan változtatnunk kell valamit a hétvégi Wolverhampton elleni meccs előtt, majd aztán a Galatasaray elleni meccsre is” – mondta kissé tanácstalanul a spanyol edző, aki kissé gúnyosan reagált arra a felvetésre, hogy csapata játéka egyhangú: „Nem értek ezzel egyet”.

A meccs hőse a dán Kasper Högh volt, aki az első félidő közepén két perc alatt duplázott. A Bodö/Glimt története során hetedszer találkozott angol csapattal a nemzetközi kupaporondon és először tudott nyerni. Ráadásul a Citynek lőtt három góllal olyan csapatok táborához csatlakozott, mint a Bayern München, a Barcelona, a Liverpool, a Sporting és a Real Madrid. Nem meglepő módon hatalmas volt a hazaiak öröme a lefújást követően.