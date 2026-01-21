Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája hetedik fordulójában a Manchester City sokkoló vereséget szenvedett a norvég Bodö/Glimt otthonában. Az elmúlt hetekben kisebb hullámvölgybe került Manchester City meglepő botlása után Erling Haaland is csak kereste a szavakat, míg Pep Guardiola már elkezdte kongatni a vészharangot.

A Manchester City Norvégiában szerette volna kiköszörülni a csorbát a simán elbukott múlt hétvégi manchesteri rangadó után. Nem is várt lehetetlen feladat Pep Guardiola csapatára, hiszen az ellenfél az a Bodö/Glimt volt, amely 40 napja nem játszott tétmérkőzést, ráadásul hat kör után még nyeretlenül állt az alapszakaszban. 

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (L) and Bodoe/Glimt's Norwegian head coach Kjetil Knutsen are seen during the UEFA Champions League, league Phase - day 7 football match between Bodoe/Glimt and Manchester City in Bodoe, Norway on January 20, 2026.
Pep Guardiola érzi, hogy baj van a Manchester Citynél
Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

Guardiola érzi, hogy baj van a Manchester Citynél

A City ugyan végig nagy fölényben futballozott, de a dermesztő norvég hidegben ráfázott a kihagyott helyzetekre és hatalmas meglepetésre 3-1-re kikapott. Guardiola együttese zsinórban második vereségét szenvedte el, ám ennél is aggasztóbb, hogy idei hét meccséből csak kettőt tudott eddig megnyerni.

Nagy lehetőség előtt álltunk, de most nagyon rosszul alakulnak a dolgaink. Az új évben minden apró részlet ellenünk dolgozik, ez tény, de meg kell próbálnunk változtatni. Ebben a sorozatban sosem lehet biztosra menni. Hétvégén a United jobb volt nálunk, de most a győzni akarásunk büntetett meg minket

 – fogalmazott Guardiola.

Bodoe/Glimt's Danish forward #09 Kasper Waarst Hogh celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league Phase - day 7 football match between Bodoe/Glimt and Manchester City in Bodoe, Norway on January 20, 2026.
Kasper Högh két perc alatt sokkolta a Manchester Cityt
Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

„Tudtam, hogy jó csapat a Bodö, nem becsültem le őket. Nem ismerem őket annyira, de azt tudom, hogy az előző szezonban az Európa-liga elődöntőjéig meneteltek.

A csapat most kicsit törékeny, akárcsak az előző szezon bizonyos szakaszában.

Még emberhátrányban is láttam pozitívumot, de a csapat dinamikáját illetően gyorsan változtatnunk kell valamit a hétvégi Wolverhampton elleni meccs előtt, majd aztán a Galatasaray elleni meccsre is” – mondta kissé tanácstalanul a spanyol edző, aki kissé gúnyosan reagált arra a felvetésre, hogy csapata játéka egyhangú: „Nem értek ezzel egyet”.

A meccs hőse a dán Kasper Högh volt, aki az első félidő közepén két perc alatt duplázott. A Bodö/Glimt története során hetedszer találkozott angol csapattal a nemzetközi kupaporondon és először tudott nyerni. Ráadásul a Citynek lőtt három góllal olyan csapatok táborához csatlakozott, mint a Bayern München, a Barcelona, a Liverpool, a Sporting és a Real Madrid. Nem meglepő módon hatalmas volt a hazaiak öröme a lefújást követően.

„Csodálatos. Tudtuk, hogy egy világklasszis csapatról van szó, így nem adhattunk nekik sok szabad területet. A labdaszerzéseink jól működtek, így kontrákból tudtunk veszélyt teremteni. Szerintem akkor vagyunk a legveszélyesebbek, amikor az ellenfél teret ad nekünk, és ezt most néhány fantasztikus góllal sikerült megbüntetnünk” – értékelt a lefújást követően a Bodo vezetőedzője, Kjetil Knutsen. 

„Nagyszerű eredményt értünk el, de a legfontosabb, hogy csapatként sikerült, ez volt a kulcs. Tudtuk, hogy rendkívül nehéz lesz, mert fantasztikus csapatuk van, sokat birtokolják a labdát, ezért a legjobb formánkat kellett hoznunk” – mondta a meccs után Jens Petter Hauge.

Erling Haaland ezúttal sem lőtt gólt
Erling Haaland ezúttal sem lőtt gólt
Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

A második félidő közepén mindkét csapat szerzett egy-egy gólt, de Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott. Apró szépséghiba, de Cherki szerezte a klub történetének 300. gólját a Bajnokok Ligájában. 

Haaland bocsánatot kért, a City újoncát látni sem akarják a szukolók

Bár hetek óta látványosan nincs jó formában, a mérkőzés előtt mégis Erling Haaland volt a reflektorfényben, hiszen visszatért a szülőföldjére. Az akcióból immár egy hónapja gólképtelen sztárcsatár meglehetősen fásult volt, csupán 14-szer ért labdába és mindössze háromszor próbálkozott lövéssel.

Nem találom a szavakat. A kihagyott helyzetek miatt teljes mértékben vállalom a felelősséget. Elnézést kérek mindenkitől, különösen azoktól a City-szurkolóktól, akik elutaztak ide, mert ez nagyon kínos.

A Bodö hihetetlenül jól játszott, és megérdemelten nyert. Mi addig játszottunk jól, amíg nem szerezték meg az első góljukat, ami után újra betaláltak. Aztán Jens Petter Hauge meglőtte az év gólját. Őszintén szólva nem tudom, mit mondjak. Sajnálom” – mondta csalódottan Haaland, aki a legutóbbi nyolc tétmeccsén csak egyszer volt eredményes, akkor is tizenegyesből.

Manchester City's English defender #68 Max Alleyne (2R) and Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (2L) embrace on the pitch after the English League Cup semi-final first leg football match between Newcastle United and Manchester City at St James Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on January 13, 2026. City won the game 2-0.
A fiatal Max Alleyne-t nem kímélték a szurkolók
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Mivel Guardiola több kulcsjátékosára (Rúben Dias , John Stones, Josko Gvardiol, Matheus Nunes) sem számíthatott a védelemben, így ismét a 20 éves Max Alleyne-nek szavazott bizalmat, aki az elmúlt hetekben többször is lehetőséghez jutott. A télen a Watfordtól kölcsönből visszahívott fiatal védő azonban roppant gyenge teljesítményt nyújtott élete első BL-meccsén. Hat párharcból hármat is elveszített, ráadásul egyetlen szerelése sem volt. A meccs után a szurkolók egy része rajta vezette le a feszültséget.

  • „Teljes káosz a védelemben. Sajnálom Alleyne-t, úgy tűnik, nem igazán találja a helyét” – írta egy csalódott szurkoló az X-en. 
  •  „Mi ez a felállás, Pep Guardiola? Két hiba Alleyne-től, miközben egy bajnok védő, Ake ott ül a kispadon!” 
  • Max Alleyne becsapta az egész szurkolótábort. Remélem többé nem lép pályára” – dühöngött egy harmadik.
  • „Gondolom, ezután soha többé nem hallunk erről az Alleyne fiúról” – írta egy másik.

Lévén, hogy a City nemrég 20 millió fontért leigazolta az angol válogatott Marc Guéhit a Crystal Palace-tól, így vélhetően hamarosan megoldódnak Guardiola problémái a védelmet illetően.

A Manchester City a forduló előtt még a negyedik helyen állt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, de mostani vereségével visszacsúszott a hetedik helyre. Ha az angol csapat a zárófordulóban nem tudja legyőzni a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasarayt, akkor könnyen lehet, hogy a tavalyi év után ismét rájátszásra kényszerül. A főtábla első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. 

