A Manchester City ellenfele a harmadosztályú Exeter együttese volt, a két klub között pedig hamar megmutatkozott a tudásbeli különbség. Pep Guardiola csapata már az első félidőben négy góllal vezetett, ezek közül kettő öngól volt, de a sokáig sérüléssel küzdő aranylabdás klasszis, Rodri is betalált. A második félidőben sem lassított a City, további hat góllal terhelte meg ellenfele kapuját, ráadásul a nemrég igazolt sztárjátékos is álomszerűen debütált.

A Manchester City új igazolása, Antoine Semenyo góllal és gólpasszal mutatkozott be új klubjában

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Manchester City új sztárja letette a névjegyét

Kerkez Milos korábbi csapattársa, Antoine Semenyo iránt a Liverpool is nagyon komolyan érdeklődött, de a ghánai válogatott támadó végül a Manchester City kedvéért hagyta el a Bournemouth együttesét.

A 26 éves játékos debütálása emlékezetesre sikeredett, ugyanis a 49. percben gólpasszt adott Rico Lewisnak, öt perccel később pedig megszerezte első találatát új klubja színeiben.

Hasonló bravúrra legutóbb a City legendás támadója, az argentin Sergio Agüero volt képes 2011 augusztusában.

1+1 - Antoine Semenyo is the first player to both score and assist a goal on his Manchester City debut in all competitions since Sergio Agüero against Swansea in August 2011. Running. pic.twitter.com/rWcdX1jstU — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2026

Semenyo lett a meccs embere, a City végül meg sem állt 10 gólig, így felettébb könnyed sikerrel jutott tovább az FA-kupában.

Kapcsolódó cikkek