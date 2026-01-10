Live
Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójából Pep Guardiola együttese kiütéses győzelemmel jutott tovább. A Manchester City hazai pályán 10-1-re nyert, a Bournemouth-tól igazolt Antoine Semenyo góllal és gólpasszal mutatkozott be.

A Manchester City ellenfele a harmadosztályú Exeter együttese volt, a két klub között pedig hamar megmutatkozott a tudásbeli különbség. Pep Guardiola csapata már az első félidőben négy góllal vezetett, ezek közül kettő öngól volt, de a sokáig sérüléssel küzdő aranylabdás klasszis, Rodri is betalált. A második félidőben sem lassított a City, további hat góllal terhelte meg ellenfele kapuját, ráadásul a nemrég igazolt sztárjátékos is álomszerűen debütált.

Antoine Semenyo #42 of Manchester City F.C. scores a goal during the Emirates FA Cup Third Round match between Manchester City and Exeter City at the Etihad Stadium in Manchester, on January 10, 2026. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Manchester City új igazolása, Antoine Semenyo góllal és gólpasszal mutatkozott be új klubjában
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Manchester City új sztárja letette a névjegyét

Kerkez Milos korábbi csapattársa, Antoine Semenyo iránt a Liverpool is nagyon komolyan érdeklődött, de a ghánai válogatott támadó végül a Manchester City kedvéért hagyta el a Bournemouth együttesét. 

A 26 éves játékos debütálása emlékezetesre sikeredett, ugyanis a 49. percben gólpasszt adott Rico Lewisnak, öt perccel később pedig megszerezte első találatát új klubja színeiben. 

Hasonló bravúrra legutóbb a City legendás támadója, az argentin Sergio Agüero volt képes 2011 augusztusában.

Semenyo lett a meccs embere, a City végül meg sem állt 10 gólig, így felettébb könnyed sikerrel jutott tovább az FA-kupában.

