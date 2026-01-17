Marc Guéhi a nyáron nagyon közel állt hozzá, hogy a Liverpool futballistája legyen, azonban hiába a címvédő 35 millió fontos ajánlata, mégsem tudták nyélbe ütni az üzletet, így a 25 esztendős angol válogatott védő maradt a Crystal Palace-nál. Bár akkor még úgy tűnt, hogy legkésőbb 2026 nyarán, a játékos szerződésének lejártával megszerzik a bekket, egybehangzó angol sajtóhírek szerint Guéhi a Manchester Citynél folytatja pályafutását.
A Manchester City megint kiszúrt a Liverpoollal
Pep Guardiola együttese ebben a hónapban kezdett tárgyalásokat az angol válogatott középhátvéddel, miután több játékos is kidőlt sérülés miatt. Többek között Josko Gvardiol, Rúben Dias és John Stones sem bevethető a védelemben.
A tárgyalás a két klub között az elmúlt napokban felgyorsult és állítólag megszületett az egyezség, így a City 20 millió fontért leigazolja a londoni együttes csapatkapitányát. A manchesterieknek már csak a játékossal kell megállapodniuk, de az átigazolásokban rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint ezzel nem lesz probléma és a védő 2031-ig szóló hosszú távú szerződést ír alá a következő napokban.
Guéhi távozását emellett a Palace edzője – a szezon végén szintén távozó – Oliver Glasner is megerősítette pénteken, hozzátéve, hogy a játékos már a hétvégi Sunderland elleni bajokin sem lesz a keretben.
Az Eb-ezüstérmes védő 2021-ben a Chelsea-től került a Crystal Palace csapatához, ahol összesen 188 meccsen lépett pályára, ezeken 11 gólt és 8 gólpasszt jegyzett. A londoni együttessel tavaly májusban szerezte meg első trófeáját, miután az FA-kupa döntőjében a Palace éppen a Manchester Cityt verte meg, a mostani szezon elején pedig a Liverpoolt legyőzve hódította el az angol Szuperkupát.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata nem először maradt hoppon a Cityvel szemben, ugyanis január elején 62,5 millió fontért megszerezte a Bournemouth ghánai válogatott támadóját, Antoine Semenyót, aki iránt a Liverpool is komolyan érdeklődött.
Arne Slot csapata így most kénytelen új hátvéd után nézni, különösen, hogy Ibrahima Konate szerződése a nyáron lejár. A Vörösök radarján három másik játékos is szerepel, történetesen Nico Schlotterbeck, a Borussia Dortmund német válogatott védője, az Interrel kétszeres bajnok Eb-győztes Alessandro Bastoni és a Bournemouth argentin védője, Marcos Senesi.
- Kapcsolódó cikkek:
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!