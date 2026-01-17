Marc Guéhi a nyáron nagyon közel állt hozzá, hogy a Liverpool futballistája legyen, azonban hiába a címvédő 35 millió fontos ajánlata, mégsem tudták nyélbe ütni az üzletet, így a 25 esztendős angol válogatott védő maradt a Crystal Palace-nál. Bár akkor még úgy tűnt, hogy legkésőbb 2026 nyarán, a játékos szerződésének lejártával megszerzik a bekket, egybehangzó angol sajtóhírek szerint Guéhi a Manchester Citynél folytatja pályafutását.

A Liverpool helyett a Manchester Cityhez gazol Marc Guéhi

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A Manchester City megint kiszúrt a Liverpoollal

Pep Guardiola együttese ebben a hónapban kezdett tárgyalásokat az angol válogatott középhátvéddel, miután több játékos is kidőlt sérülés miatt. Többek között Josko Gvardiol, Rúben Dias és John Stones sem bevethető a védelemben.

A tárgyalás a két klub között az elmúlt napokban felgyorsult és állítólag megszületett az egyezség, így a City 20 millió fontért leigazolja a londoni együttes csapatkapitányát. A manchesterieknek már csak a játékossal kell megállapodniuk, de az átigazolásokban rendre jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint ezzel nem lesz probléma és a védő 2031-ig szóló hosszú távú szerződést ír alá a következő napokban.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City advance on Marc Guehi deal as big approach has been made in the last 12h.



Manchester City presented important proposal to Guehi in terms of contract, eventually ready to proceed also with Crystal Palace.



Deal now closer with #MCFC. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/WLBka7ueqO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026

Guéhi távozását emellett a Palace edzője – a szezon végén szintén távozó – Oliver Glasner is megerősítette pénteken, hozzátéve, hogy a játékos már a hétvégi Sunderland elleni bajokin sem lesz a keretben.

Az Eb-ezüstérmes védő 2021-ben a Chelsea-től került a Crystal Palace csapatához, ahol összesen 188 meccsen lépett pályára, ezeken 11 gólt és 8 gólpasszt jegyzett. A londoni együttessel tavaly májusban szerezte meg első trófeáját, miután az FA-kupa döntőjében a Palace éppen a Manchester Cityt verte meg, a mostani szezon elején pedig a Liverpoolt legyőzve hódította el az angol Szuperkupát.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata nem először maradt hoppon a Cityvel szemben, ugyanis január elején 62,5 millió fontért megszerezte a Bournemouth ghánai válogatott támadóját, Antoine Semenyót, aki iránt a Liverpool is komolyan érdeklődött.

Arne Slot csapata így most kénytelen új hátvéd után nézni, különösen, hogy Ibrahima Konate szerződése a nyáron lejár. A Vörösök radarján három másik játékos is szerepel, történetesen Nico Schlotterbeck, a Borussia Dortmund német válogatott védője, az Interrel kétszeres bajnok Eb-győztes Alessandro Bastoni és a Bournemouth argentin védője, Marcos Senesi.