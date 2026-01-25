A listavezető Arsenal a legutóbbi két bajnoki mérkőzésén egyaránt gólnélküli döntetlent játszott, Mikel Arteta együttese azonban hét közben 3-1-re nyert Milánóban az Internazionale elleni BL-meccsen, így az észak-londoni csapat továbbra is százszázalékos a Bajnokok Ligájában.A Manchester United bajnoki mérkőzésen legutóbb 2017 decemberében tudott nyerni az Emirates Stadionban, akkor az Arsenalt még Arséne Wenger irányította, a United kispadján pedig José Mourinho ült.

Michael Carrick bemutatkozása remekül sikerült a Manchester United kispadján

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Manchester United az Arsenal hibáira várt

A Vörös Ördögök szurkolói azonban bizakodóan várták a találkozót, ugyanis a január közepén kinevezett Michael Carrick egy Manchester City elleni fantasztikus győzelemmel mutatkozott be a kispadon, együttese pedig valósággal lefutballozta Pep Guardiola csapatát.

A vasárnap esti rangadót az Arsenal kezdte jobban, az észak-londoni csapat sokkal többet birtokolta a labdát, a Manchester United pedig mélyen védekezett és kontratámadásokra rendezkedett be. A találkozó első ziccerére a 18. percig kellett várni, ekkor Declan Rice szabadrúgására Martin Zubimendi robbant be, akinek az ötméteres fejesét a belga Senne Lammens óriási bravúrral kiszedte a léc alól.

A 29. percben aztán megszerezte a vezetést az Arsenal. Bukayo Saka visszakészített labdáját a csapatkapitány Martin Ødegaard lőtte el kapásból, a norvég középpályás lövése pedig a kapu előtt álló Lisandro Martínez sarkáról a hálóba vágódott (1-0).

Az Arsenal megérdemelten szerzett vezetést

Fotó: Ben Stansall/AFP

A bekapott gól után felbátorodott a Manchester United, a 34. percben pedig az egyenlítés is összejöhetett volna a vendégcsapatnak. William Saliba hibája után Bruno Fernandes került ziccerbe, de a francia védő javítani tudott és belevetődött a portugál középpályás lövésébe. Két perccel később azonban már nem hibázott a Manchester United. Ezúttal Martin Zubimendi adott ajándéklabdát Bryan Mbeumónak, a kameruni támadó kilépett ziccerben, elvitte a labdát a kivetődő David Raya mellett, majd az üres kapuba gurított (1-1).

Bryan Mbeumo a Manchester City után az Arsenal elleni is betalált

Fotó: Ben Stansall/AFP

A második félidő elején többet volt a labda az Arsenalnál, az észak-londoni csapat azonban nem tudott helyzeteket kialakítani, a Manchester United pedig a semmiből megfordította a meccset. Egy szép kényszerítő végén Patrick Dorgu kapta meg a labdát Bruno Fernandestól, a dán szélső pedig egy pattanás után óriási gólt lőtt 19 méterről a jobb felső sarokba (1-2).