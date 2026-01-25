Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának rangadóján a Manchester United 3-2-re legyőzte az Arsenalt az észak-londoni Emirates Stadionban. Az Arsenal ezzel a szezon során először veszített mérkőzést hazai pályán, a Manchester United pedig 2017 óta először nyert meccset az Arsenal otthonában, és továbbra is százszázalékos Michael Carrick irányítása alatt.

A listavezető Arsenal a legutóbbi két bajnoki mérkőzésén egyaránt gólnélküli döntetlent játszott, Mikel Arteta együttese azonban hét közben 3-1-re nyert Milánóban az Internazionale elleni BL-meccsen, így az észak-londoni csapat továbbra is százszázalékos a Bajnokok Ligájában.A Manchester United bajnoki mérkőzésen legutóbb 2017 decemberében tudott nyerni az Emirates Stadionban, akkor az Arsenalt még Arséne Wenger irányította, a United kispadján pedig José Mourinho ült. 

Michael Carrick bemutatkozása remekül sikerült a Manchester United kispadján
Michael Carrick bemutatkozása remekül sikerült a Manchester United kispadján
Fotó: Ben Stansall/AFP

A Manchester United az Arsenal hibáira várt

A Vörös Ördögök szurkolói azonban bizakodóan várták a találkozót, ugyanis a január közepén kinevezett Michael Carrick egy Manchester City elleni fantasztikus győzelemmel mutatkozott be a kispadon, együttese pedig valósággal lefutballozta Pep Guardiola csapatát. 

A vasárnap esti rangadót az Arsenal kezdte jobban, az észak-londoni csapat sokkal többet birtokolta a labdát, a Manchester United pedig mélyen védekezett és kontratámadásokra rendezkedett be. A találkozó első ziccerére a 18. percig kellett várni, ekkor Declan Rice szabadrúgására Martin Zubimendi robbant be, akinek az ötméteres fejesét a belga Senne Lammens óriási bravúrral kiszedte a léc alól. 

A 29. percben aztán megszerezte a vezetést az Arsenal. Bukayo Saka visszakészített labdáját a csapatkapitány Martin Ødegaard lőtte el kapásból, a norvég középpályás lövése pedig a kapu előtt álló Lisandro Martínez sarkáról a hálóba vágódott (1-0). 

Arsenal's Dutch defender #12 Jurrien Timber (centre R) celebrates after the team's first goal during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az Arsenal megérdemelten szerzett vezetést
Fotó: Ben Stansall/AFP

A bekapott gól után felbátorodott a Manchester United, a 34. percben pedig az egyenlítés is összejöhetett volna a vendégcsapatnak. William Saliba hibája után Bruno Fernandes került ziccerbe, de a francia védő javítani tudott és belevetődött a portugál középpályás lövésébe. Két perccel később azonban már nem hibázott a Manchester United. Ezúttal Martin Zubimendi adott ajándéklabdát Bryan Mbeumónak, a kameruni támadó kilépett ziccerben, elvitte a labdát a kivetődő David Raya mellett, majd az üres kapuba gurított (1-1). 

Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo (top) scores his team's first goal to equalise during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bryan Mbeumo a Manchester City után az Arsenal elleni is betalált
Fotó: Ben Stansall/AFP

A második félidő elején többet volt a labda az Arsenalnál, az észak-londoni csapat azonban nem tudott helyzeteket kialakítani, a Manchester United pedig a semmiből megfordította a meccset. Egy szép kényszerítő végén Patrick Dorgu kapta meg a labdát Bruno Fernandestól, a dán szélső pedig egy pattanás után óriási gólt lőtt 19 méterről a jobb felső sarokba (1-2). 

A bekapott gól után Mikel Arteta azonnal belenyúlt a meccsbe, az Arsenal baszk edzője négyes cserére szánt el magát. Ben White és Mikel Merino mellett pályára küldte az angol válogatott Eberechi Ezét, valamint a magyar származású Viktor Gyökerest is. 

A 71. percben felzúgott az Emirates Stadion. Egy szép támadás végén Mikel Merino lőtt kapura 18 méterről, a spanyol középpályás kísérletébe azonban a bevetődő Harry Maguire kézzel belekapott. A VAR-szobában vizsgálták az estet, Craig Pawson játékvezetőt azonban nem hívták ki, hogy nézze vissza a szituációt, így az Arsenal nem kapott meg egy teljesen egyértelmű büntetőt. 

Manchester United's Brazilian midfielder #18 Casemiro (C) is told off by the referee during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Craig Pawson játékvezető főszereplő volt a második félidőben
Fotó: Ben Stansall/AFP

A folytatásban az Arsenal ment előre az egyenlítésért, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni a listavezető észak-londoni csapat. A 83. percben aztán óriási védést mutatott be a Manchester United kapusa, ezúttal a befele cselező Bukayo Saka 12 méteres lövését szedte ki a rövid alsóból. 

Az előnyét azonban nem tudta megtartani a Manchester United, ugyanis a szögletből egyenlíteni tudott az Arsenal. Saka szöglete után kavarodás alakult ki a kapu előtt, az érkező Mikel Merino pedig közelről a kapuba pöckölte a labdát (2-2). 

Players tussle in front of the goal as Arsenal's Spanish midfielder #23 Mikel Merino scores a late equaliser during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Hiába egyenlített az Arsenal, pont nélkül maradt Arteta csapata
Fotó: Ben Stansall/AFP

A találkozóban azonban volt még egy óriási csavar. Úgy tűnt, az egyenlítés után az Arsenal mehet a győzelemért, azonban a 87. percben a Manchester United lőtt újabb hatalmas gólt. Egy labdavesztés után a csereként beállt Matheus Cunha indult meg az Arsenal kapuja felé, majd 22 méterről védhetetlen gólt tekert a kapu bal oldalába (2-3). 

A hosszabbításban az Arsenal még próbálkozott, de a Manchester United remekül tördelte a játékot és végül behúzta a három pontot. Az Arsenal ezzel szezonbeli első vereségét szenvedte el az Emirates Stadionban, az előnye pedig négy pontra csökkent a Manchester City és az Aston Villa előtt. A Manchester United a győzelmével feljött a BL-szereplést érő negyedik helyre, és továbbra is százszázalékos Michael Carrick irányításával. 

Premier League, 23. forduló:
Arsenal-Manchester United 2-3 (1-1)
Brentford-Nottingham Forest 0-2 (0-1)
Crystal Palace-Chelsea 1-3 (0-1)
Newcastle United-Aston Villa 0-2 (0-1)

