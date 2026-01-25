A listavezető Arsenal a legutóbbi két bajnoki mérkőzésén egyaránt gólnélküli döntetlent játszott, Mikel Arteta együttese azonban hét közben 3-1-re nyert Milánóban az Internazionale elleni BL-meccsen, így az észak-londoni csapat továbbra is százszázalékos a Bajnokok Ligájában.A Manchester United bajnoki mérkőzésen legutóbb 2017 decemberében tudott nyerni az Emirates Stadionban, akkor az Arsenalt még Arséne Wenger irányította, a United kispadján pedig José Mourinho ült.
A Manchester United az Arsenal hibáira várt
A Vörös Ördögök szurkolói azonban bizakodóan várták a találkozót, ugyanis a január közepén kinevezett Michael Carrick egy Manchester City elleni fantasztikus győzelemmel mutatkozott be a kispadon, együttese pedig valósággal lefutballozta Pep Guardiola csapatát.
A vasárnap esti rangadót az Arsenal kezdte jobban, az észak-londoni csapat sokkal többet birtokolta a labdát, a Manchester United pedig mélyen védekezett és kontratámadásokra rendezkedett be. A találkozó első ziccerére a 18. percig kellett várni, ekkor Declan Rice szabadrúgására Martin Zubimendi robbant be, akinek az ötméteres fejesét a belga Senne Lammens óriási bravúrral kiszedte a léc alól.
A 29. percben aztán megszerezte a vezetést az Arsenal. Bukayo Saka visszakészített labdáját a csapatkapitány Martin Ødegaard lőtte el kapásból, a norvég középpályás lövése pedig a kapu előtt álló Lisandro Martínez sarkáról a hálóba vágódott (1-0).
A bekapott gól után felbátorodott a Manchester United, a 34. percben pedig az egyenlítés is összejöhetett volna a vendégcsapatnak. William Saliba hibája után Bruno Fernandes került ziccerbe, de a francia védő javítani tudott és belevetődött a portugál középpályás lövésébe. Két perccel később azonban már nem hibázott a Manchester United. Ezúttal Martin Zubimendi adott ajándéklabdát Bryan Mbeumónak, a kameruni támadó kilépett ziccerben, elvitte a labdát a kivetődő David Raya mellett, majd az üres kapuba gurított (1-1).
A második félidő elején többet volt a labda az Arsenalnál, az észak-londoni csapat azonban nem tudott helyzeteket kialakítani, a Manchester United pedig a semmiből megfordította a meccset. Egy szép kényszerítő végén Patrick Dorgu kapta meg a labdát Bruno Fernandestól, a dán szélső pedig egy pattanás után óriási gólt lőtt 19 méterről a jobb felső sarokba (1-2).
A bekapott gól után Mikel Arteta azonnal belenyúlt a meccsbe, az Arsenal baszk edzője négyes cserére szánt el magát. Ben White és Mikel Merino mellett pályára küldte az angol válogatott Eberechi Ezét, valamint a magyar származású Viktor Gyökerest is.
A 71. percben felzúgott az Emirates Stadion. Egy szép támadás végén Mikel Merino lőtt kapura 18 méterről, a spanyol középpályás kísérletébe azonban a bevetődő Harry Maguire kézzel belekapott. A VAR-szobában vizsgálták az estet, Craig Pawson játékvezetőt azonban nem hívták ki, hogy nézze vissza a szituációt, így az Arsenal nem kapott meg egy teljesen egyértelmű büntetőt.
A folytatásban az Arsenal ment előre az egyenlítésért, de komoly helyzetet sokáig nem tudott kidolgozni a listavezető észak-londoni csapat. A 83. percben aztán óriási védést mutatott be a Manchester United kapusa, ezúttal a befele cselező Bukayo Saka 12 méteres lövését szedte ki a rövid alsóból.
Az előnyét azonban nem tudta megtartani a Manchester United, ugyanis a szögletből egyenlíteni tudott az Arsenal. Saka szöglete után kavarodás alakult ki a kapu előtt, az érkező Mikel Merino pedig közelről a kapuba pöckölte a labdát (2-2).
A találkozóban azonban volt még egy óriási csavar. Úgy tűnt, az egyenlítés után az Arsenal mehet a győzelemért, azonban a 87. percben a Manchester United lőtt újabb hatalmas gólt. Egy labdavesztés után a csereként beállt Matheus Cunha indult meg az Arsenal kapuja felé, majd 22 méterről védhetetlen gólt tekert a kapu bal oldalába (2-3).
A hosszabbításban az Arsenal még próbálkozott, de a Manchester United remekül tördelte a játékot és végül behúzta a három pontot. Az Arsenal ezzel szezonbeli első vereségét szenvedte el az Emirates Stadionban, az előnye pedig négy pontra csökkent a Manchester City és az Aston Villa előtt. A Manchester United a győzelmével feljött a BL-szereplést érő negyedik helyre, és továbbra is százszázalékos Michael Carrick irányításával.
Premier League, 23. forduló:
Arsenal-Manchester United 2-3 (1-1)
Brentford-Nottingham Forest 0-2 (0-1)
Crystal Palace-Chelsea 1-3 (0-1)
Newcastle United-Aston Villa 0-2 (0-1)
