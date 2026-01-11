Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a Manchester United 2-1-re kikapott a Brighton csapatától az Old Traffordon. A vendégcsapat hőse Danny Welbeck, a Manchester United korábbi játékosa volt, aki gyönyörű góllal vette ki a részét csapata győzelméből.

A Manchester Unitednál már megszokott módon áll a bál. Rúben Amorim kirúgása óta ideiglenes edzőként a klub korábbi játékosa, Darren Fletcher vezeti a csapatot, az ő helyét viszont könnyen lehet, hogy a másik United-legenda, a norvég Ole Gunnar Solskjaer veheti majd át a szezon hátralévő részére. 

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko (2L) reacts after Burnley opened the scoring 1-0 during the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Benjamin Sesko hét közben duplázott a Manchester Unitedben
Fotó: Oli Scarff/AFP

A Manchester United gyorsan hátrányba került

Fletcher hét közben egy Burnley elleni 2-2-es döntetlennel kezdett a kispadon, most pedig az a Brighton várt a Manchester Unitedra, amely hét közben pontot rabolt a Manchester City otthonából. 

A Manchester United rendkívül intenzíven kezdte a mérkőzést, több helyzetet is kialakított a Brighton kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. Ezzel szemben a vendégcsapat az első lehetőségéből előnybe került a 12. percben. Egy szép támadás végén Georginio Rutter fejelhetett közelről kapura, amit a gólvonalon álló Lisandro Martínez még ki tudott rúgni, a kipattanó azonban a német Brajan Gruda elé került, aki kapásból a kapuba bombázott (0-1).

Brighton's German midfielder #08 Brajan Gruda (R) celebrates with Brighton's French midfielder #10 Georginio Rutter (L) after scoring the opening goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A 21 éves Brajan Gruda szezonbeli második gólját lőtte 
Fotó: Peter Powell/AFP

A folytatásban többet volt a labda a Manchester Unitednál Darren Fletcher együttese körbelőtte a Brighton kapuját, egyenlíteni azonban nem tudott az első félidőben. 

A fordulás után a Manchester United ment előre az egyenlítésért, nem is futballozott rosszul a hazai csapat, azonban a 64. percben a Brighton egy gyönyörű támadás végén növelni tudta az előnyét. 

A gólszerző Brajan Gruda indította Danny Welbecket, a Manchester United egykori támadóját, aki egy remek labdaátvételt követően helyzetbe került, majd 14 méterről a jobb felső sarokba bombázott (0-2). 

Brighton's English striker #18 Danny Welbeck celebrates with teammates after scoring their second goal during the English FA Cup third round football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford Stadium in Manchester, north west England, on January 11, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Danny Welbeck gyönyörű gólt lőtt korábbi csapata ellen
Fotó: Peter Powell/AFP

Az utolsó félórában a Manchester United rohamozott a szépítésért, de ziccereket nem tudott kialakítani a Brighton kapuja előtt. A 85. percben aztán Bruno Fernandes bal oldali szögletét a hosszún érkező Benjamin Sesko fejelte a kapuba, ezzel visszahozta csapatát a meccsbe (1-2). A Unitednak meglett volna az esélye az egyenlítésre, azonban a 90. percben a csereként beállt Shea Lacey reklamálásért megkapta a második sárga lapját, így a 18 éves játékos még a lefújás előtt mehetett zuhanyozni, csapata pedig a legjobb 64 között kiesett az FA-kupából. 

A Manchester Unitednek innentől kezdve már csak a Premier League marad, ugyanis az európai kupaporondon nem szerepel az együttes, a Ligakupából pedig már augusztus végén kiesett a negyedosztályú Grimsby Town ellen. 

A Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers gól nélküli döntetlent követően 11-es párbajban kikapott a Hull Citytől. A két másodosztályú csapat összecsapásán tért vissza a kapuba a novemberi térdsérülése után felépült magyar válogatott kapus, aki végig védte a meccset. A 120 perc során a házigazda Hull City volt a veszélyesebb, de nem tudott gólt szerezni. A 11-es párbaj első három lövése kimaradt, a folytatásban viszont minden kísérlet kapuba talált, s mivel a háromból két hiba a blakcburniek oldalán volt, a Hull City jutott be a legjobb 32 közé.


  • kapcsolódó cikkek:
Wayne Rooney a Manchester United miatt veszett össze a fiával – videó
A Manchester United a liga egyik leggyengébb csapatát sem tudta megverni
Ő lehet a Manchester United új edzője? Reagált a pletykára a kiválasztott
A Vörös Ördögök legendája leülhet a Manchester United kispadjára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!