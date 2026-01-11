A Manchester Unitednál már megszokott módon áll a bál. Rúben Amorim kirúgása óta ideiglenes edzőként a klub korábbi játékosa, Darren Fletcher vezeti a csapatot, az ő helyét viszont könnyen lehet, hogy a másik United-legenda, a norvég Ole Gunnar Solskjaer veheti majd át a szezon hátralévő részére.

Benjamin Sesko hét közben duplázott a Manchester Unitedben

Fotó: Oli Scarff/AFP

A Manchester United gyorsan hátrányba került

Fletcher hét közben egy Burnley elleni 2-2-es döntetlennel kezdett a kispadon, most pedig az a Brighton várt a Manchester Unitedra, amely hét közben pontot rabolt a Manchester City otthonából.

A Manchester United rendkívül intenzíven kezdte a mérkőzést, több helyzetet is kialakított a Brighton kapuja előtt, a vezetést azonban nem tudta megszerezni. Ezzel szemben a vendégcsapat az első lehetőségéből előnybe került a 12. percben. Egy szép támadás végén Georginio Rutter fejelhetett közelről kapura, amit a gólvonalon álló Lisandro Martínez még ki tudott rúgni, a kipattanó azonban a német Brajan Gruda elé került, aki kapásból a kapuba bombázott (0-1).

A 21 éves Brajan Gruda szezonbeli második gólját lőtte

Fotó: Peter Powell/AFP

A folytatásban többet volt a labda a Manchester Unitednál Darren Fletcher együttese körbelőtte a Brighton kapuját, egyenlíteni azonban nem tudott az első félidőben.

A fordulás után a Manchester United ment előre az egyenlítésért, nem is futballozott rosszul a hazai csapat, azonban a 64. percben a Brighton egy gyönyörű támadás végén növelni tudta az előnyét.

A gólszerző Brajan Gruda indította Danny Welbecket, a Manchester United egykori támadóját, aki egy remek labdaátvételt követően helyzetbe került, majd 14 méterről a jobb felső sarokba bombázott (0-2).

Danny Welbeck gyönyörű gólt lőtt korábbi csapata ellen

Fotó: Peter Powell/AFP

Az utolsó félórában a Manchester United rohamozott a szépítésért, de ziccereket nem tudott kialakítani a Brighton kapuja előtt. A 85. percben aztán Bruno Fernandes bal oldali szögletét a hosszún érkező Benjamin Sesko fejelte a kapuba, ezzel visszahozta csapatát a meccsbe (1-2). A Unitednak meglett volna az esélye az egyenlítésre, azonban a 90. percben a csereként beállt Shea Lacey reklamálásért megkapta a második sárga lapját, így a 18 éves játékos még a lefújás előtt mehetett zuhanyozni, csapata pedig a legjobb 64 között kiesett az FA-kupából.

A Manchester Unitednek innentől kezdve már csak a Premier League marad, ugyanis az európai kupaporondon nem szerepel az együttes, a Ligakupából pedig már augusztus végén kiesett a negyedosztályú Grimsby Town ellen.

A Tóth Balázzsal felálló Blackburn Rovers gól nélküli döntetlent követően 11-es párbajban kikapott a Hull Citytől. A két másodosztályú csapat összecsapásán tért vissza a kapuba a novemberi térdsérülése után felépült magyar válogatott kapus, aki végig védte a meccset. A 120 perc során a házigazda Hull City volt a veszélyesebb, de nem tudott gólt szerezni. A 11-es párbaj első három lövése kimaradt, a folytatásban viszont minden kísérlet kapuba talált, s mivel a háromból két hiba a blakcburniek oldalán volt, a Hull City jutott be a legjobb 32 közé.