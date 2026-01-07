Zajlik az élet a Manchester United háza táján. A Vörös Ördögök vezetősége hétfőn bejelentette a portugál Rúben Amorim menesztését, így a Burnley elleni meccsen a klub korábbi játékosa, a fiatalok fejlesztéséért felelős Darren Fletcher irányított a Burnley elleni meccsen.
Az egykori kiváló skót középpályás csak a Turf Mooron irányított beugró vezetőedzőként, hétvégén már könnyen lehet, hogy visszatér a United kispadjára a norvég Ole Gunnar Solskjaer, aki a szezon végéig írhat alá.
Borzalmasan kezdett a Manchester United
Darren Fletcher nyerhető meccsre ugrott be a Manchester United kispadjára, az ellenfél ugyanis az a Burnley volt, amely legutóbb tavaly október 26-án tudott meccset nyerni az Premier League-ben. Az újonccsapat azóta 11 meccset hozott le nyeretlenül, ebből kilencet elveszítve.
A Manchester United a mérkőzés elején többet birtokolta a labdát, a vezetést azonban nem tudta megszerezni, a Burnley pedig a 13. percben előnybe került egy szerencsés góllal. Bashir Humphreys kapott egy labdát a bal oldalon, a középre tekert labdájába a blokkolni akaró Ayden Heaven olyan szerencsétlenül tette bele a lábát, hogy az irányváltoztatás után a labda átszállt Senne Lammens feje fölött és a bal felső sarokban kötött ki (1-0).
A folytatásban is támadásban maradt a United, a 27. percben majdnem egyenlített is a vendégcsapat, de a brazil Matheus Cunha hétméteres fejesét Humphreys kifejelte a kapu torkából. Ezt követően is a Vörös Ördögök domináltak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A 43. percben viszont már volt egy komoly egyenlítési lehetőségük. A brazil Casemiro beívelt labdáját Benjamin Sesko fejelte 12 méterről kapura, de a szlovén támadó felhőfejesét Martin Dubravka hatalmas bravúrral kitornázta a bal felsőből.
Majd a lefújás előtt újabb gólt úszott meg a Burnley. Ezúttal a dán válogatott Patrick Dorgu kapott egy remek kiugartást, átpörgette a labdát a kivetődő Dubravka fölött, de a visszaérő Maxime Esteve kivágta a labdát a gólvonalról.
A második félidőt jobban kezdte a Manchester United, az 50. percben pedig ki is egyenlített a vendégcsapat. Egy szépen felépített támadás végén a csapatkapitány Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Sesko elé, a szlovén támadó pedig hét méterről kilőtte a jobb alsót (1-1).
A 195 centis támadó legutóbb tavaly október 4-én lőtt gólt a Premier League-ben, most azonban kiszakadt nála a gólzsák, ugyanis a 60. percben egy újabb gyönyörű találattal megfordította a mérkőzést. Ezúttal egy szép támadás végén Dorgu kapott indítást a balszélen, a középre tekert labdájára Sesko robbant be, és tíz méterről, kapásból a bal alsóba belsőzött (1-2).
Ezek után úgy tűnt, a Manchester United simán behúzhatja a meccset, a Burnley azonban másként gondolta és a 66. percben egyenlíteni tudott. Jaidon Anthony kapott egy átadást a tizenhatoson belül, megcsinált egy befele cselt, majd 15 méterről a jobb felső sarokba tekert védhetetlenül (2-2).
Ezt követően támadásba lendült a Manchester United, de a ziccerek elmaradtak. A 81. percben mégis megszerezhette volna a vezetést a vendégcsapat. Ismét Dorgu tekert középre egy labdát, Sesko pedig kibújt a védők szorításából, de a hat méterről kapura pörgetett labdája pont Dubravka kezébe ment.
Négy perccel később megnyerhette volna a meccset a Manchester United. A néhány másodperccel korábban pályára küldött Shea Lacey húzott jobbról befelé, majd 17 méterről eltekerte a labdát a jobb felső irányába, de a 18 éves játékos lövése levágódott a keresztlécről.
A hajrában a Manchester United ment előre a győztes gól megszerzéséért, de komoly ziccert már nem tudott kialakítani, így maradt a pontosztozkodás. A United a hatodik helyen áll a Premier League-ben, a Burnley pedig 12. mérkőzés óta nyeretlen.
Az edzőváltáson átesett Chelsea 2-1-re kikapott a Fulham otthonában. A klubvilágbajnok gárda a találkozó 22. percétől kezdve emberhátrányban játszott a spanyol Marc Cucurella kiállítása miatt. A szerda esti mérkőzésen még nem a kedden kinevezett Liam Rosenior irányította a Chelsea-t, hanem Calum McFarlane, az U21-es csapat trénere.
A második helyen álló Manchester City hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Brighton csapatával. Pep Guardiolának sérülés miatt két meghatározó védőjét, a horvát Josko Gvardiolt és a portugál Ruben Diast is nélkülöznie kellett, együttese azonban a norvég Erling Haaland szezonbeli huszadik bajnoki találatával így is megszerezte a vezetést. A vendégek azonban a második játékrészben a japán Mitoma Kaoru góljával egyenlítettek és meg is őrizték a döntetlent a lefújásig, így egy ponttal távoztak. A Manchester City ezzel a botlással nyolc pontos hátrányba kerülhet a listavezető Arsenallal szemben, ha az észak-londoni csapat csütörtök este legyőzi a Liverpoolt.
A Bournemouth Antoine Semenyo 95. percben szerzett góljával múlta felül 3-2-re a vendég Tottenhamet, ami annak fényében érdekes, hogy a ghánai támadónak vélhetően ez volt az utolsó meccse a csapatban, ugyanis sajtóhírek szerint csütörtökön már a Manchester Citynél vesz majd részt orvosi vizsgálaton azelőtt, hogy odaszerződik.
Premier League, 21. forduló:
Burnley-Manchester United 2-2 (1-0)
Bournemouth-Tottenham 3-2 (2-1)
Brentford-Sunderland 3-0 (1-0)
Crystal Palace-Aston Villa 0-0
Everton-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-0)
Fulham-Chelsea 2-1 (0-0)
Manchester City-Brighton 1-1 (1-0)
Newcastle United-Leeds United 4-3 (1-2)
- kapcsolódó cikkek: