Az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában az edzőváltáson átesett Manchester United 2-2-es döntetlent játszott a Burnley csapatával a Turf Mooron. A Manchester Unitedban a 76 millió euróért vásárol Benjamin Sesko tavaly október óta először lőtt gólt a Premier League-ben.

Zajlik az élet a Manchester United háza táján. A Vörös Ördögök vezetősége hétfőn bejelentette a portugál Rúben Amorim menesztését, így a Burnley elleni meccsen a klub korábbi játékosa, a fiatalok fejlesztéséért felelős Darren Fletcher irányított a Burnley elleni meccsen. 

Manchester United's Scottish Interim head coach Darren Fletcher arrives for the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szerdán este Darren Fletcher irányította a Manchester United csapatát
Fotó: Oli Scarff/AFP

Az egykori kiváló skót középpályás csak a Turf Mooron irányított beugró vezetőedzőként, hétvégén már könnyen lehet, hogy visszatér a United kispadjára a norvég Ole Gunnar Solskjaer, aki a szezon végéig írhat alá. 

Borzalmasan kezdett a Manchester United

Darren Fletcher nyerhető meccsre ugrott be a Manchester United kispadjára, az ellenfél ugyanis az a Burnley volt, amely legutóbb tavaly október 26-án tudott meccset nyerni az Premier League-ben. Az újonccsapat azóta 11 meccset hozott le nyeretlenül, ebből kilencet elveszítve. 

A Manchester United a mérkőzés elején többet birtokolta a labdát, a vezetést azonban nem tudta megszerezni, a Burnley pedig a 13. percben előnybe került egy szerencsés góllal. Bashir Humphreys kapott egy labdát a bal oldalon, a középre tekert labdájába a blokkolni akaró Ayden Heaven olyan szerencsétlenül tette bele a lábát, hogy az irányváltoztatás után a labda átszállt Senne Lammens feje fölött és a bal felső sarokban kötött ki (1-0). 

Burnley's English defender #12 Bashir Humphreys (2R) celebrates with team mates after his cross was deflected by Manchester United's English defender #26 Ayden Heaven for an own goal for Burnley to opening the scoring and take the lead 1-0 during the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Burnley játékosai eksztázisban ünnepelték a vezetőgól megszerzését
Fotó: Oli Scarff/AFP

A folytatásban is támadásban maradt a United, a 27. percben majdnem egyenlített is a vendégcsapat, de a brazil Matheus Cunha hétméteres fejesét Humphreys kifejelte a kapu torkából. Ezt követően is a Vörös Ördögök domináltak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A 43. percben viszont már volt egy komoly egyenlítési lehetőségük. A brazil Casemiro beívelt labdáját Benjamin Sesko fejelte 12 méterről kapura, de a szlovén támadó felhőfejesét Martin Dubravka hatalmas bravúrral kitornázta a bal felsőből. 

Majd a lefújás előtt újabb gólt úszott meg a Burnley. Ezúttal a dán válogatott Patrick Dorgu kapott egy remek kiugartást, átpörgette a labdát a kivetődő Dubravka fölött, de a visszaérő Maxime Esteve kivágta a labdát a gólvonalról. 

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko (2L) reacts after Burnley opened the scoring 1-0 during the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United közel állt az egyenlítéshez az első félidőben
Fotó: Oli Scarff/AFP

A második félidőt jobban kezdte a Manchester United, az 50. percben pedig ki is egyenlített a vendégcsapat. Egy szépen felépített támadás végén a csapatkapitány Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Sesko elé, a szlovén támadó pedig hét méterről kilőtte a jobb alsót (1-1). 

A 195 centis támadó legutóbb tavaly október 4-én lőtt gólt a Premier League-ben, most azonban kiszakadt nála a gólzsák, ugyanis a 60. percben egy újabb gyönyörű találattal megfordította a mérkőzést. Ezúttal egy szép támadás végén Dorgu kapott indítást a balszélen, a középre tekert labdájára Sesko robbant be, és tíz méterről, kapásból a bal alsóba belsőzött (1-2).

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko celebrates scoring their first goal to equalise 1-1 during the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A 76 millió euróért vásárolt Benjamin Sesko először duplázott a Manchester Unitedban
Fotó: Oli Scarff/AFP

Ezek után úgy tűnt, a Manchester United simán behúzhatja a meccset, a Burnley azonban másként gondolta és a 66. percben egyenlíteni tudott. Jaidon Anthony kapott egy átadást a tizenhatoson belül, megcsinált egy befele cselt, majd 15 méterről a jobb felső sarokba tekert védhetetlenül (2-2). 

Ezt követően támadásba lendült a Manchester United, de a ziccerek elmaradtak. A 81. percben mégis megszerezhette volna a vezetést a vendégcsapat. Ismét Dorgu tekert középre egy labdát, Sesko pedig kibújt a védők szorításából, de a hat méterről kapura pörgetett labdája pont Dubravka kezébe ment. 

Manchester United's English midfielder #37 Kobbie Mainoo controls the ball during the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az utolsó húsz percre az angol válogatott Kobbie Mainoo is beszállt a Unitedba
Fotó: Oli Scarff/AFP

Négy perccel később megnyerhette volna a meccset a Manchester United. A néhány másodperccel korábban pályára küldött Shea Lacey húzott jobbról befelé, majd 17 méterről eltekerte a labdát a jobb felső irányába, de a 18 éves játékos lövése levágódott a keresztlécről. 

A hajrában a Manchester United ment előre a győztes gól megszerzéséért, de komoly ziccert már nem tudott kialakítani, így maradt a pontosztozkodás. A United a hatodik helyen áll a Premier League-ben, a Burnley pedig 12. mérkőzés óta nyeretlen. 

Az edzőváltáson átesett Chelsea 2-1-re kikapott a Fulham otthonában. A klubvilágbajnok gárda a találkozó 22. percétől kezdve emberhátrányban játszott a spanyol Marc Cucurella kiállítása miatt. A szerda esti mérkőzésen még nem a kedden kinevezett Liam Rosenior irányította a Chelsea-t, hanem Calum McFarlane, az U21-es csapat trénere.

A második helyen álló Manchester City hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Brighton csapatával. Pep Guardiolának sérülés miatt két meghatározó védőjét, a horvát Josko Gvardiolt és a portugál Ruben Diast is nélkülöznie kellett, együttese azonban a norvég Erling Haaland szezonbeli huszadik bajnoki találatával így is megszerezte a vezetést. A vendégek azonban a második játékrészben a japán Mitoma Kaoru góljával egyenlítettek és meg is őrizték a döntetlent a lefújásig, így egy ponttal távoztak. A Manchester City ezzel a botlással nyolc pontos hátrányba kerülhet a listavezető Arsenallal szemben, ha az észak-londoni csapat csütörtök este legyőzi a Liverpoolt. 

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland changes his ripped jersey during the English Premier League football match between Manchester City and Brighton and Hove Albion at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 7, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Haaland belőtte 150. gólját a Manchester Cityben, mégsem lehetett elégedett
Fotó: Darren Staples/AFP

A Bournemouth Antoine Semenyo 95. percben szerzett góljával múlta felül 3-2-re a vendég Tottenhamet, ami annak fényében érdekes, hogy a ghánai támadónak vélhetően ez volt az utolsó meccse a csapatban, ugyanis sajtóhírek szerint csütörtökön már a Manchester Citynél vesz majd részt orvosi vizsgálaton azelőtt, hogy odaszerződik.

Premier League, 21. forduló:
Burnley-Manchester United 2-2 (1-0)
Bournemouth-Tottenham 3-2 (2-1)
Brentford-Sunderland 3-0 (1-0)
Crystal Palace-Aston Villa 0-0
Everton-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-0)
Fulham-Chelsea 2-1 (0-0)
Manchester City-Brighton 1-1 (1-0)
Newcastle United-Leeds United 4-3 (1-2)

