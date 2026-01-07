Zajlik az élet a Manchester United háza táján. A Vörös Ördögök vezetősége hétfőn bejelentette a portugál Rúben Amorim menesztését, így a Burnley elleni meccsen a klub korábbi játékosa, a fiatalok fejlesztéséért felelős Darren Fletcher irányított a Burnley elleni meccsen.

Szerdán este Darren Fletcher irányította a Manchester United csapatát

Fotó: Oli Scarff/AFP

Az egykori kiváló skót középpályás csak a Turf Mooron irányított beugró vezetőedzőként, hétvégén már könnyen lehet, hogy visszatér a United kispadjára a norvég Ole Gunnar Solskjaer, aki a szezon végéig írhat alá.

Borzalmasan kezdett a Manchester United

Darren Fletcher nyerhető meccsre ugrott be a Manchester United kispadjára, az ellenfél ugyanis az a Burnley volt, amely legutóbb tavaly október 26-án tudott meccset nyerni az Premier League-ben. Az újonccsapat azóta 11 meccset hozott le nyeretlenül, ebből kilencet elveszítve.

A Manchester United a mérkőzés elején többet birtokolta a labdát, a vezetést azonban nem tudta megszerezni, a Burnley pedig a 13. percben előnybe került egy szerencsés góllal. Bashir Humphreys kapott egy labdát a bal oldalon, a középre tekert labdájába a blokkolni akaró Ayden Heaven olyan szerencsétlenül tette bele a lábát, hogy az irányváltoztatás után a labda átszállt Senne Lammens feje fölött és a bal felső sarokban kötött ki (1-0).

A Burnley játékosai eksztázisban ünnepelték a vezetőgól megszerzését

Fotó: Oli Scarff/AFP

A folytatásban is támadásban maradt a United, a 27. percben majdnem egyenlített is a vendégcsapat, de a brazil Matheus Cunha hétméteres fejesét Humphreys kifejelte a kapu torkából. Ezt követően is a Vörös Ördögök domináltak, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A 43. percben viszont már volt egy komoly egyenlítési lehetőségük. A brazil Casemiro beívelt labdáját Benjamin Sesko fejelte 12 méterről kapura, de a szlovén támadó felhőfejesét Martin Dubravka hatalmas bravúrral kitornázta a bal felsőből.

Majd a lefújás előtt újabb gólt úszott meg a Burnley. Ezúttal a dán válogatott Patrick Dorgu kapott egy remek kiugartást, átpörgette a labdát a kivetődő Dubravka fölött, de a visszaérő Maxime Esteve kivágta a labdát a gólvonalról.

A Manchester United közel állt az egyenlítéshez az első félidőben

Fotó: Oli Scarff/AFP

A második félidőt jobban kezdte a Manchester United, az 50. percben pedig ki is egyenlített a vendégcsapat. Egy szépen felépített támadás végén a csapatkapitány Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Sesko elé, a szlovén támadó pedig hét méterről kilőtte a jobb alsót (1-1).