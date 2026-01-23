A februárban már 34. születésnapját ünneplő brazil klasszis 2022 augusztusában igazolt a Manchester Unitedhez a Real Madridtól, azóta 146 mérkőzésen lépett pályára és 21 gólt szerzett. Casemiro 2023-ban Ligakupát nyert a Vörös Ördögökkel, ráadásul a döntőben gólt is szerzett, illetve kétszer játszott FA-kupa-döntőt, de csak 2024-ben tudta megnyerni a sorozatot. Az ötszörös BL-győztes középpályás emellett tagja volt annak a csapatnak, amely a tavalyi szezonban az Európa-liga döntőjéig menetelt.

Casemiro a szezon végén elhagyja a Manchester Unitedet

Fotó: PETER POWELL / AFP

Casemiro elköszönt a Manchester United szurkolóitól

A rutinos brazil játékos szerződése az idei szezon végén jár le, s bár a Unitednek opciója volt a hosszabbításra, végül a klubnál úgy döntöttek, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel, mivel a következő szezonra fiatalítani szeretnének a középpályájukon. A Sky Sports értesülései szerint a United nyári kiszemeltjei között van a Brighton kameruni válogatott játékosa, Carlos Baleba, a Nottingham Forestben szereplő Elliot Anderson és a Crystal Palace sztárja, Adam Wharton is.

A MU csütörtökön jelentette be hivatalos honlapján, hogy Casemiro nyáron távozik a klubtól. A döntés abból a szempontból nem meglepő, hogy Casemiro az egyik legjobban kereső játékos a keretben, így a távozásával komoly összeg szabadulhat fel.

„Egész életemben velem lesznek az itt szerzett élmények. Attól a naptól kezdve, hogy beléptem ebbe a gyönyörű stadionba, éreztem az Old Trafford szenvedélyét és azt a szeretetet, amelyben már osztozom a szurkolóinkkal. De még nincs itt a búcsú ideje, van még néhány közös hónapunk arra, hogy újabb szép emlékeket gyűjtsünk. Továbbra is mindent bele fogok adni, hogy segítsem a klubot” – idézi a klubhonlap a 33 éves brazil középpályást.

Knowing when stages come to an end.



Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever.



Four months to give my all for this badge and for our goal.



Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans.



Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

A januárban edzőváltáson átesett Manchester United jelenleg az Európa-liga-indulást érő ötödik helyen áll a Premier League-ben, vasárnap a listavezető Arsenal otthonába látogat.