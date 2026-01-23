Live
Érzelmes búcsúlevélben köszönt el Casemiro a manchesteri szurkolóktól. A Premier League-ben szereplő Manchester United brazil válogatott középpályása ugyanis bejelentette, hogy a szezon végén távozik a csapattól.

A februárban már 34. születésnapját ünneplő brazil klasszis 2022 augusztusában igazolt a Manchester Unitedhez a Real Madridtól, azóta 146 mérkőzésen lépett pályára és 21 gólt szerzett. Casemiro 2023-ban Ligakupát nyert a Vörös Ördögökkel, ráadásul a döntőben gólt is szerzett, illetve kétszer játszott FA-kupa-döntőt, de csak 2024-ben tudta megnyerni a sorozatot. Az ötszörös BL-győztes középpályás emellett tagja volt annak a csapatnak, amely a tavalyi szezonban az Európa-liga döntőjéig menetelt.

Casemiro a szezon végén elhagyja a Manchester Unitedet
Fotó: PETER POWELL / AFP

Casemiro elköszönt a Manchester United szurkolóitól

A rutinos brazil játékos szerződése az idei szezon végén jár le, s bár a Unitednek opciója volt a hosszabbításra, végül a klubnál úgy döntöttek, hogy nem élnek ezzel a lehetőséggel, mivel a következő szezonra fiatalítani szeretnének a középpályájukon. A Sky Sports értesülései szerint a United nyári kiszemeltjei között van a Brighton kameruni válogatott játékosa, Carlos Baleba, a Nottingham Forestben szereplő Elliot Anderson és a Crystal Palace sztárja, Adam Wharton is.

A MU csütörtökön jelentette be hivatalos honlapján, hogy Casemiro nyáron távozik a klubtól. A döntés abból a szempontból nem meglepő, hogy Casemiro az egyik legjobban kereső játékos a keretben, így a távozásával komoly összeg szabadulhat fel. 

„Egész életemben velem lesznek az itt szerzett élmények. Attól a naptól kezdve, hogy beléptem ebbe a gyönyörű stadionba, éreztem az Old Trafford szenvedélyét és azt a szeretetet, amelyben már osztozom a szurkolóinkkal. De még nincs itt a búcsú ideje, van még néhány közös hónapunk arra, hogy újabb szép emlékeket gyűjtsünk. Továbbra is mindent bele fogok adni, hogy segítsem a klubot” – idézi a klubhonlap a 33 éves brazil középpályást.

A januárban edzőváltáson átesett Manchester United jelenleg az Európa-liga-indulást érő ötödik helyen áll a Premier League-ben, vasárnap a listavezető Arsenal otthonába látogat.

