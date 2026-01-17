A Premier League-ben második helyen álló Machester City minden sorozatot figyelembe véve ugyan 13 meccse veretlen, de a 2026-os naptári évben még nem nyert bajnokit, akárcsak a szombati riválisa, a Manchester United.

Legutóbb a Brighton ellen szenvedett kiábrándító ereséget a Manchester United

Fotó: PETER POWELL / AFP

Pep Guardiola együttese a Sunderland, a Chelsea és a Brighton ellen is csak döntetlenre végzett, így hatpontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben. Az elmúlt években a domináns játékstílusa miatt a „cápacsapat” becenevet megkapó Citynek a bajnoki címért folytatott versenyfutásban kulcsfontosságú lesz a hétvégi derbi, ezzel szemben a Unitednél már most a szezon megmentése a cél.

Emberemlékezet óta nem volt ilyen rövid szezonja a Manchester Unitednek

A Manchester United jelenleg a hetedik helyen áll a Premier League-ben, ami korántsem katasztrófa, legalábbis az elmúlt idényhez képest. A következő napokban viszont pokolian nehéz meccsek jönnek, előbb a Manchester Cityt fogadja, majd a listavezető Arsenal otthonába látogat, vagyis január végére könnyen a tabella második felében találhatja magát a csapat. Márpedig a klub számára létszükséglet lenne, hogy a Bajnokok Ligája-indulást jelentő első négy hely egyikén végezzen, de legrosszabb esetben is az ötödiken, ami Európa-liga-szereplést jelentene a következő idényben.

A csapatkapitány Bruno Fernandes reakciója sokat elárul a Unitednél uralkodó helyzetről

Fotó: PETER POWELL / AFP

Mivel az előző szezonban a klub nem kvalifikálta magát egyik európai kupasorozatba sem, a Brighton elleni FA-kupa kieséssel eldőlt, hogy a jelenlegi szezonban már egyetlen kupasorozatban sincs versenyben. Ez igencsak nagy kudarc a szezon ezen szakaszában, mivel az elmúlt három évben mindig döntős volt a csapat valamelyik kupasorozatban, ráadásul

az 1981/82-es szezon óta először fordult elő, hogy a Manchester United már az első meccs után búcsúzni kényszerült mindkét nagy hazai kupasorozattól, a Ligakupától és az FA-kupától is.

A korai kupabúcsúk miatt az is biztossá vált, hogy az MU mindössze 40 tétmérkőzéssel fogja zárni az idei szezont (tavaly 60 meccset játszott), ami 111 éve a legkevesebb. Az 1914/15-ös idényben 39 meccset játszottak a Vörös Ördögök, igaz akkoriban még nem létezett a Ligakupa, de az FA-kupából ugyancsak az első fordulóban estek ki. A bajnokságban akkor a 18. helyen végzett a csapat, mindössze két ponttal elkerülve a kiesést.