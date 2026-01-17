A Premier League-ben második helyen álló Machester City minden sorozatot figyelembe véve ugyan 13 meccse veretlen, de a 2026-os naptári évben még nem nyert bajnokit, akárcsak a szombati riválisa, a Manchester United.
Pep Guardiola együttese a Sunderland, a Chelsea és a Brighton ellen is csak döntetlenre végzett, így hatpontos hátrányban van a listavezető Arsenallal szemben. Az elmúlt években a domináns játékstílusa miatt a „cápacsapat” becenevet megkapó Citynek a bajnoki címért folytatott versenyfutásban kulcsfontosságú lesz a hétvégi derbi, ezzel szemben a Unitednél már most a szezon megmentése a cél.
Emberemlékezet óta nem volt ilyen rövid szezonja a Manchester Unitednek
A Manchester United jelenleg a hetedik helyen áll a Premier League-ben, ami korántsem katasztrófa, legalábbis az elmúlt idényhez képest. A következő napokban viszont pokolian nehéz meccsek jönnek, előbb a Manchester Cityt fogadja, majd a listavezető Arsenal otthonába látogat, vagyis január végére könnyen a tabella második felében találhatja magát a csapat. Márpedig a klub számára létszükséglet lenne, hogy a Bajnokok Ligája-indulást jelentő első négy hely egyikén végezzen, de legrosszabb esetben is az ötödiken, ami Európa-liga-szereplést jelentene a következő idényben.
Mivel az előző szezonban a klub nem kvalifikálta magát egyik európai kupasorozatba sem, a Brighton elleni FA-kupa kieséssel eldőlt, hogy a jelenlegi szezonban már egyetlen kupasorozatban sincs versenyben. Ez igencsak nagy kudarc a szezon ezen szakaszában, mivel az elmúlt három évben mindig döntős volt a csapat valamelyik kupasorozatban, ráadásul
az 1981/82-es szezon óta először fordult elő, hogy a Manchester United már az első meccs után búcsúzni kényszerült mindkét nagy hazai kupasorozattól, a Ligakupától és az FA-kupától is.
A korai kupabúcsúk miatt az is biztossá vált, hogy az MU mindössze 40 tétmérkőzéssel fogja zárni az idei szezont (tavaly 60 meccset játszott), ami 111 éve a legkevesebb. Az 1914/15-ös idényben 39 meccset játszottak a Vörös Ördögök, igaz akkoriban még nem létezett a Ligakupa, de az FA-kupából ugyancsak az első fordulóban estek ki. A bajnokságban akkor a 18. helyen végzett a csapat, mindössze két ponttal elkerülve a kiesést.
Csak összehasonlításként a Ferencváros az idei szezonban már 32 tétmeccset játszott, vagyis a Magyar Kupában és az Európa-ligában elért eredményektől függően legrosszabb esetben is 50 mérkőzés fölött lesz a szezon végén. A megcsappant meccsnapok leginkább a bevételekben okozhatnak problémát. Mivel a csapat számára az FA-kupa negyedik és ötödik fordulója között több mint tíz nap marad üresen, így felmerült annak a lehetősége is, hogy a pénzügyi helyzet stabilizálása miatt a klub egy szezonközi szaúd-arábiai turnét szervez erre az időszakra.
Győzelemmel mutatkozna be a United új edzője
Mindezek mellett még aggasztóbb lehet a szurkolók számára a csapat formája. A kirúgott Rúben Amorimot ideiglenesen Darren Fletcher, az ifjúsági csapat edzője váltotta, viszont az eredmények a skót szakemberrel sem javultak. A csapat a legutóbbi hét tétmeccséből mindössze egyet nyert meg. Hét közben aztán a United kinevezte új vezetőedzőjét, így Michael Carrick vette át az irányítást a szezon végéig. A játékosként a klubot 12 évig szolgáló Carrick 2021. november 21. és december 2. között három meccs erejéig már ült a kispadon és ideiglenes megbízatása során veretlen maradt.
Az angol szakember eddig csak a másodosztályú Middlesbrough csapatánál dolgozott vezetőedzőként, ahol 136 mérkőzésen dirigált. Első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-elődöntőbe vezette a csapatot.
„A fiúk jó formában vannak. Érzem a csapatban az energiát, még ha nem is olyan frissek, mint amire számítottam. Természetesen örülök, hogy itt lehetek. Egyféleképpen akarok dolgozni a sikerért, keményen, és szeretném élvezni azt, amit csinálunk. A fiúk beletették a munkát a hétközi edzésekbe, szóval szerintem készen állunk” – jelentette ki az új edző.
Michael Carricket nem zavarják a fanyalgó kritikusok
Carrick bemutatkozását nagy várakozás övezi, különösen, hogy a városi rivális Manchester City lesz az ellenfél. A közelmúltbeli gyenge forma és siralmas szezon ellenére a csapat időnként megnehezítette az ellenfelek dolgát, különösen az Old Traffordon. Az MU a legutóbbi tíz hazai bajnokijából mindössze kettőn szenvedett vereséget ebben a szezonban.
Carrick kinevezését vegyes fogadtatás övezte, a manchesteriek legendája, a mindig kritikus Roy Keane most is nyers véleményt fogalmazott meg.
Ha Carrick nem teljesít jól, majd a felesége beugrik a helyére, úgyis nagy a szája. Valószínűleg a csapatértekezleteket is ő tartja majd”
– szúrt oda az egykori ír középpályás. A csípős megjegyzés alighanem Lisa Carrick korábbi kritikájának szólt, amikor a 2014-es Olympiakosz elleni BL-vereség után férjét megvédve seggfejnek nevezte Keane-t a közösségi médiában.
A Uniteddel játékosként öt bajnoki aranyérmet, Bajnokok Ligája-, Európa-liga- és FA Kupa-címet nyert szakember a pénteki sajtótájékoztatóján visszavágott és elmondta, nem érzi magán a nyomást a klub olyan korábbi játékosai miatt, mint Roy Keane vagy Gary Neville, akik rendszeresen fogalmaznak meg éles kritikákat a csapattal szemben.
„Nem helyeznek rám különösebben nagy nyomást, legalábbis én ezt nem érzékelem. Tudom, hogy ez a dolguk, és azt is, hogy sokaknak megvan a véleménye, ami nem mindig pozitív.
Ha már nyomásgyakorlásról beszélünk, a munkám szempontjából teljesen lényegtelen, hogy mit beszélnek. Már most tudom, hogy min akarok változtatni, és milyen játékot várok el a csapattól. Teljesen normális, hogy szólásszabadság van, de ezekre a kritikákra nem fogok túl nagy figyelmet fordítani.
Nem az én dolgom, az enyém az, hogy sikeressé tegyem a csapatot és a stábbal, valamint a játékosokkal közösen mindent megtegyünk ezért a klubért. Ez a mi felelősségünk” – mondta a 44 éves szakember, aki hangsúlyozta, tisztában van azzal, milyen helyzetben van a klub, azonban rendkívül hálás, amiért őt bízták meg a feladattal, hogy kihúzza a gödörből a szebb napokat is megélt angol rekordbajnokot.
Carrick számára jó hír, hogy az Afrika-kupáról visszatérő Bryan Mbeumo és Amad Diallo játékára is számíthat a hétvégén, akárcsak az, hogy a gyenge szezonkezdet után Benjamin Sesko magára talált, a szlován csatár a legutóbbi két meccsén háromszor volt eredményes.
Nagy kérdés lesz az is, hogy Carrick milyen felállásban küldi majd pályára csapatát szombaton. Korábban a Championship-csapatnál támadó, a labdabirtokláson alapuló 4-2-3-1-es taktikát alkalmazta, ám könnyen lehet, hogy Pep Guardiola bombaerős csapata ellen kockázatos lenne egy ilyen váltás, különösen az olyan szélvészgyors szélsőkkel szemben, mint a télen igazolt Antoine Semenyo, vagy Jérémy Doku.
A Manchester City viszont korántsem brillírozik idegenben, mivel az az eddigi tíz mérkőzéséből csak ötöt nyert meg, hármat elveszített. Az utóbbi időkben viszont domináltak a manchesteri rangadókon, így kilenc meccs óta veretlenek a Uniteddel szemben, sőt a legutóbbi négy meccsükből hármat is megnyertek az Old Traffordon.
A United formája alapján már egy döntetlen is bravúrral érne fel, különösen, hogy utoljára közel hat éve, 2020 márciusában tudták otthon tartani a három pontot a városi rivális ellen, sőt a Premier League indulása óta a Manchester Citynél többször egyetlen csapat sem nyert az Álmok Színházában.
Mire megy a fáradt Haaland a PL egyik leggyengébb védelme ellen?
Bár a Manchester United több mint 200 millió fontot költött a nyáron, a védelem továbbra is a sebezhető. A legutóbbi 15 meccséből csak egyet tudott lehozni kapott gól nélkül, miközben 21 forduló alatt 32 gólt kapott – ennél többet csak az utolsó hat csapat.
Ezzel szemben az angol labdarúgó-bajnokság idei szezonjában a második helyen álló Manchester City szerezte a legtöbb gólt, szám szerint 45-öt, ennek pedig közel felét a Premier League góllövőlistáját jelenleg 20 találattal vezető Erling Haaland jegyzett. A norvég csatár viszont az elmúlt hetekben gyenge formát mutatott, legutóbbi hat tétmeccséből csak egyszer volt eredményes, akkor is tizenegyesből. Pep Guardiola szerint ennek a zsúfolt menetrend az oka, mivel a támadó kimerült. Lévén, hogy az egyiptomi Omar Marmus az elmúlt hetekben az Afrika-kupán szerepelt, így Haaland pihentetésére nem volt kellő alternatívája a katalán szakembernek.
Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere a szombati meccs előtt elmondta, kizárólag a saját játékukra koncentrál, mivel nem tudja, mire is számíthat az újjáalakuló Manchester Unitedtől.
„Ha nincs sok információd az ellenfélről, akkor csak saját magaddal tudsz foglalkozni. Lehetnek elképzeléseim az alapján, hogy Michael mit csinált a Middlesbrough-nál, vagy a Manchester Unitednél, de a taktika a pályán lévő játékosoknak szól, és most nem a Middlesbrough lesz az ellenfél” – mondta a Cityvel hatszoros angol bajnok edző.
Bár azóta, hogy a City 2016-ban kinevezte Guardiolát, a Unitedet kilenc különböző edző irányította. A spanyol szakember szerint ez azonban semmit sem jelent.
„Ha nem nyersz, kirúgnak. Engem is kirúgnának, ha nem nyernénk folyamatosan, de szerencsére sokszor nyertünk, ezért ülhetek még most is itt. Nincs más titok. Más csapatnál a tavalyi szezon után már valószínűleg kirúgtak volna. A vezetőség türelmes, talán a korábbi sikerek miatt – mondta Guardiola.
Bár Guardiola a pénteki sajtótájékoztatóján nem reagált rá, sajtóhírek szerint a City megállapodott a Crystal Palace-szal az angol válogatott hátvéd, Marc Guehi leigazolásáról. A City nagyjából 20 millió fontot fog fizetni a Liverpool által is kiszemelt védőért, aki öt és fél éves szerződést köt új csapatával.
Ami a hiányzókat illeti, a Unitednél hátproblémák miatt Matthijs de Ligt és az Afrika-kupán szereplő Nusszair Mazraoui biztosan nem léphet pályára, a Citynél viszont több sérült is van, így Savinho, John Stones, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Nico González és Oscar Bobb is kihagyja a meccset.
A találkozó szombaton 13.30 órakor kezdődik az Old Traffordon, a mérkőzés játékvezetője Anthony Taylor lesz.
