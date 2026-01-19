Live
Antonio Conte, az bajnoki címvédő Napoli edzője keményen bírálta a Manchester Unitedtől kirúgott Rúben Amorimot. Conte arrogánsnak nevezte a portugál szakembert, aki a merev módszerei miatt nem volt hajlandó alkalmazkodni egy olyan remek futballistához, mint Rasmus Højlund, aki a Manchester Unitedtól való távozása után kivirult a Serie A-ban.

Rasmus Højlund 2023 nyarán érkezett Angliába, a Manchester United 78 millió eurót fizetett a 191 centis csatárért az Atalantának. A dán támadó azonban nem találta a helyét az Old Traffordon, 95 meccsen mindössze 26 gólt lőtt és hat gólpasszt adott. 

Rasmus Højlund nem volt túl sikeres a Manchester Unitednál
Fotó: Oli Scarff/AFP

Højlund tavaly nyáron távozott a Manchester Unitedtól, miután Rúben Amorim, a csapat akkor edzője közölte vele, hogy nem számít rá a jövőben. 

Conte beleszállt Manchester Unitednál megbukott edzőbe

A 22 éves csatár egy kötelező vásárlási opciót tartalmazó kölcsönszerződés keretében az olasz bajnok Napoli csapatához került, Antonio Conte irányítása alatt pedig valósággal kivirágzott a Serie A-ban. Az idei szezonban már 25 meccsen kilenc találatnál jár, és a Napoli egyik legfontosabb játékosává kezdi kinőni magát. 

ROME, ITALY - JANUARY 4 : Head Coach Antonio Conte of SSC Napoli follows the Italian Serie A soccer match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on January 4,2025 in Rome, Italy. Claudio Pasquazi / Anadolu (Photo by Claudio Pasquazi / Anadolu via AFP)
Conte irányítása alatt Højlund remekül teljesít a Napoliban
Fotó: Claudio Pasquazi/Anadolu via AFP

Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Napoli edzője, aki kőkeményen beleszállt a Manchester Unitedtól azóta kirúgott Rúben Amorimba

Manapság néhány fiatal edző rendkívül arrogáns, és nem akar alkalmazkodni. Látnak egy fiatal csatárt, aki küszködik, és ahelyett, hogy fejlesztenék, inkább csak hibáztatják. Mindig panaszkodnak, és mindenkit okolnak, csak saját magukat nem, mert számukra mindent ezüsttálcán kínálnak fel”

 – mondta Conte, akinek a csapata a 21. fordulót követően a harmadik helyen áll a Serie A-ban. 

