Rasmus Højlund 2023 nyarán érkezett Angliába, a Manchester United 78 millió eurót fizetett a 191 centis csatárért az Atalantának. A dán támadó azonban nem találta a helyét az Old Traffordon, 95 meccsen mindössze 26 gólt lőtt és hat gólpasszt adott.

Rasmus Højlund nem volt túl sikeres a Manchester Unitednál

Fotó: Oli Scarff/AFP

Højlund tavaly nyáron távozott a Manchester Unitedtól, miután Rúben Amorim, a csapat akkor edzője közölte vele, hogy nem számít rá a jövőben.

Conte beleszállt Manchester Unitednál megbukott edzőbe

A 22 éves csatár egy kötelező vásárlási opciót tartalmazó kölcsönszerződés keretében az olasz bajnok Napoli csapatához került, Antonio Conte irányítása alatt pedig valósággal kivirágzott a Serie A-ban. Az idei szezonban már 25 meccsen kilenc találatnál jár, és a Napoli egyik legfontosabb játékosává kezdi kinőni magát.

Conte irányítása alatt Højlund remekül teljesít a Napoliban

Fotó: Claudio Pasquazi/Anadolu via AFP

Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Napoli edzője, aki kőkeményen beleszállt a Manchester Unitedtól azóta kirúgott Rúben Amorimba

Manapság néhány fiatal edző rendkívül arrogáns, és nem akar alkalmazkodni. Látnak egy fiatal csatárt, aki küszködik, és ahelyett, hogy fejlesztenék, inkább csak hibáztatják. Mindig panaszkodnak, és mindenkit okolnak, csak saját magukat nem, mert számukra mindent ezüsttálcán kínálnak fel”

– mondta Conte, akinek a csapata a 21. fordulót követően a harmadik helyen áll a Serie A-ban.