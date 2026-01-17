A január elején kirúgott Rúben Amorim helyét két mérkőzés erejéig Darren Fletcher, a Manchester United U18-es csapatának edzője vette át. A héten azonban bejelentették, hogy a szezon végéig a Vörös Ördögök másik legendás játékosa, Michael Carrick irányítja majd a csapatot.
A korábbi Bajnokok Ligája-győztes középpályás 2021 novemberében három meccsre már leülhetett a Manchester United kispadjára, akkor a kirúgott Ole Gunnar Solskjær helyére ugrott be.
A Manchester United lefocizta az Cityt
Carrick legutóbbi szerepvállalása remekül sikerült, vezetésével ugyanis veretlen volt a Manchester United, ráadásul az egykori angol válogatott játékos még egy rangadót is nyerni tudott az Arsenal ellen. Carrick nem volt egyszerű helyzetben, második „regnálása” első meccsét pont a bajnoki címért harcoló Manchester Cityvel kellett vívnia, nem mellesleg Pep Guardiola együttese minden sorozatot figyelembe véve már 13 mérkőzés óta veretlen volt.
A Manchester United remekül kezdte a meccset, már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Bruno Fernandes bal oldali szöglete után Harry Maguire két méterről a felső lécre fejelt. A folytatásban is a Vörös Ördögök voltak aktívabbak, a 22. percben újabb gólt szerezhettek volna, de a ziccerbe kerülő Patrick Dorgu közeli kísérletét Gianluigi Donnarumma bravúrral hárítani tudta.
Ezt követően is sokkal jobban futballozott a Manchester United, amely a 33. percben már be is talált. Egy gyönyörű támadás végén Bruno Fernandes ugratta ki Amad Diallót, az elefántcsontparti szélső megtolta a labdát a kivetődő Donnarumma mellett majd az üres kapuba lőtt. A gólját azonban les miatt érvénytelenítette Anthony Taylor játékvezető.
A City első helyzetére egészen a 36. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali szöglet után a 20 éves Max Alleyne bal felső sarokba tartó fejesét Senne Lammens tudta hárítani. Négy perccel később újra betalált a Manchester United. Az argentin Lisandro Martínez hosszú indításával Bruno Fernandes lépett ki ziccerben, elvitte a labdát Donnarumma mellett, majd a becsúszó Nathan Akét is elfektetve az üres kapuba lőtt, de les miatt ezt a találatot is érvénytelenítették.
A fordulás után is teljesen veszélytelen volt a Manchester City, a United pedig két óriási helyzetet is elpuskázott. Az 57. percben Diallo 12 méteres lövését Donnarumma csak ütni tudta, a kipattanóra érkező Casemirónak pedig csak a lapuba kellett volna lőnie a földön fekvő olasz kapus fölött, azonban a brazil játékos túl hanyag módon pöckölt bele a labdába, ami aztán elakadt a City kapusában.
Hat perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a Manchester City kapusa. Bruno Fernandes kapu elé betekert labdájára Bryan Mbeumo érkezett a hosszún, aki hat méterről kapura belsőzött, Donnarumma azonban ki tudta ütni a kameruni támadó közeli lövését.
A 65. percben aztán a kameruni támadó javítani tudta korábbi hibáját. Egy labdaszerzés után létszámfölényes kontratámadás vezetett a Manchester United, a labdát felcipelő Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Mbeumo elé, aki 13 méterről a bal alsóba lőtt (1-0), ezzel megszerezte a vezetést a Manchester United.
- Bryan Mbeumo a hetedik gólját lőtt az idei Premier League-szezonban.
A bekapott gól után a Manchester City nem tudott váltani, a United pedig a 76. percben eldöntötte az összecsapást. A csereként beállt Matheus Cunha belőtt egy labdát a kapu elé, a berobbanó Patrick Dorgu pedig megelőzte a bámészkodó Rico Lewist, és öt méterről a kapu bal oldalába belsőzött (2-0).
Az utolsó szűk húsz percben a Manchester City ment előre, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a United kapuja előtt. Ráadásul a Vörös Ördögök a 90. percben még növelhették is volna az előnyüket, de Amad Diallo ziccerre a bal kapufán csattant.
A hosszabbításban aztán harmadszor is felrobbant az Old Trafford. Egy kiugratás után a brazil Matheus Cunha lövés helyett a balján érkező Mason Mounthoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie. A United harmadik találatát azonban les miatt elvették, így maradt a kétgólos különbség.
A Manchester United ezzel a győzelemmel pontszámban beérte a negyedik helyen álló Liverpoolt. A City ugyan maradt a második helyen, azonban kilencpontosra nőhet a hátránya, ha az Arsenal szombat este legyőzi a Nottingham Forestet.
Premier League, 22. forduló:
Manchester United-Manchester City 2-0 (0-0)
gólszerzők: Mbeumo (65.), Dorgu (76.)
