A január elején kirúgott Rúben Amorim helyét két mérkőzés erejéig Darren Fletcher, a Manchester United U18-es csapatának edzője vette át. A héten azonban bejelentették, hogy a szezon végéig a Vörös Ördögök másik legendás játékosa, Michael Carrick irányítja majd a csapatot.

Az idény végéig Michael Carrick irányítja a Manchester United együttesét

Fotó: Darren Staples/AFP

A korábbi Bajnokok Ligája-győztes középpályás 2021 novemberében három meccsre már leülhetett a Manchester United kispadjára, akkor a kirúgott Ole Gunnar Solskjær helyére ugrott be.

A Manchester United lefocizta az Cityt

Carrick legutóbbi szerepvállalása remekül sikerült, vezetésével ugyanis veretlen volt a Manchester United, ráadásul az egykori angol válogatott játékos még egy rangadót is nyerni tudott az Arsenal ellen. Carrick nem volt egyszerű helyzetben, második „regnálása” első meccsét pont a bajnoki címért harcoló Manchester Cityvel kellett vívnia, nem mellesleg Pep Guardiola együttese minden sorozatot figyelembe véve már 13 mérkőzés óta veretlen volt.

A Manchester United remekül kezdte a meccset, már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Bruno Fernandes bal oldali szöglete után Harry Maguire két méterről a felső lécre fejelt. A folytatásban is a Vörös Ördögök voltak aktívabbak, a 22. percben újabb gólt szerezhettek volna, de a ziccerbe kerülő Patrick Dorgu közeli kísérletét Gianluigi Donnarumma bravúrral hárítani tudta.

Amad Diallo néhány centivel volt csak lesen a gólja előtt

Fotó: Darren Staples/AFP

Ezt követően is sokkal jobban futballozott a Manchester United, amely a 33. percben már be is talált. Egy gyönyörű támadás végén Bruno Fernandes ugratta ki Amad Diallót, az elefántcsontparti szélső megtolta a labdát a kivetődő Donnarumma mellett majd az üres kapuba lőtt. A gólját azonban les miatt érvénytelenítette Anthony Taylor játékvezető.

A City első helyzetére egészen a 36. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali szöglet után a 20 éves Max Alleyne bal felső sarokba tartó fejesét Senne Lammens tudta hárítani. Négy perccel később újra betalált a Manchester United. Az argentin Lisandro Martínez hosszú indításával Bruno Fernandes lépett ki ziccerben, elvitte a labdát Donnarumma mellett, majd a becsúszó Nathan Akét is elfektetve az üres kapuba lőtt, de les miatt ezt a találatot is érvénytelenítették.