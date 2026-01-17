Live
Az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának nyitómérkőzésén az edzőváltáson átesett Manchester United 2-0-ra legyőzte a városi rivális Manchester Cityt az Old Traffordon. A Manchester United mindenkit meglepett a játékával, ugyanis Michael Carrick csapata nemcsak győzött, hanem valósággal lefocizta a Manchester City együttesét.

A január elején kirúgott Rúben Amorim helyét két mérkőzés erejéig Darren Fletcher, a Manchester United U18-es csapatának edzője vette át. A héten azonban bejelentették, hogy a szezon végéig a Vörös Ördögök másik legendás játékosa, Michael Carrick irányítja majd a csapatot. 

Az idény végéig Michael Carrick irányítja a Manchester United együttesét
Az idény végéig Michael Carrick irányítja a Manchester United együttesét
Fotó: Darren Staples/AFP

A korábbi Bajnokok Ligája-győztes középpályás 2021 novemberében három meccsre már leülhetett a Manchester United kispadjára, akkor a kirúgott Ole Gunnar Solskjær helyére ugrott be. 

A Manchester United lefocizta az Cityt

Carrick legutóbbi szerepvállalása remekül sikerült, vezetésével ugyanis veretlen volt a Manchester United, ráadásul az egykori angol válogatott játékos még egy rangadót is nyerni tudott az Arsenal ellen. Carrick nem volt egyszerű helyzetben, második „regnálása” első meccsét pont a bajnoki címért harcoló Manchester Cityvel kellett vívnia, nem mellesleg Pep Guardiola együttese minden sorozatot figyelembe véve már 13 mérkőzés óta veretlen volt. 

A Manchester United remekül kezdte a meccset, már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Bruno Fernandes bal oldali szöglete után Harry Maguire két méterről a felső lécre fejelt. A folytatásban is a Vörös Ördögök voltak aktívabbak, a 22. percben újabb gólt szerezhettek volna, de a ziccerbe kerülő Patrick Dorgu közeli kísérletét Gianluigi Donnarumma bravúrral hárítani tudta. 

Manchester United's Ivorian forward #16 Amad Diallo scores from an offside position during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Amad Diallo néhány centivel volt csak lesen a gólja előtt
Fotó: Darren Staples/AFP

Ezt követően is sokkal jobban futballozott a Manchester United, amely a 33. percben már be is talált. Egy gyönyörű támadás végén Bruno Fernandes ugratta ki Amad Diallót, az elefántcsontparti szélső megtolta a labdát a kivetődő Donnarumma mellett majd az üres kapuba lőtt. A gólját azonban les miatt érvénytelenítette Anthony Taylor játékvezető. 

A City első helyzetére egészen a 36. percig kellett várni. Ekkor egy jobb oldali szöglet után a 20 éves Max Alleyne bal felső sarokba tartó fejesét Senne Lammens tudta hárítani. Négy perccel később újra betalált a Manchester United. Az argentin Lisandro Martínez hosszú indításával Bruno Fernandes lépett ki ziccerben, elvitte a labdát Donnarumma mellett, majd a becsúszó Nathan Akét is elfektetve az üres kapuba lőtt, de les miatt ezt a találatot is érvénytelenítették. 

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts after seeing the flag raised after he thought he had scored during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Bruno Fernandes nem akarta elhinni, hogy elvették a gólját
Fotó: Darren Staples/AFP

A fordulás után is teljesen veszélytelen volt a Manchester City, a United pedig két óriási helyzetet is elpuskázott. Az 57. percben Diallo 12 méteres lövését Donnarumma csak ütni tudta, a kipattanóra érkező Casemirónak pedig csak a lapuba kellett volna lőnie a földön fekvő olasz kapus fölött, azonban a brazil játékos túl hanyag módon pöckölt bele a labdába, ami aztán elakadt a City kapusában. 

Hat perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a Manchester City kapusa. Bruno Fernandes kapu elé betekert labdájára Bryan Mbeumo érkezett a hosszún, aki hat méterről kapura belsőzött, Donnarumma azonban ki tudta ütni a kameruni támadó közeli lövését. 

Manchester United's Brazilian midfielder #18 Casemiro (C) reacts to a missed chance as Manchester City's Italian goalkeeper #25 Gianluigi Donnarumma (L) celebrates during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Gianluigi Donnarumma sokáig meccsben tartotta a Cityt
Fotó: Darren Staples/AFP

A 65. percben aztán a kameruni támadó javítani tudta korábbi hibáját. Egy labdaszerzés után létszámfölényes kontratámadás vezetett a Manchester United, a labdát felcipelő Bruno Fernandes tökéletes labdát tálalt Mbeumo elé, aki 13 méterről a bal alsóba lőtt (1-0), ezzel megszerezte a vezetést a Manchester United. 

  • Bryan Mbeumo a hetedik gólját lőtt az idei Premier League-szezonban.
Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo (R) celebrates with Manchester United's Ivorian forward #16 Amad Diallo (L) after scoring the opening goal during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United teljesen megérdemelten szerzett vezetést
Fotó: Darren Staples/AFP

A bekapott gól után a Manchester City nem tudott váltani, a United pedig a 76. percben eldöntötte az összecsapást. A csereként beállt Matheus Cunha belőtt egy labdát a kapu elé, a berobbanó Patrick Dorgu pedig megelőzte a bámészkodó Rico Lewist, és öt méterről a kapu bal oldalába belsőzött (2-0)

Az utolsó szűk húsz percben a Manchester City ment előre, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a United kapuja előtt. Ráadásul a Vörös Ördögök a 90. percben még növelhették is volna az előnyüket, de Amad Diallo ziccerre a bal kapufán csattant.

Manchester United's Danish defender #13 Patrick Dorgu (R) celebrates with teammates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United hónapok óta nem futballozott olyan jól, mint most a City ellen
Fotó: Darren Staples/AFP

A hosszabbításban aztán harmadszor is felrobbant az Old Trafford. Egy kiugratás után a brazil Matheus Cunha lövés helyett a balján érkező Mason Mounthoz passzolt, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie. A United harmadik találatát azonban les miatt elvették, így maradt a kétgólos különbség. 

A Manchester United ezzel a győzelemmel pontszámban beérte a negyedik helyen álló Liverpoolt. A City ugyan maradt a második helyen, azonban kilencpontosra nőhet a hátránya, ha az Arsenal szombat este legyőzi a Nottingham Forestet. 

Premier League, 22. forduló:
Manchester United-Manchester City 2-0 (0-0)
gólszerzők: Mbeumo (65.), Dorgu (76.)

