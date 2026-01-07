Live
Oliver Glasner, a Crystal Palace vezetőedzője szerint semmi értelme annak, hogy a megüresedett manchesteri kispaddal kapcsolatban felmerülő pletykákról beszéljen. Az osztrák szakember nevét már nyáron is szóba hozták a Manchester Uniteddal, most pedig a portugál Rúben Amorim kirúgása után ismét életre kelt a pletyka.

A Manchester United hétfőn délelőtt kirúgta a 2024 novemberében kinevezett Rúben Amorimot. A portugál szakember óriási baklövés volt a klub részéről, 63 tétmeccsből mindössze 25-öt tudott megnyerni, a Premier League-ben pedig 1.23-as pontátlagra volt képes csapatával. 

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Manchester United and Everton at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 24, 2025. Everton won the game 1-0. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rúben Amorim bő egy évig bírta a Manchester United kispadján
Fotó: AFP/Darren Staples

Amorim kirúgása után a Manchester Unitednál ismét felmerült Oliver Glasner neve, azonban az osztrák szakember elhárította a manchesteri állással kapcsolatos kérdéseket.

Ki lesz a Manchester United edzője?

Glasnert 2024 februárjában nevezték ki a Crystal Palace élére, azóta pedig óriási dolgokat ért el a dél-londoni csapattal, amely korábban a kiesés elől menekült. Az osztrák edző tavaly májusban megnyerte csapatával az FA-kupát, ami a klub 121 éves fennállásának első trófeája volt. 

Nem mellesleg a Palace a 2024/25-ös szezonban klubrekordot jelentő 53 pontot szerzett a Premier League-ben, augusztusban pedig a bajnoki címvédő Liverpoolt is legyőzte az angol Szuperkupa-mérkőzésen.

Glasner szerződése nyárig érvényes a Palace-szal, és már többször is utalt arra, hogy a zsúfolt versenynaptár miatt még folytattak tárgyalásokat Steve Parish elnökkel arról, hogy marad-e a megállapodás lejárta után.

A fogadóirodáknál 4 az 1-hez az esélye, hogy Glasner lesz a Manchester United edzője. Az osztrák szakember azonban nem akart erről beszélni az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzés előtt sajtótájékoztatón. 

„Én nem fogadhatok, így nem is figyelem az ilyen dolgokat. És belső információkat sem adhatok. Én a Crystal Palace menedzsere vagyok. Időpazarlás, hogy erről további kérdéseket tegyenek fel nekem” – idézi a The Athletic Glasnert, aki azért a folytatásban már ködösebben fogalmazott. 

Bármikor alá lehet írni egy új szerződést. A Premier League-ben voltak edzők, akik ezt tavaly megtették, mostanra pedig már nincsenek is a helyükön. Lehet trófeákat nyerni, aztán egy-kettőre lapátra tesznek. Egy szerződés hossza nem jelent semmit” 

– folytatta az osztrák szakember, aki utalhatott arra is, hogy Enzo Marescát az után rúgták ki a Chelsea-től, hogy tavaly megnyerte a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is. 

Crystal Palace's Austrian manager Oliver Glasner poses with the trophy after the English FA Cup final football match between Crystal Palace and Manchester City at Wembley stadium in London, on May 17, 2025. Crystal Palace beat Manchester City 1-0 in the FA Cup final at Wembley on Saturday to win the first major trophy in the club's history. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Oliver Glasner történelmet írt a Crystal Palace edzőjeként 
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A Crystal Palace elnöke egy múlt hónapban adott interjúban úgy fogalmazott, hogy nem egyszerű most Glasner szerződéséről tárgyalni.

A szezon sűrűjében vagyunk, ő pedig szeretné látni, valóban ez-e az a hely, ahol maradni akar, és hogy a körülmények megfelelőek-e számára. Tudom, hogy sokan rendkívül szeretnék, hogy maradjon, és én is nagyon szeretném, ha maradna. Reméljük, hogy a számunkra kívánatos eredmény születik, de minden más eshetőségre is felkészülünk” 

– mondta Steve Parish, a dél-londoni klub elnöke. 

