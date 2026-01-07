A Manchester United hétfőn délelőtt kirúgta a 2024 novemberében kinevezett Rúben Amorimot. A portugál szakember óriási baklövés volt a klub részéről, 63 tétmeccsből mindössze 25-öt tudott megnyerni, a Premier League-ben pedig 1.23-as pontátlagra volt képes csapatával.

Rúben Amorim bő egy évig bírta a Manchester United kispadján

Fotó: AFP/Darren Staples

Amorim kirúgása után a Manchester Unitednál ismét felmerült Oliver Glasner neve, azonban az osztrák szakember elhárította a manchesteri állással kapcsolatos kérdéseket.

Ki lesz a Manchester United edzője?

Glasnert 2024 februárjában nevezték ki a Crystal Palace élére, azóta pedig óriási dolgokat ért el a dél-londoni csapattal, amely korábban a kiesés elől menekült. Az osztrák edző tavaly májusban megnyerte csapatával az FA-kupát, ami a klub 121 éves fennállásának első trófeája volt.

Nem mellesleg a Palace a 2024/25-ös szezonban klubrekordot jelentő 53 pontot szerzett a Premier League-ben, augusztusban pedig a bajnoki címvédő Liverpoolt is legyőzte az angol Szuperkupa-mérkőzésen.

Glasner szerződése nyárig érvényes a Palace-szal, és már többször is utalt arra, hogy a zsúfolt versenynaptár miatt még folytattak tárgyalásokat Steve Parish elnökkel arról, hogy marad-e a megállapodás lejárta után.

A fogadóirodáknál 4 az 1-hez az esélye, hogy Glasner lesz a Manchester United edzője. Az osztrák szakember azonban nem akart erről beszélni az Aston Villa elleni bajnoki mérkőzés előtt sajtótájékoztatón.

„Én nem fogadhatok, így nem is figyelem az ilyen dolgokat. És belső információkat sem adhatok. Én a Crystal Palace menedzsere vagyok. Időpazarlás, hogy erről további kérdéseket tegyenek fel nekem” – idézi a The Athletic Glasnert, aki azért a folytatásban már ködösebben fogalmazott.

Bármikor alá lehet írni egy új szerződést. A Premier League-ben voltak edzők, akik ezt tavaly megtették, mostanra pedig már nincsenek is a helyükön. Lehet trófeákat nyerni, aztán egy-kettőre lapátra tesznek. Egy szerződés hossza nem jelent semmit”

– folytatta az osztrák szakember, aki utalhatott arra is, hogy Enzo Marescát az után rúgták ki a Chelsea-től, hogy tavaly megnyerte a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is.