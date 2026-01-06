Live
Rúben Amorim kirúgása után a Manchester United ismét edzőt keres. A szerda esti Burnley elleni mérkőzésen ideiglenes edzőként még biztosan Darren Fletcher ül majd a kispadon, azonban könnyen lehet, hogy a szezon végéig a norvég Ole Gunnar Solskjaer kapja meg a Manchester United irányítását.

A Manchester United hétfőn jelentette be a portugál Rúben Amorim kirúgását, ezt követően pedig eldőlt a csapat korábbi játékosa, a jelenleg a fiatalokért felelős Darren Fletcher irányít majd a szerdai Burnley elleni meccsen. 

Rúben Amorim bő egy éven keresztül volt a Manchester United edzője
Rúben Amorim bő egy éven keresztül volt a Manchester United edzője
Fotó: Oli Scarff/AFP

A portugál edző kirúgása után az kommunikálták az Old Traffordon, hogy a szezon végéig megbízott vezetőedző irányíthatja majd a csapatot. Sokan azt hittek, ez a személy Darren Fletcher lehet, azonban most egy nagy visszatérő neve is bekerült a kalapba.

Visszatér a babaarcú gyilkos a Manchester Unitedhez?

A The Athletic azt írja, hogy a Manchester United kedden tárgyalásokat kezdeményezett a norvég Ole Gunnar Solskjaerral, hogy a szezon végéig vállalja el a csapat irányítását. 

Solskjaer élő legenda az Old Traffordon, hiszen játékosként 1996 és 2007 között 366 meccsen lépett pályára a Manchester United színeiben, 1999-ben pedig az ő góljával nyerte meg az angol csapat a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-döntőt.

Roy Keane (L) #16 of Manchester United congratulates Ole Gunnar Solskjaer #20 after Solskjaer's goal against Celtic in the first half of their game 22 July, 2003 at Seahawks Stadium in Seattle, Washington. (Stephen Dunn/Getty Images/AFP) -FOR NEWSPAPERS AND TV USE ONLY- (Photo by Stephen Dunn / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Ole Gunnar Solskjaer (jobbra) minden lehetséges trófeát megnyert a Manchester Uniteddal
Fotó: Stephen Dunn/Getty Images North America via AFP

Az 52 éves Solskjaer edzőként is dolgozott a Manchester Unitednál. 2018 decemberében José Mourinhót váltotta a kispadon megbízott edzőként, majd olyannyira elkezdtek jönni az eredmények, hogy hosszú távú szerződést kapott és végül egészen 2021 novemberéig irányította a csapatot. 

A norvég edző nem is volt sikertelen, egymás után kétszer is top4-be vezette a Manchester Unitedet, erre Sir Alex Ferguson visszavonulása óta egyetlen edző sem volt képes. 

Jelenleg annyi biztos, hogy a Manchester Unitednál a szezon végéig ideiglenes megoldásban gondolkodnak, Solskjaer pedig Cheshire-ben él, és nyitott a visszatérésre. 

