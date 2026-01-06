A Manchester United hétfőn jelentette be a portugál Rúben Amorim kirúgását, ezt követően pedig eldőlt a csapat korábbi játékosa, a jelenleg a fiatalokért felelős Darren Fletcher irányít majd a szerdai Burnley elleni meccsen.

Rúben Amorim bő egy éven keresztül volt a Manchester United edzője

Fotó: Oli Scarff/AFP

A portugál edző kirúgása után az kommunikálták az Old Traffordon, hogy a szezon végéig megbízott vezetőedző irányíthatja majd a csapatot. Sokan azt hittek, ez a személy Darren Fletcher lehet, azonban most egy nagy visszatérő neve is bekerült a kalapba.

Visszatér a babaarcú gyilkos a Manchester Unitedhez?

A The Athletic azt írja, hogy a Manchester United kedden tárgyalásokat kezdeményezett a norvég Ole Gunnar Solskjaerral, hogy a szezon végéig vállalja el a csapat irányítását.

Solskjaer élő legenda az Old Traffordon, hiszen játékosként 1996 és 2007 között 366 meccsen lépett pályára a Manchester United színeiben, 1999-ben pedig az ő góljával nyerte meg az angol csapat a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-döntőt.

Ole Gunnar Solskjaer (jobbra) minden lehetséges trófeát megnyert a Manchester Uniteddal

Fotó: Stephen Dunn/Getty Images North America via AFP

Az 52 éves Solskjaer edzőként is dolgozott a Manchester Unitednál. 2018 decemberében José Mourinhót váltotta a kispadon megbízott edzőként, majd olyannyira elkezdtek jönni az eredmények, hogy hosszú távú szerződést kapott és végül egészen 2021 novemberéig irányította a csapatot.

A norvég edző nem is volt sikertelen, egymás után kétszer is top4-be vezette a Manchester Unitedet, erre Sir Alex Ferguson visszavonulása óta egyetlen edző sem volt képes.

Jelenleg annyi biztos, hogy a Manchester Unitednál a szezon végéig ideiglenes megoldásban gondolkodnak, Solskjaer pedig Cheshire-ben él, és nyitott a visszatérésre.