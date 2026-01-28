A januárban kinevezett vezetőedző, Michael Carrick nem is kezdhetett volna jobban a kispadon, hiszen két meccsen hat pontot gyűjtött vele a csapat – nem mellesleg a városi rivális Cityt és a listavezető Arsenalt győzte le a Manchester United. A két győzelemmel a 20-szoros rekordbajnok fellépett a Premier League tabelláján a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyre – ehhez, persze az is kellett, hogy a címvédő Liverpool e két fordulóban öt pontot szórt el.

A Manchester Unitednél újra álmodhatnak a BL-indulást érő helyekről

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Bár 111 éve nem volt arra példa, hogy a MU ilyen kevés mérkőzést vívjon egy szezon során – idén már csak 15 bajnokija van hátra – ezt akár még előnyére is fordíthatja a csapat a nemzetközi kupaindulásért vívott harcban, hiszen tavasszal már csak a bajnokságra kell fókuszálnia.

Az elmúlt hetekhez képest jelentősen könnyebb feladat vár Carrick együttesére a következő hónapban: négyszer is londoni csapattal játszanak, de nem a legerősebb kettőből. Február elsején a Fulham látogat az Old Traffordra, majd a Tottenhammel, a West Ham Uniteddal és a Crystal Palace-szal találkoznak, vagyis jó eséllyel még márciusban is a negyedik hely környékén lehetnek.

Bár Carrick szerződése csak a jelenlegi szezon végig szól, nem kizárt, hogy véglegesíteni fogják, ha a pozitív eredmények folytatódnak és sikerül kivívni a BL-indulást.

Évtizedek óta nem látott visszatérésre készül a Manchester United

Ugyan még csak január van, a Unitednél állítólag már most a nyári előszezoni túra szervezésén dolgoznak a háttérben. Az angol sztárcsapat az elmúlt években már-már megszokott módon az Egyesült Államokban készült az új szezonra, ám a 2026-os labdarúgó-világbajnokság – amely június 11. és július 19. között Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában kerül megrendezésre – miatt ez idén nem lehetséges. A vezetőség így vélhetően Európán belül bonyolítja le a nyári túráját.

A The Sun információ szerint a Vörös Ördögök Finnország fővárosában, Helsinkiben és Svédország második legnagyobb városában, Göteborgban játszhatnak felkészülési mérkőzéseket. Mindez azért is meglepő, mert hosszú évek óta nem járt a csapat az említett skandináv országokban. A United legutóbb 2016-ban lépett pályára Göteborgban, amikor Wayne Rooney duplájának is köszönhetően 5-2-re legyőzte a török Galatasarayt egy barátságos meccsen. Hivatalos mérkőzést viszont utoljára 1994. novemberében játszott ott, amikor a Göteborg nagy meglepetésre 3-1-re legyőzte a BL-csoportkörben a Sir Alex Ferguson által irányított csapatot. A finn United-szurkolóknak különösen nagy öröm lehet, ha valóban visszatér a nagy múltú angol klub, hiszen a HJK Helsinki elleni 1965-ös BEK-mérkőzés óta nem járt a Manchester United a finn fővárosban.