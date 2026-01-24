Live
Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

Van, amikor a méret bizony hátrány. Sikou Niakaté megdöntően őszinte vallomást tett, amelyben elárulta, néhány éve még arról álmodott, hogy a Manchester Unitedben játszhat, ám végül a péniszének mérete miatt kénytelen volt visszavonulni.

Sikou Niakaté – nem a portugál Bragában futballozó névrokona – Párizsban született és ott is kezdett el focizni. Gyerekkorától kezdve mindig arról álmodott, hogy egy nap pályára léphet a Manchester United színeiben. Rajongott David Beckhamért, és Patrice Evra játékát is nagyon kedvelte. 

Manchester United's Patrice Evra controls the ball during the Legends of the North football match between Manchester United Legends and Liverpool Legends at Old Trafford in Manchester, north-west England on May 21, 2022. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)
Patrice Evra, a Manchester United egykori francia klasszisa
Fotó: LINDSEY PARNABY / AFP

Már gyerekként is rajongott a Manchester Unitedért

A pályafutása ígéretesen indult, magas testfelépítése és játékstílusa miatt egyesek a Manchester City legendájához, Yaya Touréhoz hasonlították. Niakaté álma azonban soha nem valósult meg, mivel a félelmei miatt idő előtt visszavonult.

„Gyerekként csak egy dolgot akartam: focista lenni. A Manchester Unitedről, a piros mezről, a 7-es mezszámról, David Beckhamről és Patrice Evráról álmodoztam. Minden beleadtam, naponta három órát edzettem. Jó voltam, sőt egészen kiváló. A középpályán játszottam, néha 10-esként is. Ugyan már akkoriban is nagyon magas voltam, a középiskolában nagyjából 192 centis, de megvolt a tehetségem. Technikás játékos voltam, ami ritka egy magas srác esetében. Jobban passzoltam, mint azok a srácok, akikkel együtt játszottam. Kicsit olyan voltam, mint Yaya Touré” – emlékezett vissza Niakaté.

A péniszmérete miatt kénytelen volt visszavonulni

Azóta a 34 éves visszavonult játékosból filmrendező lett. A „Dans le noir, les hommes pleurent”, vagyis magyarul a férfiak sötétben sírnak című új dokumentumfilmjének megjelenésével kapcsolatban a francia L'Équipe készített interjút vele, amelyben a rendező két nyomasztó fiatalkori emlékét is elmesélte, amelyek miatt éveken át rettegett levetkőzni mások előtt.

„Egyszer zuhanyozni készültem, amikor a húgom a fürdőszobát takarította. Elkezdtünk veszekedni, mire dühösen lerántotta rólam a törölközőt és kinevetett a férfiasságom miatt. Nagyon szíven szúrt, azt hittem, úgy éreztem nem vagyok normális és el kell rejtenem a testemet” – hívta fel a gyermekek lelki egészségét és személyiségfejlődését veszélyeztető bullyingra a figyelmet az egykori focista, aki egy másik történetet is elmesélt.

Sikou Niakaté fiatal korábban megtapasztalta az iskolai bántalmazást, ami miatt véget vetett ígéretes futballkarrierjének
Sikou Niakaté fiatal korábban megtapasztalta az iskolai bántalmazást, ami miatt véget vetett ígéretes futballkarrierjének
Fotó: L'Équipe

„A másik eset jóval később, egy focimeccs után történt, amikor az egyik barátom minden ok nélkül, csak viccből megmutatta a péniszét, és megkért, hogy mutassam meg neki én is az enyémet. Az övé sokkal nagyobb volt, ezért nem akartam. Furcsának találta, hogy elutasítottam a kérését, ezért csak folytatta én pedig kezdtem kínosan érezni magam. Nem volt más választásom. Lehúztam a melegítőnadrágomat és az alsógatyámat. Amikor meglátta, próbálta visszafojtani a nevetését, de végül kitört belőle. Úgy éreztem elsüllyedek szégyenemben. Szörnyszülöttnek éreztem magam, ezért aztán úgy döntöttem, soha többé nem fogok focizni” – mondta Niakaté, aki szerint rengeteg férfit érint az úgynevezett „öltöző-szindróma”, azért is készített a témában dokumentumfilmet.

„Régebben azt hittem, én vagyok az egyetlen, aki a teste miatt szégyenkezik. Ezek a gondolatok sosem hagytak nyugodni” – monda a rendező, hozzátéve, hogy általános iskolás korában inkább kihagyta a testnevelés órákat, minthogy fürdőruhát viseljen.

