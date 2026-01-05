A kudarcedző, Rúben Amorim távozik a Manchester United vezetőedzői posztjáról – adta hírül a manchesteri klub.

Már nem Rúben Amorim a Manchester United edzője

Fotó: AFP/Darren Staples

Rúben Amorimot kirúgta a Manchester United

A portugál szakember 2024 novemberében érkezett a Manchester Unitedhez, és vezetésével a csapat bejutott az UEFA Európa-liga döntőjébe, amelyet májusban Bilbaóban rendeztek meg, de a bajnokságban csak szenvedett vele a csapat.

A Premier League jelenlegi állása szerint a Manchester United a hatodik helyen áll, és a klub vezetése – bár nehéz szívvel – úgy ítélte meg, hogy most van itt az ideje a változásnak. A döntés célja, hogy a szezon hátralévő részében a csapat a lehető legjobb bajnoki helyezést érje el.

A klub köszönetét fejezte ki Amorimnak az elvégzett munkájáért és hozzájárulásáért a csapat fejlődéséhez, és minden jót kívánt neki a további pályafutásához.

Az átmeneti időszakban Darren Fletcher irányítja majd a csapatot,

aki már a következő, szerdai Burnley elleni mérkőzésen leül a kispadra.