Itt a nagy bejelentés. Rúben Amorim távozott a Premier League-ben szereplő Manchester United vezetőedzői posztjáról – jelentette be a klub hivatalos közleményben.

A kudarcedző, Rúben Amorim távozik a Manchester United vezetőedzői posztjáról – adta hírül a manchesteri klub.

Már nem Rúben Amorim a Manchester United edzője
Fotó: AFP/Darren Staples

Rúben Amorimot kirúgta a Manchester United

A portugál szakember 2024 novemberében érkezett a Manchester Unitedhez, és vezetésével a csapat bejutott az UEFA Európa-liga döntőjébe, amelyet májusban Bilbaóban rendeztek meg, de a bajnokságban csak szenvedett vele a csapat.

A Premier League jelenlegi állása szerint a Manchester United a hatodik helyen áll, és a klub vezetése – bár nehéz szívvel – úgy ítélte meg, hogy most van itt az ideje a változásnak. A döntés célja, hogy a szezon hátralévő részében a csapat a lehető legjobb bajnoki helyezést érje el.

A klub köszönetét fejezte ki Amorimnak az elvégzett munkájáért és hozzájárulásáért a csapat fejlődéséhez, és minden jót kívánt neki a további pályafutásához.

Az átmeneti időszakban Darren Fletcher irányítja majd a csapatot,

 aki már a következő, szerdai Burnley elleni mérkőzésen leül a kispadra.

