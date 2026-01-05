A kudarcedző, Rúben Amorim távozik a Manchester United vezetőedzői posztjáról – adta hírül a manchesteri klub.
Rúben Amorimot kirúgta a Manchester United
A portugál szakember 2024 novemberében érkezett a Manchester Unitedhez, és vezetésével a csapat bejutott az UEFA Európa-liga döntőjébe, amelyet májusban Bilbaóban rendeztek meg, de a bajnokságban csak szenvedett vele a csapat.
A Premier League jelenlegi állása szerint a Manchester United a hatodik helyen áll, és a klub vezetése – bár nehéz szívvel – úgy ítélte meg, hogy most van itt az ideje a változásnak. A döntés célja, hogy a szezon hátralévő részében a csapat a lehető legjobb bajnoki helyezést érje el.
A klub köszönetét fejezte ki Amorimnak az elvégzett munkájáért és hozzájárulásáért a csapat fejlődéséhez, és minden jót kívánt neki a további pályafutásához.
Az átmeneti időszakban Darren Fletcher irányítja majd a csapatot,
aki már a következő, szerdai Burnley elleni mérkőzésen leül a kispadra.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!