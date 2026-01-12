Elsőre meglepőnek tűnő név áll most az első helyen a Manchester United kispadjáért zajló harcban, aki nem más, mint Michael Carrick.

Michael Carrick lehet hamarosan a Manchester United új edzője

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Michael Carrick lesz a Manchester United új edzője?

A fő esélyesnek eddig a szintén United-legenda, Ole Gunnar Solskjaer számított, ám

mostanra Michael Carrick tűnik befutónak. A klubvezetés még nem hozott végleges döntést, de a tervek szerint hétfőn hivatalosan is bejelenthetik az új ideiglenes menedzsert.

Carrick és Solskjaer egyaránt egyeztetett Omar Berrada ügyvezető igazgatóval és Jason Wilcox sportigazgatóval. Bár Solskjaert az elején sokan favoritnak tartották régi kapcsolatai és tapasztalatai miatt – hiszen 2018 és 2021 között már vezette a csapatot –, Carrick magabiztos szereplése és szakmai felkészültsége most mellette szól.

A 44 éves szakember játékosként öt Premier League-címet nyert az Old Traffordon, mielőtt 2018-ban visszavonult. Rövid időre már korábban is irányította a csapatot, Solskjaer távozása és Ralf Rangnick érkezése között.

2022-ben a Middlesbrough menedzsere lett, amellyel előbb a kiesés elől menekülve jutott a másodosztály feljutási rájátszásba, majd egy évvel később Ligakupa-elődöntőig vezette a klubot. A nyáron azonban menesztették, miután csapata a Championship 10. helyén zárt.

A Manchester United jelenlegi idényét (is) csalódás övezi, és akkor még szépen fogalmaztunk. A vasárnapi FA-kupa-kiesés a Brighton ellen azt jelenti, hogy a csapat már csak a bajnokságra koncentrálhat, ahol a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása létfontosságú cél maradt.

Darren Fletcher, aki ideiglenesen vette át a vezetést Amorim távozása után, a vereség után elmondta, hogy ő maga sem tudja, mi vár rá.

Nem kaptam semmilyen tájékoztatást. Holnap reggel jelentkezem Carringtonban, és akkor tudok meg többet

– nyilatkozta a korábbi skót válogatott. – „Óriási felelősség vezetni ezt a klubot, mindent beleadtam, de sajnos nem volt elég.”

A Brighton elleni kieséssel a United mindössze 40 mérkőzést fog játszani ebben az idényben – ez a legkevesebb 111 éve.