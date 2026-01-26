A Manchester United korábbi szélsője a közösségi oldalán erősítette meg, hogy a kazah FC Aktobe csapatához igazolt, több mint egy évvel azután, hogy hivatalosan is bejelentette visszavonulását.

A Manchester United egykori támadója, Luis Nani nem sokáig bírta foci nélkül

Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Visszatér a pályára Manchester United visszavonult legendája

A 39 éves portugál támadó egy szezonra szóló szerződést kötött új csapatával, amely jelenleg ötödik helyen áll a kazah élvonalban. Nani a jövőben a klub fejlesztési projektjében kaphat vezetői szerepet.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam az FC Aktobéhoz, már alig várom, hogy hozzásegítsem a klubot és a kazah futballt a sikerekhez” – írta Nani az Instagramon.

Luís Carlos Almeida da Cunha, vagy ismertebb nevén Nani a Sporting Lisszabonban nevelkedett, majd 2007-ben igazolt a Manchester Unitedhez, ahol pályafutása legsikeresebb időszakát töltötte. Az angol rekordbajnoknál nyolc évet töltött, ez idő alatt 230 mérkőzésen lépett pályára és összesen 41 gólt szerzett. Az első szezonjában Bajnokok Ligáját nyert a csapattal, és többek között négy angol bajnoki címet, valamint két Ligakupát és klubvilágbajnokságot is nyert. Később szerepelt még a Fenerbahce, a Valencia, a Lazio, az Orlando City, a Venezia, a Melbourne Victory, az Adana Demirspor és az Estrela da Amadora csapatában is. A 112-szeres válogatott labdarúgó 2016-ban tagja volt az Európa-bajnokságot nyerő portugál válogatottnak.