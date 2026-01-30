Live
Az angol válogatott Harry Maguire szerződése a nyáron lejár és úgy tűnik, egyelőre nem terveznek hosszabbítani vele. Olyannyira nem, hogy sajtóhírek szerint a Manchester Unitednél már az utódját is megtalálták.

Michael Carrick januári kinevezésével a Manchester United játéka látványosan javult az elmúlt hetekben. Némi meglepetésre a csapat stabil védekezésének egyik oszlopa az a Harry Maguire, aki korábban rengeteg kritikát kapott és Rúben Amorim irányítása alatt is kikerült a kezdőcsapatból. Az angol válogatott védő az elmúlt hetekben újra megbízható teljesítménnyel rukkolt elő, de a jövője viszont továbbra is bizonytalan.

Manchester United's English defender #05 Harry Maguire reacts after the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Harry Maguire helyzete egyelőre bizonytalan a Manchester Unitednél
Fotó: PETER POWELL / AFP

Harry Maguire szerződése június végén jár le és a klub egyelőre még nem tett lépéseket annak érdekében, hogy meghosszabbítása azt. A 32 éves védő, aki nyáron ingyen távozhat, január 1-jétől már szabadon tárgyalhat más csapatokkal, kereslet pedig bőven iránta, ugyanis a The Athletic szerint olasz és török klubok is szívesen leigazolnák. Bár Közel-Keletről van érdeklődés, Maguire már csak a családja miatt sem akar Európán kívül játszani.

Olaszországban keresi Harry Maguire utódját a Manchester United

Miközben a Unitednek hamarosan döntést kell hoznia Maguire ügyében, úgy tűnik a vezetőség már megtalálta az utódját a Sassuolo csapatában játszó bosnyák válogatott Tarik Muharemovic személyében. A bosnyák sportsajtó beszámolója szerint a Manhester United egyik játékosmegfigyelője múlt vasárnap a helyszínen tekintette meg a Sassuolo és a Cremonese bajnokiját, amelyen a 22 éves ballábas védő 50. alkalommal szerepelt a Serie A-csapat színeiben. A forrás szerint a felderítő elégedetten távozott, a United pedig hamarosan ajánlatot tehet az olasz élvonalban 11. helyen álló klubnak.

Tarik Muharemovic felkeltette az európai topcsapatok figyelmét
Tarik Muharemovic felkeltette az európai topcsapatok figyelmét
Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / NurPhoto

Bár a Transfermakt 14 millió euróra taksálja a Szlovéniában született fiatal védőt, tekintve, hogy 2031-ig érvényes szerződése van, vélhetően ennél jóval magasabb összegért távozhat a nyáron. A United nagyjából 40 millió eurót fizethet a védőért, de az sem kizárt, hogy komoly licitháború indul majd, mivel a Newcastle United, a Tottenham, Tóth Alex csapata, a Bournemouth, valamint az Inter, illetve a Gulácsi Pétert és Willi Oránt is foglalkoztató RB Leipzig is érdeklődik iránta.

Muharemovic az osztrák Klagenfurt és az Wolfsberger AC utánpótlásában kezdte a karrierjét, majd 2021-be került a Juventushoz, amelynek korosztályos csapataiban közel száz meccsen lépett pályára. A Sassulo 2024 nyarán vette kölcsön, ahol gyorsan alapemberré vált, így a feljutást követően tavaly nyáron 7 millió millió euróért végleg megszerezték. Muharemovic védő létére az idei szezonban eddig már 2 gólt és 2 gólpasszt jegyzett 19 bajnokin.

