A koncepció szerint a Manchester United szurkolói előfizetéses alapon streamelhetnék a mérkőzéseket egy meghatározott szektorból, nem pedig a hagyományos televíziós kameraállásokból.

Jön az „IMAX-szezonbérlet” a Manchester Unitednél?

A Manchester United forradalmasíthatja a meccsnézést?

Ehelyett a nézők

a közönség soraiból, a szurkolói zónákból láthatnák az eseményeket, miközben a lelátó zaja és atmoszférája is valós időben hallható lenne.

A Manchester United nem egyedül mérlegeli a lehetőséget, de technológiai partnerei révén állítólag különösen jó pozícióból indulhat. A Qualcomm Snapdragon, a klub főmezes szponzora, illetve a DXC Technology, az ujján látható márka, mind kulcsszerepet játszhatnak a fejlesztésben. A projekt alapját a Los Angeles-i Cosm hub szolgáltathatja – ez a 70 millió fontos, csúcstechnológiás központ a „megosztott valóság” élményét kínálja sportesemények közvetítésekor.

JUST IN: Manchester United are considering an IMAX-style digital season ticket



The idea would allow fans to stream matches from a specific section of Old Trafford, offering a stadium-like viewing experience from home.

A Cosm központban egy 180 fokos, 26 méter átmérőjű dóm alakú LED-képernyő teremti meg az elmerülés érzetét, mintha a néző maga is a stadionban lenne. A United vezetői állítólag lenyűgözőnek találták a hollywoodi parkban található létesítményt,

amikor 2024 nyarán az Arsenal elleni előszezonmeccsük alkalmával ellátogattak oda.

An agreement with the Premier League would have to be struck as clubs do not own broadcast rights.



United figures were impressed by the Cosm Los Angeles centre in Hollywood Park, which offers soccer fans the chance to watch games in a 'shared reality'. The 180-degree domed…



The 180-degree domed… pic.twitter.com/rtm9hUiC6c — UtdJoshua (@UtdJoshua03) January 20, 2026

Az elképzelés ugyanakkor komoly kérdéseket is felvet. Ha a rendszer megvalósulna, hatással lehetne a brit futballban több évtizede érvényben lévő „szombat délutáni közvetítési tilalomra”, amely jelenleg 14:45 és 17:15 között megakadályozza a meccsek televíziós adását az Egyesült Királyságban. Ehhez azonban a Premier League és a közvetítési jogok tulajdonosai közötti egyezségre is szükség lenne.

Az újítás nemcsak a futballnézés jövőjét formálhatja át, hanem a klubok és a globális szurkolói közösségek kapcsolatát is. Ha a Manchester United elindítja az „IMAX-bérletet”, az nem csupán technológiai áttörés, hanem egy újfajta futballélmény megszületése lehet

– ahol a stadion nem egy hely, hanem egy digitális élmény.