A koncepció szerint a Manchester United szurkolói előfizetéses alapon streamelhetnék a mérkőzéseket egy meghatározott szektorból, nem pedig a hagyományos televíziós kameraállásokból.
A Manchester United forradalmasíthatja a meccsnézést?
Ehelyett a nézők
a közönség soraiból, a szurkolói zónákból láthatnák az eseményeket, miközben a lelátó zaja és atmoszférája is valós időben hallható lenne.
A Manchester United nem egyedül mérlegeli a lehetőséget, de technológiai partnerei révén állítólag különösen jó pozícióból indulhat. A Qualcomm Snapdragon, a klub főmezes szponzora, illetve a DXC Technology, az ujján látható márka, mind kulcsszerepet játszhatnak a fejlesztésben. A projekt alapját a Los Angeles-i Cosm hub szolgáltathatja – ez a 70 millió fontos, csúcstechnológiás központ a „megosztott valóság” élményét kínálja sportesemények közvetítésekor.
A Cosm központban egy 180 fokos, 26 méter átmérőjű dóm alakú LED-képernyő teremti meg az elmerülés érzetét, mintha a néző maga is a stadionban lenne. A United vezetői állítólag lenyűgözőnek találták a hollywoodi parkban található létesítményt,
amikor 2024 nyarán az Arsenal elleni előszezonmeccsük alkalmával ellátogattak oda.
Az elképzelés ugyanakkor komoly kérdéseket is felvet. Ha a rendszer megvalósulna, hatással lehetne a brit futballban több évtizede érvényben lévő „szombat délutáni közvetítési tilalomra”, amely jelenleg 14:45 és 17:15 között megakadályozza a meccsek televíziós adását az Egyesült Királyságban. Ehhez azonban a Premier League és a közvetítési jogok tulajdonosai közötti egyezségre is szükség lenne.
Az újítás nemcsak a futballnézés jövőjét formálhatja át, hanem a klubok és a globális szurkolói közösségek kapcsolatát is. Ha a Manchester United elindítja az „IMAX-bérletet”, az nem csupán technológiai áttörés, hanem egy újfajta futballélmény megszületése lehet
– ahol a stadion nem egy hely, hanem egy digitális élmény.