Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Wayne Rooney azt mondta, ha volt csapattársa, Michael Carrick lesz a Manchester United megbízott vezetőedzője, nyitott arra, hogy ő is csatlakozzon a szakmai stábhoz a futballklubnál.

Rúben Amorimot múlt hétfőn menesztették a vezetők, akik ideiglenesen Darren Fletcherre, az ifjúsági gárda trénerére bízták az együttes irányítását. Rooney szerint Carrick megfelelő választás lenne a Manchester United vezetőedzői posztjára, mert 2006 és 2018 között több mint 300 mérkőzést játszott a csapatban és miután felhagyott a játékkal, az egyesületnél maradt.

Michael Carrick of Manchester United points out somebody in the crowd to Wayne Rooney during the English League EFL Cup, Final football match between Manchester United and Southampton on February 26, 2017 played at Wembley Stadium in London, Great Britain - Photo Kieran McManus / Backpage Images / DPPI (Photo by KIERAN McMANUS / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP)
Michael Carrick és Wayne Rooney együtt dolgozhat a Manchester Unitednél
Fotó: KIERAN MCMANUS / BACKPAGE IMAGES Ltd

Rooney és Carrick együtt tehetik újra naggyá a Manchester Unitedet?

„Michael imádja ezt a klubot, a lételeme, és a klubnak pontosan egy ilyen emberre van most szüksége” – idézte az MTI a volt támadó szavait.

Arra a kérdésre, hogy kinevezése esetén csatlakozna-e Carrick stábjához, a negyvenéves szakember azt mondta: 

„Természetesen igen. Nem is gondolkodnék. De persze nem könyörgök egy állásért.”

Carrick rövid ideig már irányította az MU-t Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztése után, majd 2022 októbere és 2025 júniusa között a Middlesbrough vezetőedzője volt.

Rooney 13 év alatt 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett a Manchester United színeiben, 

2021-es visszavonulása után pedig a Derby County, a DC United, a Birmingham City és a Plymouth Argyle csapatánál dolgozott edzőként.

A Manchester United jelenleg a hetedik helyen áll a Premier League-ben, szombaton pedig a városi rivális Cityvel csap össze.

