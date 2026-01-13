Rúben Amorimot múlt hétfőn menesztették a vezetők, akik ideiglenesen Darren Fletcherre, az ifjúsági gárda trénerére bízták az együttes irányítását. Rooney szerint Carrick megfelelő választás lenne a Manchester United vezetőedzői posztjára, mert 2006 és 2018 között több mint 300 mérkőzést játszott a csapatban és miután felhagyott a játékkal, az egyesületnél maradt.

Michael Carrick és Wayne Rooney együtt dolgozhat a Manchester Unitednél

Fotó: KIERAN MCMANUS / BACKPAGE IMAGES Ltd

Rooney és Carrick együtt tehetik újra naggyá a Manchester Unitedet?

„Michael imádja ezt a klubot, a lételeme, és a klubnak pontosan egy ilyen emberre van most szüksége” – idézte az MTI a volt támadó szavait.

Arra a kérdésre, hogy kinevezése esetén csatlakozna-e Carrick stábjához, a negyvenéves szakember azt mondta:

„Természetesen igen. Nem is gondolkodnék. De persze nem könyörgök egy állásért.”

Wayne Rooney has expressed an interest in joining Michael Carrick's coaching staff at Manchester United 🔴 pic.twitter.com/aoJjhaHSWf — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2026

Carrick rövid ideig már irányította az MU-t Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztése után, majd 2022 októbere és 2025 júniusa között a Middlesbrough vezetőedzője volt.

Rooney 13 év alatt 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett a Manchester United színeiben,

2021-es visszavonulása után pedig a Derby County, a DC United, a Birmingham City és a Plymouth Argyle csapatánál dolgozott edzőként.

A Manchester United jelenleg a hetedik helyen áll a Premier League-ben, szombaton pedig a városi rivális Cityvel csap össze.