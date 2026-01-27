Michael Carrick irányítása alatt zsinórban második győzelmét aratta az angol labdarúgó-bajnokságban a Manchester United, amely a városi rivális City után múlt vasárnap a listavezető Arsenal otthonában nyert 3-2-re. két győzelmet aratott, miután múlt vasárnap nagy győzelmet arattak az Arsenal felett.

Hosszú időre kidőlt a Manchester United egyik legjobbja

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Súlyosabb a vártnál a Manchester United sztárjának sérülése

A United Patrick Dorgu bombagóljával szerezte meg először a vezetést a második félidő elején. A hajrában azonban a fiatal játékos megsérült és sántikálva hagyta el a pályát. Bár a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján Michael Carrick még abban bízott, hogy „csupán görcsről” van szó, de mint később kiderült, komolyabb a probléma.

A The Athletic információi szerint a 21 éves dán szélső combhajlítóizma sérült meg, ami miatt nagyjából 10 hetet kell kihagynia, vagyis a márciusi válogatott szünetig már biztosan nem léphet pályára. Mindez azt jelenti, hogy a Leccétől tavaly igazolt játékos akár nyolc Premier League-mérkőzést – többek között a Tottenham, az Aston Villa, a Crystal Palace és a Newcastle United elleni fontos összecsapásokat – is kihagyhat. A lap szerint Dorgu leghamarabb április 11-én, a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen térhet vissza.

Dorgu kiesése nagy érvágás lehet a MU-nak, amely 111 éve nem látott kevés meccsel zárja az idei szezont (már csupán 15 bajnokija van hátra), hiszen az utóbbi hetekben remekelt, a Manchester City ellen is betalált, összességében pedig 22 meccsen három gólnál és három gólpassznál jár ebben a szezonban. Ez persze annak is köszönhető, hogy a januárban a szezon végéig kivezetett új vezetőedző sokkal támadóbb szerepkörben számít rá.