Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi legendás játékosa élesen bírálta a Premier League-ben listavezető Arsenal játékát. A Manchester United legendája szerint az Arsenal csak azért vezeti a bajnokságot, mert a riválisai pocsék teljesítményt nyújtanak.

A Premier League 23. fordulójának rangadóján a Manchester United 3-2-re nyert az Arsenal otthonában, ezzel az észak-londoni csapat a szezonbeli első vereségét szenvedte el hazai pályán. 

Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo (top R) scores his team's first goal to equalise during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester United at the Emirates Stadium in London on January 25, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United győzni tudott az Arsenal otthonában
Fotó: Ben Stansall/AFP

A Manchester United 2017 után tudott ismét meccset nyerni az Emirates Stadionban, ráadásul Michael Carrick csapata ezzel a sikerrel feljött a BL-szereplést érő negyedik helyre. 

A Manchester United legendája beleszállt az Arsenalba

Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi BL-győztes védője a saját YouTube-csatornáján követte az összecsapást az Arsenal-szurkoló Joel Beyával, a lefújás után pedig élőben értékelték a látottakat. 

Az Arsenal 23 fordulót követően négy pont előnnyel vezet a Premier League-ben, mindezt úgy, hogy Mikel Arteta csapata a legutóbbi három meccsén nyeretlen maradt. 

Az Arsenal szerencsés. Borzasztóan szerencsések vagytok, hogy mindenki más ennyire pocsék és következetlen” 

mondta Ferdinand az Arsenal-szurkoló barátjának utalva arra, hogy a bajnoki címvédő Liverpool 14 pontra van az első helytől, a klubvilágbajnok Chelsea pedig 13 egységnyire van lemaradva az Arsenaltól. 

Rio Ferdinand during the Premier League match between Burnley and Manchester United at Turf Moor, Burnley on Saturday 23rd September 2023. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Rio Ferdinand nincs elragadtatva az Arsenal játékától
Fotó: Mike Morese/MI News/NurPhoto via AFP

A Manchester Uniteddal hat bajnoki címet nyerő Ferdinand arról is beszélt, hogy az Arsenalt üldöző Manchester City átalakulóban van, gyakorlatilag új csapatot vásároltak, ezért jelenleg nem képesek konzisztens módon jó teljesítményt nyújtani. 

A Liverpool is elköltött négyszáz-ötszáz millió fontot, és mégis visszalépett” 

– vélekedett Ferdinand, akinek a mondandójára rácsatlakozott az Arsenal-szurkoló barátja is. 

„Kikapunk a Manchester Unitedtől. Döntetlent játszottunk a Nottingham Foresttel és döntetlent a Liverpoollal is. Egyértelműen el kellett volna húznunk. Simán lehetne 12 pont előnyünk is, úgyhogy most rendkívül frusztrált vagyok” – mondta Joel Beya, aki az Arsenal támadójátékát is kritizálta. 

„Alig lövünk gólokat. A Premier League-ben Leandro Trossard a legeredményesebb játékosunk, és neki is csak öt gólja van” – vélekedett az influenszer.

A 81-szeres angol válogatott Ferdinandnak az sem tetszik, hogy Mikel Arteta, az Arsenal edzője túlságosan óvatos taktikával játszatja csapatát. 

Mindig csak a szurkálás megy, de még sosem láttam tőlük egy elsöprő jobbost” 

– mondta a Manchester United legendája, aki végezetül leszögezte, hogy a örülne neki, ha az Arsenal nyerné a bajnokságot, mert az új szintre emelné az észak-londoni klubot.

