A Premier League 23. fordulójának rangadóján a Manchester United 3-2-re nyert az Arsenal otthonában, ezzel az észak-londoni csapat a szezonbeli első vereségét szenvedte el hazai pályán.

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Manchester United 2017 után tudott ismét meccset nyerni az Emirates Stadionban, ráadásul Michael Carrick csapata ezzel a sikerrel feljött a BL-szereplést érő negyedik helyre.

A Manchester United legendája beleszállt az Arsenalba

Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi BL-győztes védője a saját YouTube-csatornáján követte az összecsapást az Arsenal-szurkoló Joel Beyával, a lefújás után pedig élőben értékelték a látottakat.

Az Arsenal 23 fordulót követően négy pont előnnyel vezet a Premier League-ben, mindezt úgy, hogy Mikel Arteta csapata a legutóbbi három meccsén nyeretlen maradt.

Az Arsenal szerencsés. Borzasztóan szerencsések vagytok, hogy mindenki más ennyire pocsék és következetlen”

– mondta Ferdinand az Arsenal-szurkoló barátjának utalva arra, hogy a bajnoki címvédő Liverpool 14 pontra van az első helytől, a klubvilágbajnok Chelsea pedig 13 egységnyire van lemaradva az Arsenaltól.

Rio Ferdinand nincs elragadtatva az Arsenal játékától

Fotó: Mike Morese/MI News/NurPhoto via AFP

A Manchester Uniteddal hat bajnoki címet nyerő Ferdinand arról is beszélt, hogy az Arsenalt üldöző Manchester City átalakulóban van, gyakorlatilag új csapatot vásároltak, ezért jelenleg nem képesek konzisztens módon jó teljesítményt nyújtani.

A Liverpool is elköltött négyszáz-ötszáz millió fontot, és mégis visszalépett”

– vélekedett Ferdinand, akinek a mondandójára rácsatlakozott az Arsenal-szurkoló barátja is.

„Kikapunk a Manchester Unitedtől. Döntetlent játszottunk a Nottingham Foresttel és döntetlent a Liverpoollal is. Egyértelműen el kellett volna húznunk. Simán lehetne 12 pont előnyünk is, úgyhogy most rendkívül frusztrált vagyok” – mondta Joel Beya, aki az Arsenal támadójátékát is kritizálta.

„Alig lövünk gólokat. A Premier League-ben Leandro Trossard a legeredményesebb játékosunk, és neki is csak öt gólja van” – vélekedett az influenszer.

A 81-szeres angol válogatott Ferdinandnak az sem tetszik, hogy Mikel Arteta, az Arsenal edzője túlságosan óvatos taktikával játszatja csapatát.

Mindig csak a szurkálás megy, de még sosem láttam tőlük egy elsöprő jobbost”

– mondta a Manchester United legendája, aki végezetül leszögezte, hogy a örülne neki, ha az Arsenal nyerné a bajnokságot, mert az új szintre emelné az észak-londoni klubot.