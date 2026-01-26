Live
Álomszerűen kezdett Michael Carrick a manchesteri kispadon. Ennek ellenére Roy Keane továbbra sincs meggyőződve arról, hogy a Manchester United jó kezekben van.

A Manchester United vasárnap 3-2-re nyert a listavezető Arsenal vendégeként a Premier League-ben. A Vörös Ördögök nyolc év után először tudtak győzni az Emiratesben, ezzel pedig feljöttek a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyre az angol labdarúgó-bajnokságban.

Michael Carrick továbbra is veretlen a Manchester United edzőjeként
Michael Carrick továbbra is veretlen a Manchester United edzőjeként
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A MU élére a szezon végéig kinevezett vezetőedző, Michael Carrick ezzel továbbra is veretlen, hiszen az előző fordulóban a városi rivális City legyőzésével debütált, míg korábban ideiglenesen három mérkőzésen ült már a kispadon és akkor sem kapott ki csapatával.

Carrick érkezése láthatóan jót tett a csapatnak, amely olyan elszántsággal játszott az elmúlt két meccsen, ami hiányzott a január elején menesztett Rúben Amorim irányítása alatt. 

A Manchester United legendája Michael Carricket kritizálta

Bár az elmúlt hetek sikerei alapján a szurkolók többsége újra elkezdett bizakodni, a Manchester United egykori legendája, Roy Keane továbbra sincs lenyűgözve. Az egykori kőkemény ír középpályás már Carrick kinevezésekor sem volt felhőtlenül boldog, a listavezető Arsenal ellen aratott győzelem ellenére pedig továbbra is úgy véli, hogy nem a fiatal angol edző volt a legjobb választás korábbi csapata számára.

„Ne hülyéskedj” – reagált Keane Micah Richards azon felvetésére, miszerint a Unitednek véglegesítenie kellene Carrick szerződését a szezon végén. „Két nagyszerű teljesítményt nyújtott vele a csapat, de két meccset bárki megnyerhet. Csinálja így tovább a szezon végéig. Ám 

még ha negyedikek is lesznek, akkor sem vagyok meggyőződve arról, hogy Carrick a megfelelő ember a posztra. Egyáltalán nem. Sokkal tapasztaltabb és jobb edzőre lenne szükség.

Viszont ő kapta meg a lehetőséget, egy fantasztikus esélyt, amit szerintem túlságosan is tisztességesen kezel” – mondta Keane a Sky Sports stúdiójában, ám kollégái nem értettek egyet vele a kritika hallatán.

Az Arsenal egykori játékosa, Patrick Vieira védelmébe vette Carricket, aki szerinte fiatal kora ellenére megérdemli a lehetőséget, hogy topcsapat edzője legyen.

„Szerintem vannak fiatal, akik megérdemlik, hogy esélyt kapjanak, annak ellenére, hogy kevésbé tapasztaltak. Nézzük csak az Intert, amely vezeti a Serie A-t Cristian Chivuval. Remek munkát végez, és szerintem meg fogja nyerni a bajnokságot. Carrick is megérdemelte a lehetőséget a Manchester Unitednél” – fogalmazott a francia.

Ezt követően aztán kisebb vita alakult ki a felek között.

„Rengeteg példa van arra, hogy fiatal edzők sikeresek tudtak lenni. De arra sokkal több van, hogy nem tudtak élni a lehetőséggel. Felsorolhatunk öt-hat fiatal szakembert, akik azonnal csodát tettek, de ez teljesen eltér a Manchester Unitedtől” – mondta Kean.

Miközben Vieira Pep Guardiola példáját próbálta felhozni, Keane nem fogta vissza magát és közbevágott. „Mindenki folyton Pepet meg Zidane-t hozza fel, de meg tudok nevezni 50 edzőt, akiknek nem sikerült” – vágta rá az ír. A heves vitatkozásnak aztán Gary Neville vetett véget, aki amondó, hogy a Carricknek kell maradnia a szezon végéig, azt követően viszont a Manchester United jobban járna egy olyan rutinos szakemberrel, mint az angol válogatottat irányító Thomas Tuchel, vagy a brazil nemzeti csapat szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti.

