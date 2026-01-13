A 44 éves szakember – aki 2006 és 2018 között 464 mérkőzésen lépett pályára a Manchester United mezében – 2021. november 21. és december 2. között az akkor menesztett José Mourinho helyén három mérkőzésen már irányította az együttest, amellyel akkor veretlen maradt.
Azóta 2022 októbere és tavaly nyár között 136 mérkőzésen ült a másodosztályú Middlesbrough kispadján: a csapatot első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-előöntőbe vezette.
Megoldódott az edző kérdés a Manchester Unitednél?
Carrick mostani elődjét, a portugál Ruben Amorimot múlt hétfőn, a kinevezése után több mint egy évvel menesztették, azóta - átmenetileg - Darren Fletcher volt az együttes vezetőedzője: irányításával az MU előbb döntetlent játszott a bajnokságban, majd a Brighton ellen búcsúzott az FA Kupától.
A manchesteriek 21 forduló után 32 ponttal a hetedik helyen állnak a Premier League-ben, azonban a már dobogós Aston Villától éppúgy 11 pont választja el őket, mint a még éppent bentmaradást érő helyen álló Nottingham Foresttől.