A 44 éves szakember – aki 2006 és 2018 között 464 mérkőzésen lépett pályára a Manchester United mezében – 2021. november 21. és december 2. között az akkor menesztett José Mourinho helyén három mérkőzésen már irányította az együttest, amellyel akkor veretlen maradt.

Michael Carrick tökéletesen ismeri a Manchester Unitedet

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Azóta 2022 októbere és tavaly nyár között 136 mérkőzésen ült a másodosztályú Middlesbrough kispadján: a csapatot első évében nehéz helyzetből a rájátszásba, majd a második idényében Ligakupa-előöntőbe vezette.

Megoldódott az edző kérdés a Manchester Unitednél?

Carrick mostani elődjét, a portugál Ruben Amorimot múlt hétfőn, a kinevezése után több mint egy évvel menesztették, azóta - átmenetileg - Darren Fletcher volt az együttes vezetőedzője: irányításával az MU előbb döntetlent játszott a bajnokságban, majd a Brighton ellen búcsúzott az FA Kupától.

A manchesteriek 21 forduló után 32 ponttal a hetedik helyen állnak a Premier League-ben, azonban a már dobogós Aston Villától éppúgy 11 pont választja el őket, mint a még éppent bentmaradást érő helyen álló Nottingham Foresttől.