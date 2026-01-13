Live
A Manchester United egykori csapatkapitánya bejelentette visszatérését. Nem mellesleg egy olyan csapat színeiben fog futballozni, amely tele van a Manchester United egykori riválisainak játékosaival.

Antonio Valencia, a Manchester United korábbi csapatkapitánya a Wythenshawe Vets elnevezése amatőr csapatban tér vissza, amely tele van korábbi Premier League-játékosokkal. 

Antonio Valencia 339 meccsen lépett pályára a Manchester Unitedban
Fotó: Andrew Surma/NurPhoto via AFP

A 40 éves ecuadori szélső a 35 év felettiek számára kiírt amatőr bajnokságban fog pályára lépni, mely a Cheshire Veterans Football League néven fut. 

Visszatér a Manchester United egykori kapitánya

A manchesteri amatőr csapat világszerte felkeltette a figyelmet, ugyanis több korábbi Premier League-klasszist foglalkoztat. A hírek szerint a Manchester City korábbi középpályása, Stephen Ireland kulcsszerepet játszik abban, hogy az utóbbi időben ennyi egykori profi csatlakozott a klubhoz.

Mindannyian visszavonultunk, de jó érzés újra összejönni, hogy továbbra is focizhassunk, formában maradjunk, és ez a mentális egészség szempontjából is sokat jelent. Sok játékos kissé elveszettnek és magányosnak érzi magát, miután befejezi a pályafutását. Mindannyian ugyanazon a környéken élünk, így segítjük egymást” 

– nyilatkozta a Manchester City együttesében 175 mérkőzésen pályára lépő Stephen Ireland.

Manchester City's Irish midfielder Stephen Ireland (L) controls the ball against Portsmouth during their English Premier League football match at The City of Manchester Stadium in Manchester, northwest England on September 21, 2008. AFP PHOTO/PAUL ELLIS Mobile and website use of domestic English football pictures are subject to obtaining a Photographic End User Licence from Football DataCo Ltd Tel: +44 (0) 207 864 9121 or e-mail accreditations@football-dataco.com - applies to Premier and Football League matches (Photo by PAUL ELLIS / AFP)
Stephen Ireland öt évig futballozott a Manchester Cityben
Fotó: Paul Ellis/AFP

Antonio Valencia a legújabb nagy név az érkezők között, bár az ecuadori szélső még nem volt ott a csapat legutóbbi meccsén, melyen a Wythenshawe 18-0-ra kiütötte a Reddis North End Veterans együttesét. A kezdőcsapat névsora egy komplett futball-lexikonra emlékeztet. Olyan játékosok rohangálnak a Wythenshawe csapatában, mint Danny Drinkwater, Emile Heskey, George Boyd, Maynor Figueroa, Oumar Niasse és Papiss Cissé.

Tavaly novemberben a Manchester City 3-0-ra kiütötte a Liverpoolt a Premier League-ben, azon a hétvégén pedig a manchesteri Wythenshawe együttese is nagy figyelmet kapott, ugyanis 13-0-s győzelmet aratott a South Liverpool csapata ellen. A rendkívül izgalmas rangadón a Papiss Cissé, a Newcastle United egykori támadó hét gól szerzett. 

Manchester United's Danny Welbeck (L) speaks with Wayne Rooney (C) as teammate Antonio Valencia walks by during the training match between Vaalerenga and Manchester United at Ullevaal Stadium, on August 5, 2012. AFP PHOTO / SCANPIX NORWAY / Audun Braastad ***NORWAY OUT*** (Photo by Braastad, Audun / SCANPIX NORWAY / AFP)
Wayne Rooney is fontolgatja a visszatérését 
Fotó: Braastad Audun/Scanpix Norway/AFP

A Wythenshawe jelenleg vezeti a 35 év felettiek bajnokságát, és csak jobb gólkülönbséggel előzik meg a Radcliffe Old Boys csapatát, annak ellenére, hogy három mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Ráadásul a csapat remek szereplése mellett olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy Wayne Rooney, a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa is fontolgatja, hogy csatlakozzon az amatőrcsapathoz. 

 

