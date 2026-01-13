Antonio Valencia, a Manchester United korábbi csapatkapitánya a Wythenshawe Vets elnevezése amatőr csapatban tér vissza, amely tele van korábbi Premier League-játékosokkal.

Antonio Valencia 339 meccsen lépett pályára a Manchester Unitedban

Fotó: Andrew Surma/NurPhoto via AFP

A 40 éves ecuadori szélső a 35 év felettiek számára kiírt amatőr bajnokságban fog pályára lépni, mely a Cheshire Veterans Football League néven fut.

Visszatér a Manchester United egykori kapitánya

A manchesteri amatőr csapat világszerte felkeltette a figyelmet, ugyanis több korábbi Premier League-klasszist foglalkoztat. A hírek szerint a Manchester City korábbi középpályása, Stephen Ireland kulcsszerepet játszik abban, hogy az utóbbi időben ennyi egykori profi csatlakozott a klubhoz.

Mindannyian visszavonultunk, de jó érzés újra összejönni, hogy továbbra is focizhassunk, formában maradjunk, és ez a mentális egészség szempontjából is sokat jelent. Sok játékos kissé elveszettnek és magányosnak érzi magát, miután befejezi a pályafutását. Mindannyian ugyanazon a környéken élünk, így segítjük egymást”

– nyilatkozta a Manchester City együttesében 175 mérkőzésen pályára lépő Stephen Ireland.

Stephen Ireland öt évig futballozott a Manchester Cityben

Fotó: Paul Ellis/AFP

Antonio Valencia a legújabb nagy név az érkezők között, bár az ecuadori szélső még nem volt ott a csapat legutóbbi meccsén, melyen a Wythenshawe 18-0-ra kiütötte a Reddis North End Veterans együttesét. A kezdőcsapat névsora egy komplett futball-lexikonra emlékeztet. Olyan játékosok rohangálnak a Wythenshawe csapatában, mint Danny Drinkwater, Emile Heskey, George Boyd, Maynor Figueroa, Oumar Niasse és Papiss Cissé.

Tavaly novemberben a Manchester City 3-0-ra kiütötte a Liverpoolt a Premier League-ben, azon a hétvégén pedig a manchesteri Wythenshawe együttese is nagy figyelmet kapott, ugyanis 13-0-s győzelmet aratott a South Liverpool csapata ellen. A rendkívül izgalmas rangadón a Papiss Cissé, a Newcastle United egykori támadó hét gól szerzett.

Wayne Rooney is fontolgatja a visszatérését

Fotó: Braastad Audun/Scanpix Norway/AFP

A Wythenshawe jelenleg vezeti a 35 év felettiek bajnokságát, és csak jobb gólkülönbséggel előzik meg a Radcliffe Old Boys csapatát, annak ellenére, hogy három mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Ráadásul a csapat remek szereplése mellett olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy Wayne Rooney, a Manchester United történetének legeredményesebb játékosa is fontolgatja, hogy csatlakozzon az amatőrcsapathoz.