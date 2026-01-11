Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League-ben szereplő Crystal Palace-t óriási meglepetésre egy hatodosztályú klub ejtette ki az FA-kupából. A csúfos vereség után a vesztes csapat sztárja, a Liverpool által kiszemelt Marc Guéhi kiállt a saját szurkolói elé, hogy megpróbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

A Wayne Rooney öccse, John Rooney által irányított Macclesfield FC valóságos csodát tett az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójában. A hatodik ligában szereplő együttes 2-1-re legyőzte a címvédő Crystal Palace-t, így a PL-csapat szégyenszemre máris kiesett a sorozatból. Ehhez hasonló meglepetés legutóbb 117 évvel ezelőtt történt Angliában, így nem csoda, hogy a londoni klub szurkolói borzasztóan dühösek voltak és magyarázatot követeltek a csúfos kudarcra. A nem túl kellemes feladatot a Palace csapatkapitánya, Marc Guéhi vállalta, az angol válogatott védő megpróbálta megnyugtatni az ideges drukkereket.

Marc Guéhitől magyarázatot követeltek a Crystal Palace dühös szurkolói
Marc Guéhitől magyarázatot követeltek a Crystal Palace dühös szurkolói
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Marc Guéhin vezették le a feszültséget a Crystal Palace dühös szurkolói

Az FA-kupa történetének egyik legsokkolóbb eredménye után a 25 éves hátvéd néhány Palace-stábtag kíséretében odament a londoni szurkolók kis csoportjához, akik elutaztak Cheshire-be. Ezek a drukkerek közvetlen közelről láthatták, amint kedvenc csapatuk a 60. percben megkapja a második gólt, amely végül az emlékezetes kupakudarcot eredményezte, hiszen a hajrában már csak a szépítésre futotta a PL-klub erejéből.

Guéhi – aki a lefújást követően térdre rogyott és a pályán imádkozott – próbálta megnyugtatni a dühös szurkolókat, 

akik láthatóan indulatosan kiabáltak felé. A csapatkapitány körül azért ott voltak a stábtagok, hogy közbeavatkozzanak, ha esetleg tettlegességre került volna sor.

Marc Guéhi a Liverpoolba igazol?

A Palace színeiben tavasszal FA-kupa-győzelmet ünneplő Guéhi iránt több Premier League-gigász is érdeklődik, az Arsenal, a Manchester City és a Liverpool is a soraiban tudná. A Vörösök már tavaly nyáron is megpróbálták szerződtetni a védőt, de akkor még nem jártak sikerrel. A londoni klub sztárja a szezon után Szoboszlai Dominikékhoz kerülhet, ugyanis a hírek szerint a kérői közül leginkább a Liverpoollal szimpatizál, a Palace pedig hajlana rá, hogy megfelelő ajánlat esetén idén nyáron elengedje csapatkapitányát.

Kapcsolódó cikkek

Ryan Reynolds csapata az év legdrámaibb meccsét játszotta az FA-kupában
Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt
139 éves klub vár Szoboszlai Dominikékra az FA-kupában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!