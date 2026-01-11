A Wayne Rooney öccse, John Rooney által irányított Macclesfield FC valóságos csodát tett az angol labdarúgó FA-kupa harmadik fordulójában. A hatodik ligában szereplő együttes 2-1-re legyőzte a címvédő Crystal Palace-t, így a PL-csapat szégyenszemre máris kiesett a sorozatból. Ehhez hasonló meglepetés legutóbb 117 évvel ezelőtt történt Angliában, így nem csoda, hogy a londoni klub szurkolói borzasztóan dühösek voltak és magyarázatot követeltek a csúfos kudarcra. A nem túl kellemes feladatot a Palace csapatkapitánya, Marc Guéhi vállalta, az angol válogatott védő megpróbálta megnyugtatni az ideges drukkereket.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Marc Guéhin vezették le a feszültséget a Crystal Palace dühös szurkolói

Az FA-kupa történetének egyik legsokkolóbb eredménye után a 25 éves hátvéd néhány Palace-stábtag kíséretében odament a londoni szurkolók kis csoportjához, akik elutaztak Cheshire-be. Ezek a drukkerek közvetlen közelről láthatták, amint kedvenc csapatuk a 60. percben megkapja a második gólt, amely végül az emlékezetes kupakudarcot eredményezte, hiszen a hajrában már csak a szépítésre futotta a PL-klub erejéből.

Guéhi – aki a lefújást követően térdre rogyott és a pályán imádkozott – próbálta megnyugtatni a dühös szurkolókat,

akik láthatóan indulatosan kiabáltak felé. A csapatkapitány körül azért ott voltak a stábtagok, hogy közbeavatkozzanak, ha esetleg tettlegességre került volna sor.

Marc Guéhi address the Crystal Palace faithful after their shock FA Cup exit to Macclesfield 🗣️



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/wmOzVydu49 — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026

Marc Guéhi a Liverpoolba igazol?

A Palace színeiben tavasszal FA-kupa-győzelmet ünneplő Guéhi iránt több Premier League-gigász is érdeklődik, az Arsenal, a Manchester City és a Liverpool is a soraiban tudná. A Vörösök már tavaly nyáron is megpróbálták szerződtetni a védőt, de akkor még nem jártak sikerrel. A londoni klub sztárja a szezon után Szoboszlai Dominikékhoz kerülhet, ugyanis a hírek szerint a kérői közül leginkább a Liverpoollal szimpatizál, a Palace pedig hajlana rá, hogy megfelelő ajánlat esetén idén nyáron elengedje csapatkapitányát.

