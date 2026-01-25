Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy a magyar futsalválogatott 4-2-re legyőzte Lengyelországot a lett-litván-szlovén közös rendezésű futsal- Európa-bajnokság ljubljanai csoportjában. A siker több szempontból is történelminek nevezhető, hiszen a csapat először nyert Eb-meccset, és két hét híján tíz év után sikerült ismét gólt szerezni, amikor Fekete Márk a 7. percben betalált. A mieink sikere után Marco Rossi, a nagy pályás felnőtt férfi válogatott szövetségi kapitánya is megszólalt, méghozzá nem is akárhogyan.

Marco Rossi a közösségi médiában jelentkezett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marco Rossi egy hosszabb poszttal jelentkezett

„Kedves Futsalválogatott! Természetesen néztem tegnap a lengyelek elleni meccseteket. A történelmi győzelmetekhez szívből gratulálok minden játékosnak, stábtagnak, kollégámnak Sergionak pedig külön is! Amellett, hogy egész Magyarországot büszkévé tettétek, történelmet is írtatok, hiszen megszereztétek a magyar futsalválogatott történetének első Eb-pontjait – ráadásul rögtön hármat! Ez azonban csak a kezdet volt, az első lépés, hiszen kedden következnek a portugálok, majd csütörtökön minden bizonnyal sorsdöntő meccset játszotok Olaszországgal. Én olasznak születtem, de magyar is vagyok és ebben a csatában most mögöttetek fogok állni és nagyon szurkolok Nektek. Hajrá magyarok!”