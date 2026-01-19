Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Varga Barnabás és Tóth Alex számára is előrelépés, hogy külföldön folytatják pályafutásukat - bár utóbbi esetében az átigazolás még nem hivatalos.

Marco Rossi szerint előre léptek a Fradi távozói

Marco Rossi örül, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás is külföldre került

„Ez egy nagy előrelépés, különösen Alex esetében. A Ferencváros is jó csapat, komoly csapat, de az angol bajnokság más szintet képvisel” – nyilatkozott az M4 Sportnak az olasz szakember a 20 éves Tóth Alexről, aki sajtóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez szerződik, s a klub már hétfőn bejelentheti a magyar tehetség leigazolását - írja az MTI.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember hozzátette, Varga Barnabás számára is jó döntés volt, hogy az AEK Athénhoz igazolt. A Fraditól szintén télen távozott csatár már két meccsen pályára lépett új csapatában, de gólt még nem szerzett.

„Az AEK egy nagyon jó csapat és a görög bajnokság nagyon intenzív fizikális szempontból. Azt hiszem, ez az a közeg, amelyben Barni még tovább fejlődhet arról az egyébként is magas szintről, amit képvisel” – osztotta meg véleményét a 31 éves csatár csapatváltásáról a kapitány.