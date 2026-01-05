A Marco Rossi válogatottjába is meghívott Molnár Rajmund elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így meg kell operálni, ezért legalább fél évig nem futballozhat.

Molnár Rajmund tavaly ősszel már Marco Rossitól is meghívót kapott a válogatottba

A 23 éves Molnár december 2-án, a Widzew Lódz elleni kupameccsen sérült meg, de a duzzanat miatt nehéz volt meghatározni a sérülés mértékét, ezért meg kellett ismételni az MRI-vizsgálatot.

Marco Rossi csatára tavasszal már nem játszhat

„Molnar a Widzew elleni mérkőzés során térdízületi sérülést szenvedett. A meccs után MR-vizsgálatot végeztünk, amely az elülső keresztszalag sérülését mutatta ki.

A duzzanat miatt a szalag képe nem volt egyértelmű, és nehéz volt megállapítani, milyen mértékű a sérülés. Úgy döntöttünk, hogy három héttel később, a duzzanat csökkenése után megismételjük az MR-vizsgálatot, amely már az elülső keresztszalag súlyos károsodását mutatta ki. Ennek következtében Rajmund a legközelebbi pénteken átesik az elülső keresztszalag rekonstrukciós műtétjén. Egy ilyen beavatkozás utáni rehabilitáció átlagosan 6–8 hónapot vesz igénybe”

– árult el Bartosz Paprota, a lengyel klub orvosa.

A 23 éves játékos 12 mérkőzésen három gólt szerzett a Pogon színeiben. A legemlékezetesebbet tavaly szeptemberben lőtte, amikor az első kezdőként lejátszott meccsén káprázatos gólt ollózott a Lechia Gdansk ellen.