Egy nappal azt követően, hogy 95 éves korában meghalt a Burnley legendás kapusa, Colin McDonald, a Tottenham Hotspur a közösségi oldalain jelentette be, hogy elhunyt a klub történelmének valaha volt egyik legjobb csatára, Martin Chivers.

Martin Chivers a Tottenham történelmének egyik legkiválóbb csatára volt

Fotó: KIERAN GALVIN / NurPhoto

Meghalt Martin Chivers

Martin Chivers a dél-angliai Southamptonban lett ismert játékos, ahol 1962 és 1968 között 175 bajnokin 96 gólt szerezve lett klublegenda. A Szentektől igazolt 1968-ban a Tottenham Hotspurhöz, ahol 278 bajnokin 118 gólt lőve írta be magát a Spurs történelmébe. A londoni klub színeiben 367 meccsen 174-szer volt eredményes, amivel Harry Kane (280), Jimmy Greaves (268) és Bobby Smith (208) után a klub történetének negyedik legeredményesebb gólszerzője.

It is with immense sadness that we announce the passing of our legendary former striker, Martin Chivers.



We extend our deepest sympathies to Martin’s family, friends and former team-mates at this incredibly sad time.



Our players will wear black armbands during this evening’s… pic.twitter.com/pJQkfRoOaQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 7, 2026

A Tottenham játékosaként nyert két Ligakupát, valamint részese volt a klubtörténelem legnagyobb sikerének, az 1972-es UEFA-kupa-győzelemnek is.

A Spurstől való 1976-os távozása után a svájci Servette színeiben volt még érdemi karrierje (két szezon során 66 bajnokin 33 gól), 1978 után már csak néhány meccsen lépett pályára a Norwich, a Brighton, a Dorchester Town, az ausztrál Frankston City, a norvég Vard Haugesund és a Barnet mezében.

Az angol válogatottban mindössze három éven át, 1971 és 1973 között szerepelt, ez idő alatt azonban 24 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Martin Chivers 80 éves volt.