Egy nappal azt követően, hogy 95 éves korában meghalt a Burnley legendás kapusa, Colin McDonald, a Tottenham Hotspur a közösségi oldalain jelentette be, hogy elhunyt a klub történelmének valaha volt egyik legjobb csatára, Martin Chivers.
Meghalt Martin Chivers
Martin Chivers a dél-angliai Southamptonban lett ismert játékos, ahol 1962 és 1968 között 175 bajnokin 96 gólt szerezve lett klublegenda. A Szentektől igazolt 1968-ban a Tottenham Hotspurhöz, ahol 278 bajnokin 118 gólt lőve írta be magát a Spurs történelmébe. A londoni klub színeiben 367 meccsen 174-szer volt eredményes, amivel Harry Kane (280), Jimmy Greaves (268) és Bobby Smith (208) után a klub történetének negyedik legeredményesebb gólszerzője.
A Tottenham játékosaként nyert két Ligakupát, valamint részese volt a klubtörténelem legnagyobb sikerének, az 1972-es UEFA-kupa-győzelemnek is.
A Spurstől való 1976-os távozása után a svájci Servette színeiben volt még érdemi karrierje (két szezon során 66 bajnokin 33 gól), 1978 után már csak néhány meccsen lépett pályára a Norwich, a Brighton, a Dorchester Town, az ausztrál Frankston City, a norvég Vard Haugesund és a Barnet mezében.
Az angol válogatottban mindössze három éven át, 1971 és 1973 között szerepelt, ez idő alatt azonban 24 mérkőzésen 13 gólt szerzett. Martin Chivers 80 éves volt.