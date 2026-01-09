A szerda esti, 0-0-s döntetlennel végződött Premier League-rangadó hajrájában történt jelenet pillanatok alatt bejárta a világot. Conor Bradley az oldalvonalnál próbálta megtartani a labdát, amikor bal térde látványosan megbicsaklott, és fájdalmasan a földre rogyott. Egyértelmű volt, hogy komoly baj történt, amit Gabriel Martinelli cselekedete csak tetézett.

Gabriel Martinelli közellenség lett, Mikel Arteta és Arne Slot mégis a védelmébe veszi. Fotó: Marc Atkins / Getty Images Europe

Martinelli egész Angliát sokkolta

Ebben a pillanatban érkezett Gabriel Martinelli, aki nem törődött a fair play-jel: odarohant, és egy teátrális mozdulattal kilökte a földön fekvő Bradleyt a pályáról, hogy a játék minél gyorsabban folytatódhasson. A stadion döbbenten reagált, az angol sajtó pedig pillanatok alatt „szégyenletesnek” és „őrültnek” titulálta a brazilt.

A Liverpool jobbhátvédjét nem sokkal később hordágyon vitték le, a lefújás után pedig mankóval hagyta el az Emirates Stadiont. Arne Slot később megerősítette: Bradley súlyos sérülést szenvedett, így minden kétely szertefoszlott a szimulálás vádjával kapcsolatban.

Bocsánatot kért Bradley-től

A pályán Szoboszlai Dominik – aki Kerkez Milossal együtt remekül játszott –az elsők között kérte számon Martinellit, és egyértelművé tette: a játékos egészsége mindennél fontosabb. A stúdiókban sem volt kegyelem, miként a Magyar Nemzet beszámolt a reakciókról.

Gary Neville „őrültnek” nevezte Martinellit, szerinte az eset piros lapot ért volna, Roy Keane pedig kertelés nélkül „szégyenteljesnek” nevezte a jelenetet.

Martinelli néhány órával később az Instagramon kért bocsánatot, hangsúlyozva: a pillanat hevében nem érzékelte a sérülés súlyosságát, és már személyesen is elnézést kért Bradleytől. A közvéleményt ez aligha nyugtatta meg.

Arteta és Slot is megértő az Arsenal szélsőjével

Annál inkább meglepte viszont az angol futballvilágot, hogy mindkét vezetőedző védelmébe vette az Arsenalt támadó játékost. Mikel Arteta szerint Martinelli nem látta, milyen komoly a baj, Arne Slot pedig – saját játékosa ellenére – szintén azzal érvelt, hogy a brazil nem ismerte fel a helyzet súlyosságát.