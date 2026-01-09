Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Vigyázzon!

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Sport

Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas botrányt kavart az Arsenal–Liverpool rangadó hosszabbításában történt jelenet. Gabriel Martinelli a földön fekvő, sérült Conor Bradley-t kilökte a pályáról. A közvélemény felhördült, a szakértők szétszedték, mégis mindkét vezetőedző, nem csak Mikel Arteta, még Arne Slot is a védelmébe vette az Arsenal brazil szélsőjét. Mi állhat a meglepő összezárás mögött?

A szerda esti, 0-0-s döntetlennel végződött Premier League-rangadó hajrájában történt jelenet pillanatok alatt bejárta a világot. Conor Bradley az oldalvonalnál próbálta megtartani a labdát, amikor bal térde látványosan megbicsaklott, és fájdalmasan a földre rogyott. Egyértelmű volt, hogy komoly baj történt, amit Gabriel Martinelli cselekedete csak tetézett.

Conor Bradley nem szimulált az Arsenal-Liverpool rangadó hajrájában, súlyos sérülést szenvedett. Gabriel Martinelli közellenség lett, Mikel Arteta és Arne Slot mégis a védelmébe veszi.
Gabriel Martinelli közellenség lett, Mikel Arteta és Arne Slot mégis a védelmébe veszi. Fotó: Marc Atkins / Getty Images Europe

Martinelli egész Angliát sokkolta

Ebben a pillanatban érkezett Gabriel Martinelli, aki nem törődött a fair play-jel: odarohant, és egy teátrális mozdulattal kilökte a földön fekvő Bradleyt a pályáról, hogy a játék minél gyorsabban folytatódhasson. A stadion döbbenten reagált, az angol sajtó pedig pillanatok alatt „szégyenletesnek” és „őrültnek” titulálta a brazilt.

A Liverpool jobbhátvédjét nem sokkal később hordágyon vitték le, a lefújás után pedig mankóval hagyta el az Emirates Stadiont. Arne Slot később megerősítette: Bradley súlyos sérülést szenvedett, így minden kétely szertefoszlott a szimulálás vádjával kapcsolatban.

Bocsánatot kért Bradley-től

A pályán Szoboszlai Dominik – aki Kerkez Milossal együtt remekül játszott –az elsők között kérte számon Martinellit, és egyértelművé tette: a játékos egészsége mindennél fontosabb. A stúdiókban sem volt kegyelem, miként a Magyar Nemzet beszámolt a reakciókról.

Gary Neville „őrültnek” nevezte Martinellit, szerinte az eset piros lapot ért volna, Roy Keane pedig kertelés nélkül „szégyenteljesnek” nevezte a jelenetet.

Martinelli néhány órával később az Instagramon kért bocsánatot, hangsúlyozva: a pillanat hevében nem érzékelte a sérülés súlyosságát, és már személyesen is elnézést kért Bradleytől. A közvéleményt ez aligha nyugtatta meg.

Arteta és Slot is megértő az Arsenal szélsőjével

Annál inkább meglepte viszont az angol futballvilágot, hogy mindkét vezetőedző védelmébe vette az Arsenalt támadó játékost. Mikel Arteta szerint Martinelli nem látta, milyen komoly a baj, Arne Slot pedig – saját játékosa ellenére – szintén azzal érvelt, hogy a brazil nem ismerte fel a helyzet súlyosságát.

Ez a ritka edzői egyetértés inkább tűnik kármentésnek, mint valódi felmentésnek. A rangadó 0-0-s eredménye feledésbe merül, a botrány azonban velünk maradt: a Bradley–Martinelli-affér hosszú időre meghatározza az Arsenal–Liverpool meccs utóéletét, és újra felveti a kérdést, hol húzódik a határ a győzni akarás és az emberség között.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!